Киев. Представители украинской разведки предупредили, что Кремль планирует новую волну мобилизации до 500 000 человек для участия в боевых действиях в Украине, начиная с середины января.

Новая кампания по вербовке, которая превысит 300 000 человек в России прошлой осенью, будет включать активизацию в крупных городах, в том числе в некоторых стратегических промышленных центрах России, сообщил Politico в субботу сотрудник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Президент России Владимир Путин заявил в декабре о предложении Новая волна набора Это было бы бессмысленно, поскольку во время вторжения в Украину было задействовано всего 150 000 ранее мобилизованных солдат. Остальные до сих пор проходят обучение или служат в российской глубинке.

Россия объявила об окончании предыдущей «частичной» мобилизации 300 000 человек 31 октября. Но Черняк утверждал, что Москва все это время продолжала тайный призыв на военную службу.

Теперь военная разведка Украины ожидает, что новая крупная волна официальной мобилизации начнется после 15 января.

«На этот раз Кремль мобилизует население крупных городов, в том числе центров стратегических производств по всей России», — сказал Черняк. «Это окажет очень негативное влияние на и без того страдающую российскую экономику».

Москва планирует задействовать еще 500 тысяч новобранцев в возможном новом массированном наступлении на Украину. Сторож Об этом сообщает со ссылкой на заместителя начальника украинской военной разведки Вадима Скипецкого.

Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что в ходе боевых действий на территории Украины погибло более 100 тысяч военнослужащих России. Последний удар по московской армии был нанесен по городу Макевка, расположенному в оккупированной части Донецкой области, где проживали сотни вновь завербованных российских солдат. убит или ранен В ходе точечного удара, нанесенного украинскими войсками 1 января. Хотя количество жертв невозможно проверить независимо, Министерство обороны России признало, что 89 военнослужащих были убиты, что сделало это крупнейшей единовременной военной потерей, которую Москва признала в Украине. война.

Командующий ВСУ Валерий Залогний в интервью Экономистон заявил, что Россия предпримет новую попытку начать широкомасштабное наступление на Украину в феврале-марте 2023 года. И оно может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева. по Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает следить за шагами России по всем направлениям.

Россия не сможет молча скрывать свою подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы. «Мир узнает во всех подробностях — как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне», — заявил однажды вечером Зеленский. Видео заявление от 5 января.

«Каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его предпримет», — заявил Зеленский. «Мы обеспечим это».