Военные отношения Индии с Россией растянутся на десятилетия: аналитик

Президент России Владимир Путин на саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 16 сентября 2022 года с премьер-министром Индии Нарендрой Моди: «Сегодня не время войны, я говорил с вами по телефону. Это так», — сказал Моди Путину. в телеобращении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, возможно, публично упрекнул президента России Владимира Путина в войне на Украине, но аналитики говорят, что давняя дружба между двумя странами не угасла.

«Сегодняшняя эпоха — не война, я говорил вам об этом по телефону», — сказал Моди премьер-министру России Владимиру Путину на телевизионном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан, через две недели. До.

Это ознаменовало изменение тона с первых дней войны, когда считалось, что Индия не хочет критиковать Россию, а ООН осуждала страну за вторжение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Индия стали «друзьями» через месяц после вторжения в Украину.

Но, несмотря на очевидное изменение позиции Индии в отношении войны, Индия по-прежнему нуждается в России, заявили аналитики CNBC.