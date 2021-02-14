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Внутри битвы между BBC и Китаем

15 февраля, 2021
Toma Kulikov

“Китай входит в очень короткий список стран, помимо Северной Кореи и Ирана, которые явно и полностью заблокировали освещение новостей BBC”, – сказал Джимми Ангус, директор Всемирной службы BBC, в программе “Надежные источники” в воскресенье.

Ангус сказал, что Китай не входит в этот список, добавив, что «китайцы очень смотрят вовне. Они хотят понимать международные новости со всего мира, но, что особенно важно, они хотят видеть, как их страна освещается BBC. ” “

«Совершенно неприемлемо запрещать им доступ к новостным агентствам BBC», – сказал Ангус корреспонденту CNN Брайану Стелтеру.

В заявлении Национального управления по туризму Китая утверждалось, что BBC World News передавала сообщения о Китае, которые «нарушали принципы честности и беспристрастности в прессе».

BBC подчеркнула беспорядки в стране, сообщив, что женщины систематически подвергались изнасилованиям, сексуальному насилию и пыткам в лагерях в западном регионе Синьцзяна. И Оценки Госдепартамента США Что до 2 миллионов уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств были помещены в концентрационные лагеря.

Неясно, насколько запрет Китая повлияет на BBC World News в материковом Китае, потому что BBC не разрешили вещать в Китае или в китайских домах. BBC World News был доступен только в международных отелях.

Действия Китая по блокированию сети также могут иметь ответный характер. В начале февраля британские регуляторы СМИ Отзыв лицензии CGTN International News Channel является государственной собственностью Китая.

Но некоторые люди в Китае все еще пытаются найти способы обойти запрет. «Конечно, вы всегда можете получить доступ к цифровым сервисам BBC через какую-то настройку VPN», – говорит Ангус Стелтер Сандей. Но Китай затрудняет это для людей, и доступ к цифровым сервисам BBC на английском и мандаринском языках все чаще блокируется за последние 18 месяцев.

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«Это очень показательно, когда страны пытаются блокировать освещение реальных новостей, как в случае с BBC в Китае», – сказал Стелтер.

Филип Ван и Джонни Халлам из CNN внесли свой вклад в этот отчет.

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