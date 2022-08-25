Военная хунта Мьянмы обвинила бывшего посла Великобритании в иммиграционных преступлениях

Согласно заявлению хунты, власти Мьянмы заявили, что адрес Вики Боуман, указанный в ее визе, не соответствует месту ее жительства. Нарушение иммиграционного законодательства Мьянмы влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
В среду вечером Бауман, занимавшая пост главного британского дипломата в Мьянме с 2002 по 2006 год, была арестована вместе со своим мужем, гражданином Мьянмы Хтин Лином, как сообщают местные СМИ и человек в Янгоне, осведомленный о ситуации.
Первоначально военное правительство Мьянмы не объявляло об арестах. Однако местные новостные агентства The Irrawaddy, Myanmar Now и международное информационное агентство Reuters сообщили, что Бауману могут быть предъявлены обвинения в соответствии с иммиграционным законодательством страны.
Газета Irrawaddy сообщила, что Бауман и Хайн Лин содержатся в тюрьме Инсейн в Янгоне.
Представитель министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании заявил в четверг, что британское правительство «обеспокоено» арестом «британки» в Мьянме.
«Мы находимся в контакте с местными властями и оказываем консульскую помощь», — сказал представитель.
После службы в качестве посла Боуман остался в стране в качестве основателя неправительственной организации Myanmar Center for Responsible Business.
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития заявило в четверг, что принимаются меры, направленные на «ограничение доступа военных к оружию и доходам».
Среди компаний, попавших в санкционный список, — группа компаний Star Sapphire, международная группа компаний Gateways и Sky One Construction.
Правительство Великобритании подчеркнуло, что санкции были введены ровно через пять лет после серии жестоких нападений военных Мьянмы на общины рохинджа, проживающие в штате Ракхайн.
Мусульманское большинство рохинджа в штате Мьянма, где преобладает буддизм, десятилетиями подвергалось преследованиям.
Правительство Великобритании также объявило о своем намерении вмешаться в судебное дело, которое определит, нарушила ли Мьянма свои обязательства по Конвенции ООН о геноциде в отношении военных действий против рохинджа в 2016 и 2017 годах.
«Наше решение вмешаться в дело «Гамбия против Мьянмы» и еще один раунд санкций является убедительным сигналом о нашей постоянной поддержке поиска ответственности за зверства, совершенные в 2017 году, а также ограничения доступа хунты к финансированию и поставкам оружия», — заявил министр Великобритании. для Азии Аманда Миллинг.
Меллинг повторил осуждение Великобританией «ужасной кампании этнической чистки, проводимой вооруженными силами Мьянмы» через пять лет после ее начала.
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