Писатели-теоретики достаточно быстро почувствовали трудность предмета и сочли себя вправе избавиться от него, направив свои принципы и системы только на материальные вещи и одностороннюю деятельность. Их цель состояла в том, чтобы прийти к результатам, как в науке о подготовке к войне, абсолютно определенным и положительным, и, следовательно, принимая во внимание только то, что можно вычислить» — Карл фон Клаузевиц, на войнеКнига вторая, глава вторая

Формулирование и реализация осмысленной стратегической политики должны (теоретически) лежать в основе всего, к чему стремится ВМС США, то есть к сдерживанию агрессии и/или обеспечению победы в конфликтах, как крупных, так и второстепенных по своему значению. От старших офицеров, участвующих в операции, часто требуется многосторонний подход: широкое, но уважительное знание различных платформ флота и их боевых возможностей; Знакомство с матросами и морскими пехотинцами под их командованием; и понимание врага — включая знание его истории, культуры и философии. Однако последнее — менталитет «воина-философа» — ценится, пожалуй, меньше всего.

Отсутствие у ВМФ четкой и решительной стратегии — недавняя проблема.Высшее руководство уже давно хорошо осведомлено об этой неудаче.. Пытаясь выявить препятствия в процессе разработки стратегии, руководители высшего звена часто склонны указывать наиболее очевидные и осязаемые проблемы, с которыми служба сталкивалась на протяжении многих лет (т.е. Сокращение бюджета, расточительные расходы, нерациональное использование ресурсов и т. д..). Хотя эти вопросы актуальны, их решение не полностью решит проблему стратегии. Для этого военно-морской флот должен воспитывать в своих старших офицерах менталитет воина-философа.

Философ-воин

Военные теоретики и стратеги почти всегда опирались на уникальный набор культурных и исторических обстоятельств, чтобы сформировать свое понимание войны и условий жизни людей. Почти все эти стратеги были заядлыми читателями. Наполеон Бонапарт известен созданием лагерной библиотеки, которая сопровождала его в экспедициях. по всей Европе, из которой он был заядлым потребителем истории, философии и классиков.

Соответственно, использование Наполеоном обмана, обхода с фланга и неожиданности на поле боя отчасти объясняется читая эти тексты. Точно так же Карл фон Клаузевиц опирался на труды некоторых из самых известных философов в истории в своем сочинении. на войне. Хотя существуют некоторые разногласия по поводу степени их влияния, большинство ученых согласны с этим. На Клаузевица повлияли работы Иммануила Канта, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля и ряда других представителей немецкой интеллигенции.. поступая таким образом,»Он был убежден, что правильность любого частного анализа военных проблем зависит от общего восприятия, от правильного понимания природы войны.. Всех этих людей объединяет глубокое понимание природы войны и той психологии, которая лежит в основе человеческого поведения в социальной и политической сферах, иначе говоря, менталитет «воина-философа».

Современным эквивалентом был бы бывший министр обороны и генерал морской пехоты в отставке Джеймс. Печально известный персонаж Матисса «воин-монах». Мышление воина-философа требует конкретного и абстрактного понимания войны и самих себя. Моряки часто обращают внимание Как Воевать, но воин-философ сначала просит Почему Мы боремся. Таким образом, воин-философ вынужден спрашивать, почему сражается враг. При этом философ-воин не только будет полностью осознавать свои сильные и слабые стороны (а также силы и слабости противника) в абстрактном смысле, но и сможет сформулировать, как реализовать эти абстракции на поле боя и лучше. предсказать, что сделает противник и как он отреагирует. Именно это имел в виду Сунь-Цзы, когда утверждал, что мы должны знать себя и своего врага, чтобы достичь победы.1

Процесс создания воинов-философов редко бывает окончательным или повторяемым при любых обстоятельствах с течением времени. Всестороннее образование, включающее не только естественные науки и математику, но и историю, культуру и философию, — это, безусловно, место для начала.

Искусство и наука стратегии

Разработка стратегии часто представляет собой двоякую задачу: это практически наука И Изобразительное искусство. В первом случае есть определенные аспекты ведения войны, которые никогда не меняются, независимо от технологии, противника или периода времени. Не менее важно, чтобы разработчики стратегии помнили уроки истории при разработке новых форм военной стратегии. С другой стороны, жесткая приверженность старому мышлению сделает страну неспособной справиться с быстро меняющимися условиями и противниками движущегося вперед мира.

Воин-философ искусен именно потому, что уравновешивает конкретные и абстрактные концепции войны и военной стратегии. Тем не менее, ВМФ все больше отдавал предпочтение первому, а не второму, сосредотачиваясь на решениях, улучшающих узнаваемые показатели (т. е. больше кораблей, улучшенные системы вооружения и т. д.). Прямой результат несбалансированного подхода ВМФ к разработке стратегии.. Подтверждая основные постулаты воина-философа, ВМФ может предоставить старшим офицерам расширенный набор инструментов для разработки более значимых форм стратегии.

Многие из этих предложений носят спекулятивный характер. К счастью, недавняя война Владимира Путина на Украине является конкретным примером. В натуральном выражении Россия занимала Значительное преимущество как в вооружении, так и в личном составе по сравнению с украинцами С самого начала.2 Более того, до вторжения российские силы также пользовались поддержкой поддерживаемых Москвой сепаратистов в Донбассе. Это должно было облегчить проблемы с логистикой. При этом российские войска вошли в страну с юго-востока. Предполагалось, что российская армия отбросит любое значительное украинское сопротивление. Это предположение теперь удобно опровергнуто: не только российские потери оцениваются в более чем 100 000 человек убитыми или ранеными, но и сама Россия подверглась калечащим наказаниям. Последствия становится все труднее игнорировать.

Безусловно, этому способствовали значительные логистические проблемы и отсутствие серьезного опыта эксплуатации (помимо всего прочего). Плохие результаты в Украине. Однако при этом игнорируется основная проблема: до сих пор Москве не удавалось обучить своих военачальников концептуальным средствам ведения войны, игнорируя роль воина-философа. Российские высшие офицеры сильно неправильно понимали Украину как народ, страну и культуру. Примечательно, что российские лидеры последовательно заявляли, что Украина Всегда принадлежат русской родине и что существование Украины как отдельной страны (и, как следствие, отдельной культуры и народа) обязано исключительно «Западу»Чрезмерно агрессивная экспансия» и разлагающее влияние. В том случае, если русские не понимали своего врага, они не могли придумать адекватной стратегии для достижения своих материальных целей. Если бы они это сделали, они были бы более подготовлены к жесткому украинскому сопротивлению.

жду с нетерпением

Процесс развития воина-философа интенсивен и требует, чтобы офицеры вступали на этот путь в самом начале своей карьеры — желательно, пока они еще молоды. Приоритет следует отдавать подчеркиванию необходимости строгого гуманитарного образования. Вместо создания списков чтения, Старшие руководители должны создать среду, в которой понимание войны в абстрактном смысле является чем-то, что преследуется по ее собственным достоинствам. И не только для прогресса. Руководители могут поощрять своих подчиненных к обсуждению соответствующей литературы, чтобы понять врага так же, как они понимают себя, и разработать соответствующую стратегию. Следует увеличить количество литературы, связанной с лидерством на работе, классических работ (т.е. РеспубликаИ на войнеИ искусство войныи др.) и многие исторические работы. Принятие этих мер во многом дало бы военно-морскому флоту творческое преимущество в построении конкурентной стратегии для конфликтов завтрашнего дня.