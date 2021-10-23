Военные корабли России и Китая проводят первое совместное патрулирование в Тихом океане

МОСКВА (Рейтер). Российские и китайские военные корабли провели первое совместное патрулирование в западной части Тихого океана 17-23 октября, говорится в сообщении Минобороны России в субботу.

Москва и Пекин, которые ранее в октябре проводили учения по военно-морскому сотрудничеству в Японском море, в последние годы наладили более тесные военные и дипломатические отношения в то время, когда их отношения с Западом испортились. Подробнее

Группа российских и китайских военных кораблей проводит совместное военно-морское военное патрулирование в водах Тихого океана. На этом кадре из видео, опубликованного 23 октября 2021 года. Министерство обороны России / Сообщение через Reuters Подробнее

Япония внимательно следила за военно-морскими учениями и заявила ранее на этой неделе, что группа из 10 кораблей из Китая и России прошла через пролив Цугару, отделяющий главный остров Японии от северного острова Хоккайдо. Подробнее

«Группа кораблей впервые прошла через пролив Цугару в составе патруля», – говорится в сообщении Минобороны. Пролив считается международными водами.

В ведомстве добавили, что «в задачи патрулей входило знакомство с наукой стран России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана тематики морской экономической деятельности двух стран».

(Отчетность Паулины Девитт; редактирование Питера Графа)

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