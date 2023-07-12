Внутри тайной кибервойны против путинского режима

Алан Вудворд, эксперт по безопасности из Университета Суррея, указывает на буйное сообщество российских блоггеров Telegram, которые ведут хронику каждого сбоя в работе ИТ, как на свидетельство поддерживаемых Западом попыток использовать Россию в качестве доказательства концепции методов кибератак.

«России немного мешают, потому что она является одной из сторон войны, так что это почти «законная цель», если нападающий вряд ли будет западной страной», — говорит он.

Эта полуофициальная кибервойна против России приносит свои плоды, хотя путинские министры вынуждены признать, что ситуация для них ухудшается.

«Атаки уже становятся все сложнее и сложнее», — заявил две недели назад замминистра по цифровизации Александр Шойтов. [distributed denial of service] атаки. Хакеры используют довольно хитрые уязвимости».

И добавил, тщетно пытаясь успокоить простых россиян: «Но страна держится, и мы эффективно работаем, поднимая фронт своей безопасности».

Однако эти заверения могут остаться без внимания. В сообщениях местных новостей в апреле таможенная служба описывалась как «частично парализованная».

Представитель грузового бизнеса Delko сообщил, что за несколько дней после терактов через таможенные посты удалось пройти только 44 автомобилям вместо обычных 200, поскольку чиновники изо всех сил пытались справиться с нормальными объемами движения.

Подозрение в этих беспорядках неизбежно падает на Украину, но в последние недели Россия начала указывать пальцем на западных союзников Владимира Зеленского.

В июне Россия обвинила спецслужбы США в серьезном нарушении кибербезопасности, затрагивающем Apple iPhone в стране.

Служба разведки ФСБ, которая сама не в первый раз занимается хакерскими атаками на Западе, заявила, что США стояли за «разведывательной работой», которая привела к взлому телефонов дипломатов.

В своем ответе на обвинения Apple заявила: «Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будем».

Основатель российской антивирусной компании «Касперский» описал «высокотехнологичные шпионские программы», которые инженеры обнаруживали в телефонах «топ-менеджмента».

«Мы считаем, что основной причиной этого инцидента является проприетарная природа iOS», — заявил в июне Евгений Касперский, имея в виду программное обеспечение Apple, на котором работают все iPhone.

«Обнаружение и анализ таких угроз усложняется монополией Apple на поисковые инструменты».

Но представитель компании не стал указывать пальцем на Запад.

Представитель сказал: «Мы не можем строить предположения о связи между конкретными лицами или группами и произошедшими кибератаками». «Как поставщик кибербезопасности, наша миссия состоит в том, чтобы проводить техническую атрибуцию и анализ атак».

Выявить тех, кто стоит за такими кибератаками, сложно, что еще больше усложняется темным по своей сути миром сетевых сбоев.

Д-р Лукас Олейник, независимый геополитический исследователь, выражает то, на что некоторые источники западной интернет-индустрии только намекают, когда речь идет о кибератаках на российские компании: «Мы не можем исключать причастность западных интернет-операторов или украинских сервисов — ничего из этого не будет выявленные во время этой войны.

И добавляет: «Западные страны гарантированно будут активны, но они предпочитают сосредоточиться на эффективном использовании такой деятельности, а не на кричащих клеветах или утечках данных… [that] Это определенно сделано хакерами-любителями. «