Внутри санкционированной шестиэтажной яхты российского миллиардера стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов, пейзажного бассейна и кинотеатра, которые будут проданы с аукциона

СУПЕРЯХТА российского бизнесмена стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов будет продана с аукциона после конфискации.

Потрясающее 240-футовое судно под названием «Аксиома» имеет множество особенностей, включая шесть палуб, бассейн с плавающим баром и даже кинотеатр.

7 Аксиома выставлена ​​на аукцион Предоставлено: Суперяхта Медиа

7 Он имеет множество роскошных удобств, в том числе плавательный бассейн с плавающим баром. кредит: мировой пакт

7 Яхта стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов может принять до 12 гостей. кредит: мировой пакт

7 Захвачен в Гибралтаре во время вторжения Путина в Украину. кредит: мировой пакт

Российский миллиардер Дмитрий Помпянский, который принадлежит российскому миллиардеру, снова был экспроприирован в марте на фоне западных санкций в связи с кровавой войной Владимира Путина на Украине.

По данным YouTube-канала ESysman SuperYachts, судно будет продано с аукциона за колоссальную сумму наличными по распоряжению Высокого суда Гибралтара.

Участник-победитель будет плавать среди обилия роскоши с шестью каютами, способными вместить до 12 гостей.

Все номера расположены на главной палубе с большими окнами, из которых открывается потрясающий панорамный вид.

Что касается отдыха, то на мегаяхте есть пейзажный бассейн, фитнес-центр, кинотеатр, сауна, массажный кабинет и лифт.

Поставлен в 2013 году турецкой верфью Dunya Yachting, привлекательная синяя окраска и нейтральные цвета интерьера.

Благодаря двум двигателям Caterpillar, способная преодолевать 6000 морских миль со скоростью 12 узлов, роскошная яхта принимала немало знаменитостей, в том числе Кендалла Дженнера.

Яхту купил российский бизнесмен Дмитрий Бомбянский, состояние которого составляет 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Он начинал как торговец металлом, а затем возглавил Синарский трубный завод.

Но после того, как Путин приказал своим войскам войти, Украина В феврале Axioma быстро забронировали в Гибралтаре по пути в Турцию.

Хотя он принадлежит Пумпянскому, им управляет Pyrene Investments.

В поглощении участвовал многонациональный инвестиционный банк JPMorgan, который предоставил компании кредит в размере 18 миллионов фунтов стерлингов, что означало нарушение кредитного соглашения после того, как имя Помпянского было внесено в санкционный список.

Банк не смог принять его наличные для погашения кредита, поэтому 240-футовое судно было продано.

Многие гигантские яхты, частные и даже технические друзей Путина, были захвачены или заключены в тюрьму с начала войны.

Приходит с продолжающимся вторжением, Российские ракеты обрушились на Киев в ходе новой атаки всего через несколько часов после того, как Путин неожиданно поспешил на ночную встречу в Кремле.

По словам мэра города Виталия Кличко, российский лидер атаковал украинскую столицу рано утром в воскресенье, поразив как минимум два здания.

На кадрах видно огромное облако дыма, поднимающееся в воздух после ракетного удара по городу.

На видео показано одно из пострадавших зданий в Шевченковском районе, разрушенное спасательными службами за спасение мирных жителей.

Печальные кадры, опубликованные мэром Кличко, показывают, как спасатели спасают семилетнюю девочку из-под завалов.

Удар по Киеву — лишь одна из атак на Украине, в ходе которой 48 крылатых ракет были выпущены по гражданским объектам по всей стране.

7 Интерьер выполнен в нейтральных тонах и имеет множество роскошных элементов, включая лифт. кредит: мировой пакт

7 Гости могут расслабиться на террасе во время посещения кинотеатра или массажного кабинета. кредит: мировой пакт