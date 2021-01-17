Внимание Путина к дедолларизации угрожает золотовалютным резервам России в долларах США

Согласно недавнему отчету Центрального банка России, Россия впервые держит больше золота в своих резервах, чем доллар США. Президент России Владимир Путин дедолларизовал ключевую политику своей страны, направленную на уменьшение зависимости российской экономики от доллара США в условиях жестких санкций.

У России сейчас больше резервов, чем у доллара США

Согласно отчету, опубликованному Банком России на этой неделе, объем золотых вложений в резервы России впервые превысил 583 миллиарда долларов. В последние годы страна наращивает свои международные резервы.

Отчет показывает, что 23% резервов центрального банка составляют золото по состоянию на 30 июня 2020 года, подробно цитирует Bloomberg со ссылкой на недавние перерывы в данных. Доля доллара США в резервах упала до 22% в 2018 году с более чем 40%. На евро приходится треть всех активов, на втором месте идет золото. Около 12% находится в китайских юанях.

В публикации также говорится, что рост золотой составляющей резервов усугубляется подорожанием металла на 26% с июня 2019 года по июнь 2020 года. В отчете также говорится, что за этот период центральный банк купил золота на 4,3 миллиарда долларов.

Россия стала крупнейшим покупателем золота в мире, купив за последние пять лет золота на сумму более 40 миллиардов долларов. Центральный банк заявил, что прекратил покупать золото в первой половине прошлого года, чтобы побудить горнодобывающих компаний и банки больше экспортировать и ввозить иностранную валюту.

Президент России Владимир Путин дедолларизовал ключевую политику своей страны, стремясь уменьшить зависимость российской экономики от долларовых активов. Отношения с Вашингтоном с годами ухудшаются, поскольку Россия стремится уменьшить свое влияние на санкции США.

В августе прошлого года News Bitcoin.com сообщал, что Россия и Китай сотрудничают, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара США, и что торговые расчеты между двумя странами упали более чем на 50%.

Что вы думаете об усилиях России по дедолларизации? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредит изображения: Shutterstock, Pixie, Wiki Commons, Банк России, Bloomberg.