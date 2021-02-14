Внутри битвы между BBC и Китаем

“Китай входит в очень короткий список стран, помимо Северной Кореи и Ирана, которые явно и полностью заблокировали освещение новостей BBC”, – сказал Джимми Ангус, директор Всемирной службы BBC, в программе “Надежные источники” в воскресенье.
Ангус сказал, что Китай не входит в этот список, добавив, что «китайцы очень смотрят вовне. Они хотят понимать международные новости со всего мира, но, что особенно важно, они хотят видеть, как их страна освещается BBC. ” “
«Совершенно неприемлемо запрещать им доступ к новостным агентствам BBC», – сказал Ангус корреспонденту CNN Брайану Стелтеру.
В заявлении Национального управления по туризму Китая утверждалось, что BBC World News передавала сообщения о Китае, которые «нарушали принципы честности и беспристрастности в прессе».
Неясно, насколько запрет Китая повлияет на BBC World News в материковом Китае, потому что BBC не разрешили вещать в Китае или в китайских домах. BBC World News был доступен только в международных отелях.
Но некоторые люди в Китае все еще пытаются найти способы обойти запрет. «Конечно, вы всегда можете получить доступ к цифровым сервисам BBC через какую-то настройку VPN», – говорит Ангус Стелтер Сандей. Но Китай затрудняет это для людей, и доступ к цифровым сервисам BBC на английском и мандаринском языках все чаще блокируется за последние 18 месяцев.
«Это очень показательно, когда страны пытаются блокировать освещение реальных новостей, как в случае с BBC в Китае», – сказал Стелтер.
Филип Ван и Джонни Халлам из CNN внесли свой вклад в этот отчет.