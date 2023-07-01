Вне политики, вне повестки дня Соболенко на Уимблдоне, поскольку Свитолина видит «искру волшебства»

Никакой политики: Арина Соболенко (Эммануэль Дюнан)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко со старта Уимблдона в субботу заложила закон, настаивая на том, что она больше никогда не будет втянута в водоворот обсуждения конфликта в Украине.

Вторая ракетка мира и чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису бойкотировала две пресс-конференции на недавнем Открытом чемпионате Франции после того, как столкнулась с шквалом вопросов о войне и ее отношениях с Александром Лукашенко, президентом ее страны и ключевым союзником России.

«Прежде чем мы продолжим, я хотел бы сказать, что не буду говорить о политике», — сказал 25-летний игрок журналистам на традиционной пресс-конференции перед Уимблдоном.

«Я здесь только для того, чтобы поговорить о теннисе. Пожалуйста, уважайте это».

«Если у вас есть какие-либо политические вопросы, вы можете задать их WTA или турниру. Они могут прислать вам копию моих ответов с предыдущих турниров».

Соболенко отказалась присутствовать на двух послематчевых пресс-конференциях в Париже, заявив, что не чувствует себя «в безопасности» в окружающей среде.

Когда она, наконец, возобновила свои обязанности в СМИ, она настаивала на том, что не поддерживает войну на Украине или Лукашенко.

Когда ее спросили, оказывали ли на нее давление, чтобы она сделала вступительное заявление в субботу, она настаивала: «Это мое личное решение».

Соболенко вместе со всеми белорусскими и российскими игроками был исключен из Уимблдона в 2022 году из-за конфликта.

В этом году приостановка была снята, но все они должны подписать декларации о нейтралитете.

Они также должны доказать, что они не поддерживаются государственными органами или не имеют финансовой поддержки со стороны компаний, на которые распространяются санкции из-за войны.

«У меня нет никаких ожиданий», — сказала Соболенко, когда ее спросили, как, по ее мнению, болельщики Уимблдона примут ее.

— ‘У меня нет детства’ —

«Я просто надеюсь, что они поддержат меня, как и в прошлые годы — я надеюсь на это. Вот и все».

Несмотря на свои проблемы в Париже, Соболенко продолжала выходить в полуфинал, по пути обыграв пару украинских соперниц, Марту Костюк и Элину Свитолину.

Костюк и Свитолина были освистаны болельщиками «Ролан Гаррос» за их дерзкий жест отказа пожать руку соперникам из Беларуси или России.

Свитолина заявила в субботу, что война в Украине «отбросила теннис в стране на 10 лет назад».

«Список стадионов, клубов и спортивных объектов, разрушенных ракетами, очень печальный, — сказала она. — Я не могу представить, когда все вернется на круги своя».

Однако важно, чтобы этот вид спорта оставался живым, сказала Свитолина после того, как в феврале прошлого года увидела разницу в теннисе, когда она открыла клинику в стране.

«Увидеть, как дети играют в теннис, было искрой волшебства», — сказал 28-летний мужчина.

«Они были так увлечены войной, а их родители не были рядом все 100 процентов времени. У них действительно нет детства».

«Мы пытались дать им свет, чтобы они продолжали мечтать».

Свитолина сказала, что у нее нет горечи по отношению к Всеанглийскому клубу после того, как они решили снять запрет на российских и белорусских игроков.

«Им пришлось выбирать. Там было давление, они не хотели проигрывать Большой шлем, но мы все равно благодарны, что они остановили их в прошлом году.

«Это то, за что мы боролись», — добавила Свитолина, полуфиналистка Уимблдона в 2019 году.

75-я ракетка мира начала свою кампанию на Центральном корте в понедельник против пятикратной победительницы Винус Уильямс.

Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона в своем последнем матче 2021 года, где проиграла Каролине Плишковой в трех тяжелых сетах.

Поскольку первая ракетка мира Ига Святек еще не вышла из 1/8 финала, а действующая чемпионка Елена Рыбакина пытается вылечиться от вируса, Соболенко многие считают будущим героем.

«Я уверена, что если я покажу свой лучший теннис, то смогу хорошо показать себя на Уимблдоне», — сказала она.

диджей / номер