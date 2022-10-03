Военно-экономические действия США VS. Россия

Вооруженные силы США и силы разведки взорвали нефте- и газопроводы, которые зимой снабжали большую часть Европы энергией для отопления. — Соединенные Штаты провоцируют Третью мировую войну… чтобы политически и экономически захватить всю Европу и закрыть любую возможность успеха российской нефти и газа. Соединенные Штаты пытаются уничтожить политическую и военную мощь России. Чего не могли сделать Наполеон и Гитлер. Однако Соединенные Штаты, через Украину, восточные Европа пытается стереть Россию с карты мира и сделает для этого все. Неважно, сколько людей или стран было уничтожено с этой целью. Украинцы — жертва этой американской политики. Абсолютная ответственность за все это. А то, что грядет, не в Кремле. Он лежит у ног американских граждан. нигде более. Американская общественность допустила резню коренных американцев, допустила бомбардировку народа Вьетнама в пух и прах в полной кровавой бане и допустила народы Ирака, Сирии, Ливана, Йемена, Палестины и половины Ближнего и Среднего Востока. Южную Америку будут пытать и убивать, и все ради политической, военной и корпоративной мощи Америки (природных ресурсов). Процесс AJAX в США начался на этом пути в 1953 году в современном понимании. Мы продолжаем идти по пути американского империализма и фашизма.