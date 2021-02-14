Внутри битвы между BBC и Китаем

“Китай входит в очень короткий список стран, помимо Северной Кореи и Ирана, которые явно и полностью заблокировали освещение новостей BBC”, – сказал Джимми Ангус, директор Всемирной службы BBC, в программе “Надежные источники” в воскресенье.

Ангус сказал, что Китай не входит в этот список, добавив, что «китайцы очень смотрят вовне. Они хотят понимать международные новости со всего мира, но, что особенно важно, они хотят видеть, как их страна освещается BBC. ” “

«Совершенно неприемлемо запрещать им доступ к новостным агентствам BBC», – сказал Ангус корреспонденту CNN Брайану Стелтеру.

В заявлении Национального управления по туризму Китая утверждалось, что BBC World News передавала сообщения о Китае, которые «нарушали принципы честности и беспристрастности в прессе».