Военная хунта Мьянмы обвинила бывшего посла Великобритании в иммиграционных преступлениях

Согласно заявлению хунты, власти Мьянмы заявили, что адрес Вики Боуман, указанный в ее визе, не соответствует месту ее жительства. Нарушение иммиграционного законодательства Мьянмы влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

В среду вечером Бауман, занимавшая пост главного британского дипломата в Мьянме с 2002 по 2006 год, была арестована вместе со своим мужем, гражданином Мьянмы Хтин Лином, как сообщают местные СМИ и человек в Янгоне, осведомленный о ситуации.

Первоначально военное правительство Мьянмы не объявляло об арестах. Однако местные новостные агентства The Irrawaddy, Myanmar Now и международное информационное агентство Reuters сообщили, что Бауману могут быть предъявлены обвинения в соответствии с иммиграционным законодательством страны.

Газета Irrawaddy сообщила, что Бауман и Хайн Лин содержатся в тюрьме Инсейн в Янгоне.

Представитель министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании заявил в четверг, что британское правительство «обеспокоено» арестом «британки» в Мьянме. «Мы находимся в контакте с местными властями и оказываем консульскую помощь», — сказал представитель. После службы в качестве посла Боуман остался в стране в качестве основателя неправительственной организации Myanmar Center for Responsible Business. В среду Великобритания объявила о новом раунде санкций против компаний, связанных с военной хунтой Мьянмы, которая пришла к власти в… кровавый переворот в феврале 2021 года. В заявлении военного совета в четверг о санкциях не упоминалось. Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития заявило в четверг, что принимаются меры, направленные на «ограничение доступа военных к оружию и доходам». Среди компаний, попавших в санкционный список, — группа компаний Star Sapphire, международная группа компаний Gateways и Sky One Construction. READ Владимира Кара-Мурзу арестовали в Москве после интервью CNN, в котором он раскритиковал Путина Правительство Великобритании подчеркнуло, что санкции были введены ровно через пять лет после серии жестоких нападений военных Мьянмы на общины рохинджа, проживающие в штате Ракхайн. Мусульманское большинство рохинджа в штате Мьянма, где преобладает буддизм, десятилетиями подвергалось преследованиям. Правительство Великобритании также объявило о своем намерении вмешаться в судебное дело, которое определит, нарушила ли Мьянма свои обязательства по Конвенции ООН о геноциде в отношении военных действий против рохинджа в 2016 и 2017 годах. «Наше решение вмешаться в дело «Гамбия против Мьянмы» и еще один раунд санкций является убедительным сигналом о нашей постоянной поддержке поиска ответственности за зверства, совершенные в 2017 году, а также ограничения доступа хунты к финансированию и поставкам оружия», — заявил министр Великобритании. для Азии Аманда Миллинг. Меллинг повторил осуждение Великобританией «ужасной кампании этнической чистки, проводимой вооруженными силами Мьянмы» через пять лет после ее начала.