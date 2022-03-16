Военное развертывание России и Украины на войне: 15 марта 2022 г. | Новости войны России и Украины

Обзор основных событий войны на 20-й день многократного вторжения России в Украину.

20-й день войны на Украине ознаменовался непрекращающимися русскими обстрелами во многих частях страны, особенно на юге и в столице Киеве.

Их было не менее пяти Были убиты По словам президента Украины Владимира Желенского, снаряд попал в 16-этажный жилой дом в Свядошинском районе Киева. На кадрах, опубликованных мэром города Виталием Кличко в социальных сетях, видно, что здание охвачено огнем.

Тем временем Зеленский возобновил призывы о помощи, поскольку премьер-министры Польши, Словении и Чехии прибыли в украинскую столицу в качестве представителей Евросоюза.

По словам советника президента Михаила Подолияка, российская делегация из Москвы и Киева проведет переговоры, чтобы обсудить «прекращение огня и вывод войск» из Украины. В Твиттере.

«Переговоры продолжаются. На главной переговорной площадке вновь начались консультации. Общие вопросы, такие как урегулирование, прекращение огня, вывод войск из страны…»

Согласно распоряжению Киева о комендантском часе, ожидается «возможное повышение»

Мэр Виталий Кличко объявил, что в городе будет введен 35-часовой комендантский час с вечера вторника до утра четверга, добавив, что комендантский час связан с возможным увеличением опасности для жителей. Приказ о комендантском часе действовал всю ночь На месте В Киеве.

«Это связано с потенциальным повышением и касается безопасности жителей нашего города», — сказал Кличко. Сказал Газета «Украинская правда» настаивает на том, чтобы военная администрация соблюдала комендантский час.

Гражданская эвакуация на юге Украины

Миллионы людей оказались в ловушке в городе Мариуполь на юго-востоке Украины, осажденном российскими войсками со 2 марта.

Город и его окрестности труднодоступны для средств массовой информации, и большая часть информации поступает от жителей, которые делятся данными.

15 марта помощник Желенского сообщил, что около 20 тысяч человек покинули город по маршруту эвакуации. Накануне российские войска разрешили выехать только 160 частным автомобилям, которые сейчас добрались до Бердянска.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что ситуация в Мариуполе «плохая» и не может оказать помощь городу.

Тем временем из района Михолева в сторону Гершона двигалась колонна российских войск, которые «готовились к фальшивой операции с применением ракет». По словам Виталия КимаНиколаев является главой облгосадминистрации.

Появилась OSINT-информация и спутниковые снимки Показывать Значительные силы ВМФ России, включая десантные корабли, сегодня наступают в районе Одессы. Эти сообщения подтверждают высказанные 14 марта британской военной разведкой опасения, что Россия начала полномасштабную морскую осаду украинских портов.