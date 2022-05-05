Несмотря на это, Советский Союз теперь рассудительно оценивал силу творения Флеминга. Таким образом, наряду с другими осуждениями фильмов и романов, они попытались запустить шпионскую франшизу, чтобы конкурировать с Бондом. Это не планируется.

К середине 1960-х дела болгарского писателя Андрея Голяшки пошли на лад. Скромный книголюб, он был редактором литературного журнала Плюмука, и его серия романов о трудолюбивом сыщике Авакуме Захове хорошо продавалась. Но в 1965 году болгарская разведка ударила его в плечо: они хотели убить Бонда, и Голячи был тем, кто это сделал.

Вернее, это был его следователь Захов. Джулиачи задумал сюжет, в котором Захов победит агента британской разведки в климатическом конфликте из-за разлома в Антарктиде. Как и в случае с Райхенбахским водопадом Конан Дойля, эти двое боролись за спуск, прежде чем Бонд опрокинул один пинок и издал «долгий, долгий крик», который рухнул бы в «глубины заснеженного дна».

Для сбора вдохновения Голяшки были переведены в Лондон. Стремясь удостовериться, что он не поддался декадентскому очарованию Запада, КГБ предоставил финансирование — и немного денег. Однако болгарской разведке так никто и не сообщил, которая быстро спустила хвост на Голяшек. Так что убедитесь в сцене из комикса Тинтина: клиент бросает другого агента, представляя себе незадачливого болгарского романиста, топчущего литературный Лондон.

Сложностей было больше. Хотя любой может написать книгу о Джеймсе Бонде, его подпись «007» защищена авторским правом. Энн Флеминг, вдова Яна, которая контролировала его имущество, была последовательна в этом вопросе: хотя сначала она нюхала водяные котлы своего мужа, после успеха доктора Но теперь она считает это своим пенсионным планом. Голяшки, значит, недоумевал. Драматическая смерть Бонда от рук агента СССР, должно быть, произошла в книге под названием «Авакум Захов» за 07 — отсутствующий «0» позволил Голяшкам отказаться от предыдущих законов об авторском праве.

Следующей проблемой было найти издателя. Касселс сначала проявил интерес, но был предупрежден Анной Флеминг. В конце концов, единственным западным издателем, который осмелился выбрать его, был Script, отпечаток магазина, который продавался в сфере развлечений для взрослых. Один рецензент отметил, что их продукт в основном состоит из «мужчин-проституток, скучающих домохозяек и дам в тюрьме». Копии Авакума Захова за 07 с прилавков не слетали.

Однако по мере того, как холодная война превратилась в геополитический статус-кво, Советский Союз начал терять интерес к Бонду. Во-первых, в адаптации к фильму повествования Флеминга были выведены за рамки политики, как будто продюсеры осознавали, насколько высоки ставки, на которые они играют. Советский Союз стал СМЕРШ СПЕКТР, организацией международных преступников. И злодеи постепенно превратились из упырей времен холодной войны в маньяков с манией величия. Этот трансграничный злодей был хорошо запечатлен первым Згаром, доктором Ла, в первом почетном выступлении Коннери: «Восток, Запад, они просто точки на компасе, одна такая же тупая, как другая… Теперь они оба платят».