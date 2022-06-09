science

Военные препятствия мешают российско-турецким планам по поставкам украинского зерна

9 июня, 2022
Marfa Fedoroa

Анкара, Турция

Россия и Турция в среду выразили поддержку созданию безопасного морского коридора в Черном море, чтобы Украина могла экспортировать зерно на мировые рынки в условиях обостряющегося глобального продовольственного кризиса. Турецкий министр заявил, что этот шаг также должен сопровождаться ослаблением западных санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу принял своего российского коллегу Сергея Лаврова в Анкаре для обсуждения, посвященного предложению ООН освободить украинские порты на Черном море и разрешить отгрузку около 22 миллионов тонн зерна в элеваторах.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, но война и российская блокада ее портов остановили большую часть этого потока, поставив под угрозу поставки продовольствия во многие развивающиеся страны. Многие из этих портов сейчас сильно заминированы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.