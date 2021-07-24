Водитель грузовика берет затопленный подвесной мост … и проигрывает

Это момент, когда отважный водитель грузовика пытается перейти затопленный подвесной мост на востоке России.

В видеоклипе запечатлена драматическая сцена обрушения моста под тяжестью грузовика в пятницу.

Мост, сделанный в основном из дерева, был построен вместо автомобильного моста, разрушенного во время более раннего наводнения.

Но недавние наводнения сделали переход по деревянному мосту опасной задачей еще до прибытия грузовика.

На кадрах видно, как грузовик приближается к мосту, а затем проезжает по узкой шаткой структуре в деревне Ауреум, более чем в 3700 милях к востоку от Москвы.

Когда грузовик достиг середины моста, конструкция начала разрушаться и в конце концов рухнула в реку, и я взял с собой машину.

Водитель выжил, но его грузовику повезло меньше.

Жителей села Урюм не было – теперь у них не было возможности перейти реку, и им нужно было построить другой альтернативный мост.

Мост Уриум – не единственный мост, поврежденный проливным дождем в последние дни, поскольку наводнение также разрушило мост на Транссибирской магистрали в России.

Также обрушился мост в Забекальском районе, примерно в 190 милях к северу от границы России с Китаем и Монголией. Сообщений о травмах не поступало.

Агентство ТАСС сообщило, что в четверг в результате наводнения было затоплено около 650 домов, а в результате наводнения в этом районе были снесены пять автомобильных мостов.

Это произошло на той же неделе, что и сильное наводнение в Китае и некоторых частях Европы.