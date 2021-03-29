Военные арсеналы Китая и России ужасают по размаху

На прошлой неделе 20 китайских самолетов вторглись в воздушное пространство Тайваня в ходе крупнейшего за все время вторжения.

Но Народно-освободительная армия не обязательно непобедима.

Военные сталкиваются с серьезными индивидуальными проблемами, изо всех сил пытаются вербовать, обучать и удерживать профессиональных солдат, а также сталкиваются с моральной проблемой, подпитываемой предполагаемой коррупцией.

И он не воевал более 40 лет.

Ориана Скайлер-Мастро, эксперт по китайской политике безопасности в Стэнфордском университете и Американском институте предпринимательства, сказала, что борьба Народно-освободительной армии (НОАК) является «вопросом на миллион долларов».

Она добавила: «Ни один офицер американской армии не думает, что приказы могут быть невыполнены … Если вы попросите своих солдат атаковать холм, они атакуют холм».

«В Китае существует большая неуверенность в том, действительно ли силы будут бежать навстречу пулям, а не прочь».

Даже «Си Цзиньпин не знает, и это то, что заставляет китайское руководство проявлять наибольшую осторожность – неуверенность в том, как на самом деле действуют китайские военные».

Г-н Си попытался решить моральную проблему посредством неоднократных призывов к солдатам быть «готовыми к бою», призывая к лояльности партии, а также использовалась антикоррупционная кампания для назначения лояльных ему офицеров на ключевые должности.

Но эксперты говорят, что западным странам следует учитывать гораздо больше, чем количество кораблей и танков, которые может развернуть Китай.

Китай больше не «прячется и колеблется» – доктрина Дэн Сяопина о том, что государство должно скрывать свои возможности, имея дело с внешним миром.

Вместо этого он проявляет свою мощь по всему миру, занимая все более жесткую экономическую, политическую и дипломатическую позицию.

Растут опасения по поводу возможностей Китая в области кибервойны, а также его амбиций в космосе.

Его поведение в Южно-Китайском море, где оно постепенно возводилось на скалах и коралловых рифах, чтобы реализовать свои претензии на суверенитет в том, что Организация Объединенных Наций считает международными водами, вызвало обеспокоенность по поводу его арктических планов.