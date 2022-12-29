Внутренний спрос стимулирует рост производственной активности в России в декабре — PMI

Опрос, проведенный в четверг, показал, что внутренний спрос более чем компенсировал снижение экспортных продаж, стимулируя рост российского производства в декабре, что привело к самому быстрому ежемесячному увеличению числа рабочих мест в этом секторе за более чем 21 год.

Глобальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) Standard & Poor’s в декабре снизился до 53,0 с 53,2 в ноябре, но остался выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения. Ноябрьское значение было самым высоким с января 2017 года.

«Более высокие уровни производства были связаны с очередным ежемесячным увеличением количества новых заказов и привлечением новых клиентов», — говорится в сообщении S&P Global. «Темпы роста производства снизились с самого высокого уровня, зафиксированного в ноябре, но были вторыми по скорости с августа 2020 года».

S&P Global заявило, что спад новых экспортных заказов повлиял на общий рост продаж, и объяснил падение спроса со стороны иностранных клиентов влиянием санкций против Москвы из-за ее действий в Украине.

Западные ограничения и исход компаний из России привели в этом году к логистическим задержкам и нехватке материалов.

«Сроки поставок у российских производителей в декабре продолжали увеличиваться, поскольку производительность поставщиков еще больше ухудшилась», — сообщает S&P Global.

Сектор потерял импульс в октябре после того, как президент Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации», в ходе которой было набрано около 300 000 резервистов — в основном молодых и активных сотрудников — для военной операции России на Украине.

Но с тех пор он продемонстрировал устойчивость, и в декабре прогнозы производства укрепились до второго самого высокого уровня с марта 2019 года в надежде на повышение потребительского спроса, как показал опрос.

Компании связали увеличение новых заказов с резким ростом занятости в секторе, которая росла самыми быстрыми темпами с сентября 2001 года.

(Отчетность Александра Марроу; редактирование Хью Лоусона)