Военная корректировка Путина — The New York Times

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Путинские кадровые перестановки
Россия встряхнула свое военное руководство в Украине, понизив в должности своего высшего командующего всего через три месяца на посту.
Это изменение отражает трудности, в которых оказалась Россия: генерал Сергей Суровкин, который в значительной степени не смог добиться каких-либо успехов на поле боя, Его сменит генерал Валерий Герасимов. который был одним из главных архитекторов злополучного завоевания Москвы в первую очередь.
Суровикин, назначенный в октябре после катастрофического поражения российских войск в Харьковской области, теперь является одним из трех заместителей Герасимова, говорится в распространенном сегодня заявлении Минобороны России. Герасимов более десяти лет занимал пост начальника Генерального штаба России.
«Они взяли кого-то, кто был компетентен, и заменили его кем-то, кто некомпетентен, но он был там в течение долгого времени и показал свою лояльность», — сказал Дара Массикот, старший научный сотрудник RAND Corporation в Вашингтоне. «Что бы ни происходило в Москве, это далеко от того, что происходит на местах в Украине».
Изменение произошло после объявлений на этой неделе от Новые поставки оружия с Западачто может повысить возможности Украины на поле боя.
Министерство обороны Великобритании он сказал в обновлении разведки что назначение Герасимова было «важным событием» в подходе президента Владимира Путина к войне и «четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России».
Аналитики говорят, что замена Суровикина членом Кремля, таким как Герасимов, показала, что Путин по-прежнему сосредоточен на ожидании видимости стабильности. Это заявление было встречено с насмешкой некоторыми националистически настроенными российскими военными блоггерами, которые сравнили кадровые перестановки с игрой на музыкальных стульях среди неэффективной военной старой гвардии Москвы.
Назначенный в октябре Соровикин обрушил волну ракетных и беспилотных атак, направленных на то, чтобы вывести из строя энергосистему Украины, оставив мирных жителей без электричества и тепла с наступлением зимы. Ранее он руководил российскими войсками в Сирии, где был известен своими бомбардировками мирных жителей.
За три месяца своего командования он вынудил русскую армию занять оборону на юге. Суровкин Руководил выводом из города Херсона После сильного обстрела наступающими украинскими войсками позиции русских там стали несостоятельными.
Новости о толчке пришли, когда в восточном городе Солидар продолжались ожесточенные бои.
Евгений Пригожин, основатель военизированной группы наемников Вагнера, которые составляют значительную часть российских сил, сражающихся в «Солидаре», держал в тайне почтовая телеграмма Вчера его силы взяли город под контроль, хотя он добавил, что бои продолжаются.
Украина заявила, что ее силы все еще защищают «Солидар».
Победа России при Соледаре, городе соледобычи к северу от Бахмута, станет первым ощутимым достижением России в войне с июля, когда ее войска захватили Северодонецк и Лисичанск на Донбассе. Это дало бы русским войскам плацдарм для продвижения к Бахмуту, разрушенному городу, который находится всего в 10 милях и сейчас находится в центре войны.
Но военные эксперты говорят, что захват «Солидара» не будет означать, что Бахмут вот-вот падет. Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, считает, что даже если Россия захватит «Солидар», Украина сможет защитить и пополнить запасы солдат в Бахмуте.
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