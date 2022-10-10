Внутри российских «фильтрационных лагерей» на востоке Украины

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Утром 13 апреля, через сорок семь дней после того, как Россия начала блокаду украинского портового города Мариуполь, мужчина лет двадцати, которого я буду называть Тарасом, услышал собачий лай во дворе своего дома. Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь «полностью разрушен». Российские войска разбомбили или повредили девяносто процентов зданий, в том числе десятки школ и родильный дом. По оценкам мэра, погибло не менее двадцати одной тысячи жителей. Большую часть осады Тарас провел с семьей в маленьком подвале без электричества и водопровода. Время от времени он выходил, чтобы выпить из ведра дождя или приготовить пшеничную кашу на дровах. Все вышки сотовой связи упали. Но Тарас через знакомого узнал, что по соседству жив близкий друг, и предложил своему другу «выпить и немного поплакать». Услышав лай собаки, Тарас предположил, что пришел его друг, и бросился ему навстречу.

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В дверях стояли двое мужчин в военной форме, размахивая автоматами. Тарасы могли сказать, что они русские, по белым повязкам, обернутым над их коленями и локтями, которые оккупационная армия использовала, чтобы избежать дружественного огня. Были также различия в их акцентах; Мужчины используют твердую «г», а украинцы — воздушную «ч». Высказыватьсяили «говорить».

«Кто здесь живет?» — спросил солдат.

— Я и моя семья, — сказал Тарас.

Мужчины прошли мимо него и начали искать дом и комнату. У Тараса отобрали полное имя. Они отметили марку и модель его автомобиля. Один из военных проверил регистрацию автомобиля Тараса и заметил, что там указан другой адрес. Тарас пытался объяснить, что до блокады у него была квартира на другом конце города. «Вне!» — крикнул солдат. «Тебе нужно заняться исследованиями».

Тарас слышал об исчезновении мужчин в некоторых районах. «Сколько времени это займет?» — нервно спросил солдат.

«Два часа.»

Тарас почувствовал боль от голода — он ничего не ел со вчерашнего дня. На нем были кроссовки, синие джинсы и легкая куртка. Русские отвели его на перекресток. Он был не один: шестеро его соседей, все мужчины призывного возраста, были схвачены и задержаны группой мужчин. Наблюдая за блокпостом, Тарас видел, как многие русские ходят по домам, вытаскивая на улицы украинскую молодежь. В итоге с Тарасом собралось человек сорок.

Остановился белый автобус, и Тарасу и его соседу велели садиться. Когда они вошли и двери закрылись, один из русских встал и сказал: «Вы нас не знаете, мы вас не знаем. Мы доверяем вам настолько, насколько вы доверяете нам». Он изложил основное правило: «Если вы выступите, мы вытрём пол вместе с вами.

Тарас смотрел в окно, когда автобус уходил. Гигантский металлургический комбинат имени Ильича с его когда-то вздымающимися трубами, катящимися конвейерными лентами и бушующими доменными печами становился все меньше и меньше. Ранее в тот же день Россия заявила, что 1,26 украинских солдат сдались под ее сенью. Тарас видел, как рушатся большие многоквартирные дома, отсутствуют стены и крыши. Он обнаружил могилы, вырытые во дворах, и три разложившихся человеческих тела под мостом. Ничего больше, подумал он. Люди в автобусе видели обломки.

После получаса езды на северо-восток автобус останавливается перед работающим банкетным залом в Сардане, полугородском поселении на берегу реки Кальмиус. Солдаты забрали у мужчин удостоверения личности и заперли их внутри. Там солдат называл пленника по имени и приводил его в кабинет, что-то вроде импровизированной комнаты для допросов. Когда назвали имя Тараса, он вошел в кабинет и обнаружил двенадцать солдат, сидевших за несколькими столами.

— Вы служили в армии? — спросил один из них.

«Я бы хотел, чтобы все это когда-нибудь стало твоим, сынок, но оно принадлежит сопернику». Мультфильм Фрэнка Готэма

«Нет.»

«Почему бы и нет?»

«У меня есть белый билет», — сказал Тарас, имея в виду правительственное разрешение, которое отмечает состояние здоровья, которое лишает его права служить в армии. Тарас с мальчишеской внешностью и тонкими светлыми волосами страдал от проблем с коленями после того, как порвал мениск во время игры в футбол. Исключение — разочарование; Он думал, что пойдет в армию, как его отец и его отец до него. Теперь он просто сказал: «Спортивная травма».

«Раздевайся», — попросил другой солдат.

Тарас снял нижнее белье. Со своих мест мужчины осматривали его на предмет татуировок и любых следов, которые могли бы свидетельствовать о том, что он недавно был в бою, — лапы на руках, царапины на шее от бронежилета, раны на плече от отдачи ружья.

Подталкивая его, один из следователей спросил: «Где ты собираешься служить?» он спросил.

«Нигде».

Во второй половине дня пленных вывели. На земле лежал снег. Утром было пасмурно, а теперь пошел дождь, что добавило холода. Подъехали еще четыре автобуса, и Тарас ждал, пока обработают еще сто пятьдесят заключенных. Когда он вернулся в автобус, его куртка и кроссовки промокли. Его трясло.

Автобусы продолжали движение на северо-восток, проезжая через самопровозглашенную Донецкую Народную Республику, сепаратистский регион, который Украина не признает независимым. Они дислоцировались в селе Косатское, которое много лет назад было захвачено пророссийскими сепаратистами. Там, в столовой старой начальной школы, всем подавали понемногу водянистого супа.

С наступлением ночи пленники плотно расстелили тонкие маты в классах и коридорах. Все заключенные, по-видимому, были гражданскими лицами из рабочего квартала Тараса, которые в предыдущие недели были сосредоточены на том, чтобы изо дня в день поддерживать жизнь своих семей в условиях крайних лишений, а не на завоевательных битвах. Тарас уже потерял более двадцати фунтов менее чем за два месяца осады, что было значительным снижением по сравнению с и без того ивовым телом. У него развилась хроническая боль в груди, которую он приписывал дыханию спертым воздухом подвала или сну на бетоне.

Тарас поволок свою циновку по коридору. В животе у него заурчало, а одежда промокла от дождя. Голодный, замерзший и усталый, он свернулся клубочком и заснул беспокойным сном. Он еще не слышал слова «фильтрационный лагерь».

Фильтрация, идентификация и изоляция лиц, которые она считает угрозой, со стороны правительства военного времени или негосударственной операции сама по себе не нарушает международное гуманитарное право. В недавнем отчете исследователей Йельского университета об оккупации Россией восточной Украины отмечается, что «оккупирующие державы в международных конфликтах имеют право регистрировать лиц на подконтрольной им территории; при определенных обстоятельствах оккупационные силы могут задерживать гражданских лиц. Эта система включает различные контрольно-пропускные пункты, регистрацию учреждениях, центрах содержания под стражей и лагерях содержания под стражей». На заседании Совета Безопасности ООН в начале этого месяца посол России в ООН Василий Небензя зашел так далеко, что назвал программу фильтрации «нормальной военной практикой». о том, как это осуществляется и с какой целью.

В 1994 году Россия начала полномасштабное военное вторжение, чтобы вернуть Чечню, сепаратистскую территорию, провозгласившую независимость тремя годами ранее. На следующий день после прихода российских танков МВД России издало директиву №. № 247: «Создать фильтрационные пункты для выявления лиц, задержанных в зонах боевых действий, и их причастности к боевым действиям». (В России термин «фильтрационный пункт» вошел в обиход во время Второй мировой войны, когда советские чиновники начали фильтровать то, что Лаврентий Берия, глава сталинской охранки, называл «вражескими элементами» на территории, освобожденной от немцев.) Открылся первый лагерь. 20 января 1995 года в Грозном, столице Чечни. В следующем году исследователи Хьюман Райтс Вотч пришли к выводу, что российские военные избивали и пытали задержанных там чеченцев. Многие позже использовались в качестве «живых щитов» на войне и «заложников для русских военнопленных».

Спустя три года, во время Второй чеченской войны, российский генерал Виктор Казанцев расширил фильтрацию, введя «режим проверки личности» в «освобожденных районах» и призвав «ужесточить процедуры досмотра на блокпостах». Чеченские гражданские лица по-прежнему подвергались произвольным задержаниям в больших количествах; Их часто депортировали без документов, удостоверяющих личность. В отчете HRW излагается то, что стало стандартной стратегией: российские войска бомбили чеченские общины, а затем проводили «зачистки», в ходе которых солдаты ходили по домам и арестовывали мужчин, а иногда и женщин, подозреваемых в связях с повстанческими силами.

Исследователи описывают процесс фильтрации в Чечне как «коллективное наказание», которому подвергаются не только пропавшие без вести, но и их семьи. Одна женщина, имея в виду увезенного родственника-мужчину, сказала исследователям: «Он нигде не был — ни среди живых, ни среди мертвых». «Мемориал», крупная правозащитная организация, которая была закрыта Верховным судом России в начале этого года, подсчитала, что по крайней мере семьдесят тысяч мирных жителей были убиты во время двух войн России в Чечне, и более двухсот тысяч чеченцев прошли через лагеря инфильтрации.

В начале 2014 года российские войска вторглись в Крым и аннексировали его. Спустя несколько месяцев в Донбасс на востоке Украины вошел российский «гуманитарный конвой», насчитывавший около двенадцати тысяч военнослужащих в поддержку ДНР и так называемой Луганской Народной Республики. Зимой следующего года украинский парламент поручил пятнадцати международным и украинским правозащитным организациям подготовить отчет о местах незаконного содержания под стражей на оккупированных территориях Донбасса. В отчете, опубликованном в 2015 году, указано 79 объектов, находящихся в ведении российских сил и вооруженных групп, связанных с Россией. На основе обширных доказательств авторы обнаружили «широко распространенную практику пыток и жестокого обращения с незаконно удерживаемыми гражданскими лицами и военнослужащими».