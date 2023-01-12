Назначенный в октябре Соровикин обрушил волну ракетных и беспилотных атак, направленных на то, чтобы вывести из строя энергосистему Украины, оставив мирных жителей без электричества и тепла с наступлением зимы. Ранее он руководил российскими войсками в Сирии, где был известен своими бомбардировками мирных жителей.

За три месяца своего командования он вынудил русскую армию занять оборону на юге. Суровкин Руководил выводом из города Херсона После сильного обстрела наступающими украинскими войсками позиции русских там стали несостоятельными.

Новости о толчке пришли, когда в восточном городе Солидар продолжались ожесточенные бои.

Евгений Пригожин, основатель военизированной группы наемников Вагнера, которые составляют значительную часть российских сил, сражающихся в «Солидаре», держал в тайне почтовая телеграмма Вчера его силы взяли город под контроль, хотя он добавил, что бои продолжаются.

Украина заявила, что ее силы все еще защищают «Солидар».

Победа России при Соледаре, городе соледобычи к северу от Бахмута, станет первым ощутимым достижением России в войне с июля, когда ее войска захватили Северодонецк и Лисичанск на Донбассе. Это дало бы русским войскам плацдарм для продвижения к Бахмуту, разрушенному городу, который находится всего в 10 милях и сейчас находится в центре войны.

Но военные эксперты говорят, что захват «Солидара» не будет означать, что Бахмут вот-вот падет. Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, считает, что даже если Россия захватит «Солидар», Украина сможет защитить и пополнить запасы солдат в Бахмуте.