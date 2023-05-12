Внутри украинского следственного изолятора, контролируемого Россией

Сюжет: Это центр временного размещения в Бердянске, на территории Украины, контролируемой Россией.

В преддверии долгожданного украинского контрнаступления семьи были привезены сюда властями, установленными Россией на юге Запорожской области.

Репортер Reuters мог свободно общаться с эвакуированными и российскими официальными лицами, хотя были некоторые места, где съемка была запрещена, и доступ был согласован с местными властями.

Волонтер Российского движения детей и юношества сообщил, что на данный момент прибыло около 2000 человек.

Назначенный Россией исполняющий обязанности губернатора региона, который, по утверждению Москвы, является ее вассалом, заявил, что усиление украинских обстрелов 18 населенных пунктов вблизи линии фронта привело к тому, что он назвал временным переселением людей.

Рейтер не смог самостоятельно проверить эти подробности об украинской бомбардировке.

Украинские военные обвинили Москву в насильственной эвакуации людей из этого района, что украинские военные отрицают.

Бердянск находится под контролем России с 27 февраля прошлого года, всего через три дня после того, как Москва начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине.

Трое эвакуированных, опрошенных Reuters, сказали, что решили эвакуироваться из соображений безопасности.

Среди них 22-летняя Людмила, фамилия которой не называется.

«Мы выходили и наблюдали за бомбежкой. Особенно ночью были видны вспышки, когда стреляли снаряды. А когда они приземлились, все стало красным — у нас рядом падали снаряды, и когда они падали, все небо было красным — как вспышка.Люди к этому быстро привыкают,к нему привыкают Дети на нем-перестаньте бояться… Когда объявили об эвакуации,мы решили не игнорировать это,потому что кто знает,что может случиться.Не зря мы просто решили уйти».

Двое эвакуированных остались довольны своими новыми условиями.

Но Людмила и другие собеседники Рейтер сошлись в одном:

Они сказали, что надеются однажды вернуться домой.