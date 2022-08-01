sport

Внутри Николаев опустошен после того, как в результате самой страшной атаки войны погиб один из самых богатых людей Украины.

1 августа, 2022
Boleslava Sokolova

Очевидцы видели, как факелы освещали дом крупнейшего украинского торговца зерном за несколько часов до того, как он был убит российской ракетой, что могло быть целенаправленной атакой, организованной российскими шпионами.

74-летний Алексей Вадаторский, основатель и владелец сельскохозяйственной компании «Ниполон», и его жена Раиса погибли, когда ракета попала в их дом в Николаеве рано утром в воскресенье.

Г-н Вадоторский, один из крупнейших фермеров страны, был убит, когда Украина готовилась возобновить экспорт зерна после сделки, заключенной при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции по ослаблению российской морской блокады, что вызвало обвинения в том, что Кремль намеренно пытался саботировать соглашение.

«Вдаторский был одним из крупнейших фермеров страны, ключевой фигурой в регионе и владельцем крупного бизнеса, — сказал Михайло Подолак. «Точная ракета попала не только в дом, она попала в конкретное крыло — спальню, — не оставляя сомнений в том, наносить ли удар».

Это утверждение было поддержано группой иностранных добровольцев, дислоцированных в соседнем комплексе, и также подверглось нападкам.

Дэниел Берк, бывший британский десантник, командующий «Темными ангелами», рассказал The Telegraph, что группа заметила, как в обоих соединениях вспыхивают осветительные ракеты, прежде чем ракеты приземлились.

На вопрос, уверен ли он, что факелы были зажжены российскими шпионами, он ответил: «Сто процентов. Дроны видят вид с воздуха. Сапоги на земле работают на русских». [They] Перейдите к POI — «Точка интереса». Когда они видят действие с определенной точки интереса, они освещают это место. Она видит российский беспилотник и передает его ударному подразделению. Они называют выстрел. Вчера вечером была наша очередь».

READ  Апелляционный суд оставил без изменения решение компании Barqa | Новости, Спорт, Работа

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.