Очевидцы видели, как факелы освещали дом крупнейшего украинского торговца зерном за несколько часов до того, как он был убит российской ракетой, что могло быть целенаправленной атакой, организованной российскими шпионами.

74-летний Алексей Вадаторский, основатель и владелец сельскохозяйственной компании «Ниполон», и его жена Раиса погибли, когда ракета попала в их дом в Николаеве рано утром в воскресенье.

Г-н Вадоторский, один из крупнейших фермеров страны, был убит, когда Украина готовилась возобновить экспорт зерна после сделки, заключенной при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции по ослаблению российской морской блокады, что вызвало обвинения в том, что Кремль намеренно пытался саботировать соглашение.

«Вдаторский был одним из крупнейших фермеров страны, ключевой фигурой в регионе и владельцем крупного бизнеса, — сказал Михайло Подолак. «Точная ракета попала не только в дом, она попала в конкретное крыло — спальню, — не оставляя сомнений в том, наносить ли удар».

Это утверждение было поддержано группой иностранных добровольцев, дислоцированных в соседнем комплексе, и также подверглось нападкам.

Дэниел Берк, бывший британский десантник, командующий «Темными ангелами», рассказал The Telegraph, что группа заметила, как в обоих соединениях вспыхивают осветительные ракеты, прежде чем ракеты приземлились.

На вопрос, уверен ли он, что факелы были зажжены российскими шпионами, он ответил: «Сто процентов. Дроны видят вид с воздуха. Сапоги на земле работают на русских». [They] Перейдите к POI — «Точка интереса». Когда они видят действие с определенной точки интереса, они освещают это место. Она видит российский беспилотник и передает его ударному подразделению. Они называют выстрел. Вчера вечером была наша очередь».