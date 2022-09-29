Военные отношения Индии с Россией растянутся на десятилетия: аналитик

Президент России Владимир Путин на саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 16 сентября 2022 года с премьер-министром Индии Нарендрой Моди: «Сегодня не время войны, я говорил с вами по телефону. Это так», — сказал Моди Путину. в телеобращении.
Александр Демьянчук Афп | Хорошие картинки
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, возможно, публично упрекнул президента России Владимира Путина в войне на Украине, но аналитики говорят, что давняя дружба между двумя странами не угасла.
«Сегодняшняя эпоха — не война, я говорил вам об этом по телефону», — сказал Моди премьер-министру России Владимиру Путину на телевизионном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан, через две недели. До.
Это ознаменовало изменение тона с первых дней войны, когда считалось, что Индия не хочет критиковать Россию, а ООН осуждала страну за вторжение.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Индия стали «друзьями» через месяц после вторжения в Украину.
Но, несмотря на очевидное изменение позиции Индии в отношении войны, Индия по-прежнему нуждается в России, заявили аналитики CNBC.
Противостоит Китаю
«Индия находится в уникальном положении, когда Россия нужна ей в краткосрочной перспективе для управления Китаем», — сказал Харш В. — сказал Пант.
Пант добавил, что Индия давно нуждалась в Западе в отношениях с Китаем, назвав последний «самым важным стратегическим вызовом для Индии».
Китай и Индия вот уже два года находятся в пограничном споре в районе Гималаев, хотя недавно войска обеих сторон начали вывод войск с западного фланга. Но у обоих было больше Тысячи солдат выстроились вдоль де-факто границы, известной как Линия фактического контроля (ЛАК).
Раймонд Викери, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, сказал, что будущее отношений между Китаем и Индией будет трудным.
в час Очередная пресс-конференция МИД Индии в августеОтвечая на вопрос о подходе Дели к политике «Единого Китая», представитель подтвердил, что политика Индии «стабильна» и «нет необходимости в повторном подчеркивании».
«Кроме того, существует целая инициатива «Один пояс, один путь», которая призвана в конечном итоге дать Китаю контроль над Индо-Тихоокеанским регионом», — сказал Викери.
BRI — амбициозный план Китая по созданию физической и цифровой инфраструктуры для соединения сотен стран от Азии до Ближнего Востока, Африки и Европы. Критики считают это визитной карточкой внешней политики председателя КНР Си Цзиньпина, направленной на расширение глобального влияния его страны.
Во время недавней встречи ШОС Индия уклонилась от подтверждения поддержки Китаем ОПОП.
Военные поставки
Аналитики говорят, что Россия является крупным военным партнером и играет важную роль в поставках оружия в Индию.
«Большая часть обычных вооружений Индии поступает из России», — сказал Самир Лалвани, старший эксперт Американского института мира. «[This] На протяжении многих лет силы в значительной степени зависели от поставок из России, включая запасные части, техническое обслуживание и модернизацию.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Индия. Крупнейший импортер российского вооружения с 2017 по 2021 годА на российскую технику приходится 46% импорта вооружений Индии.
Хотя это далеко от цифры 80% во время холодной войны, Пант сказал, что она по-прежнему отражает «огромную зависимость» Индии от России, особенно с учетом того, что напряженность между Индией и Китаем по поводу ЛАК все еще «очень активна».
«Россия — самая важная страна Индии [military] партнер», — добавил он.
Индия также увеличила закупки российской нефти после вторжения Кремля в Украину, воспользовавшись сниженными ценами.
Отношения «последние десятилетия»
По словам Лалвани, давняя дружба Индии с Россией никуда не делась — благодаря ее военной зависимости.
«Даже если Индия будет стремиться наращивать свой оборонный потенциал в большей степени внутри страны и не будет проводить радикальных и непомерных с финансовой точки зрения изменений в структуре своих вооруженных сил, она будет продолжать зависеть от российского оружия, боеприпасов и вспомогательных компонентов на протяжении десятилетий», — сказал Лалвани.
Он также заявил, что индийский экспорт крылатых ракет в страны Юго-Восточной Азии не может функционировать без российских силовых установок.
«Даже если военные отношения между Индией и Россией ухудшатся, они продлятся еще десятилетия».
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