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Военные новости России и Украины: Зеленский посетил Херсон

23 марта, 2023
Vsevolod Egorov

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область на юге Украины, посетив районы, пострадавшие от полномасштабного вторжения России и ее многомесячной кампании по разрушению энергетической инфраструктуры Украины.

«Мы должны обеспечить полную реконструкцию и защиту нашего энергетического сектора!» Мистер. Зеленский сказал Пост в Telegram, приложение для обмена сообщениями в социальных сетях. «Я благодарен всем тем, кто работает для этого и возвращает свет нашему народу!»

За главную роль за два дня Mr. Второй визит Зеленского. В среду он совершил дерзкую поездку в район вокруг разрушенного восточного города Багмут, который стал мощным символом украинского сопротивления, поскольку киевские силы изо всех сил пытаются отразить безжалостное российское наступление.

Для территорий, частично оккупированных Россией г. В поездках Зеленского западные союзники увеличили поставки оружия и боеприпасов на Украину, которая готовится к готовящемуся контрнаступлению.

Хотя в ноябре прошлого года Украина отбила у российских войск столицу области Херсон, что стало одной из самых значительных побед в ее многолетней войне, Москва по-прежнему контролирует территорию в обширной Херсонской области. Российские войска использовали позиции на восточном берегу Днепра для обстрела города Херсон на противоположной стороне водного пути, не давая Киеву восстановить нормальную жизнь в городе.

В четверг ВСУ заявили об усилении артиллерийских ударов по российским позициям к востоку от Днепра. «Мы работаем над тем, чтобы враг почувствовал наше присутствие, наше давление», — заявила национальному телевидению пресс-секретарь Южного командования украинских вооруженных сил Наталья Гуменюк.

Россия стремилась усилить свою оборону, и нет прямых признаков того, что обстрел Херсона замедлился. Владимир Залто, назначенный Россией губернатор Херсона, сказал по российскому телевидению На этой неделе силы Москвы «утроили линию обороны» на восточном берегу реки.

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В зимние месяцы некоторые районы Херсонской области неделями оставались без электричества и воды, поскольку российские войска обрушивали ракеты, реактивные снаряды и беспилотники на объекты энергетической инфраструктуры.

Во время поездки в четверг г. Зеленский рассказал, что ездил в агрогородок Посад-Покровское. был в значительной степени разрушен Во время боя за город Херсон, примерно в 20 верстах. «В настоящее время здесь идет восстановление электроснабжения и водоснабжения, реконструируется лечебная больница, люди возвращаются», — сказал он. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Президент России Владимир В. Визиты Путина к линии фронта происходят через несколько дней после того, как он посетил город Мариуполь на юге Украины, который был оккупирован российскими войсками со времен самой страшной войны Москвы.

Мистер. Поездка Путина — всего за несколько недель до того, как российские войска понесли тяжелые потери и боевые действия продолжились — считается самой близкой поездкой российского лидера к линии фронта. Вторжение его войск в прошлом году.

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