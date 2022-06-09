Военные препятствия мешают российско-турецким планам по поставкам украинского зерна

Анкара, Турция

Россия и Турция в среду выразили поддержку созданию безопасного морского коридора в Черном море, чтобы Украина могла экспортировать зерно на мировые рынки в условиях обостряющегося глобального продовольственного кризиса. Турецкий министр заявил, что этот шаг также должен сопровождаться ослаблением западных санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу принял своего российского коллегу Сергея Лаврова в Анкаре для обсуждения, посвященного предложению ООН освободить украинские порты на Черном море и разрешить отгрузку около 22 миллионов тонн зерна в элеваторах.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, но война и российская блокада ее портов остановили большую часть этого потока, поставив под угрозу поставки продовольствия во многие развивающиеся страны. Многие из этих портов сейчас сильно заминированы.

Украинское правительство не было представлено на встрече в Анкаре, но выразило обеспокоенность тем, что очистка портов для облегчения экспорта зерна может позволить России атаковать ее южное побережье.

Г-н Лавров пообещал, что Россия не будет «злоупотреблять» своим военно-морским преимуществом, если украинские порты будут очищены, и «предпримет все необходимые шаги для обеспечения беспрепятственного выхода кораблей».

Россия и Турция также выиграют от плана экспорта. Этот же коридор позволит России также экспортировать продовольствие и удобрения. Турецкие официальные лица заявили, что Турция облегчит и защитит транспортировку зерна в Черном море.

«Как Турция, мы находим этот план разумным и видим его выполнимым», — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Лавровым.

Он добавил, что план, однако, требует переговоров между Москвой и Киевом.

Турецкий министр также поддержал ослабление западных санкций против России из-за ее вторжения в Украину, если она примет участие в плане ООН, заявив, что это выглядит «полностью законным».

«Если всему миру нужна продукция, которую будут экспортировать Украина и Российская Федерация, то должен быть разработан метод», — сказал он, добавив, что надеется, что «техническая подготовка» будет произведена «как можно скорее». «

Министерство иностранных дел Украины сообщило во вторник, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе обсудили создание безопасного морского пути. Он также призвал к гарантиям безопасности, таким как поставка оружия для защиты от морских угроз и участие военно-морских сил третьих стран.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что российским военным необходимо будет проверять торговые суда, перевозящие зерно, чтобы убедиться, что на них нет оружия. Он добавил, что после загрузки их зерном Россия поможет проводить корабли в международные воды.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил во вторник, что технические детали все еще прорабатываются.

«Наши усилия продолжаются с точки зрения технического планирования по таким вопросам, как это будет сделано, как будет проводиться разминирование, кто будет это делать, как будет установлен коридор и кто будет сопровождать [ships]— сказал мистер Акар.

Говоря о возможности возобновления мирных переговоров между Киевом и Москвой, Чавушоглу сказал, что Турция настроена «гораздо более оптимистично».

Предыдущие переговоры между российскими и украинскими официальными лицами проходили в Турции в марте, но с тех пор прогресс был незначительным.

«Мы видим оптимистичную атмосферу в плане возвращения за стол переговоров», — сказал г-н Чавушоглу, ссылаясь на недавние комментарии г-на Зеленского. Он повторил предложение Анкары наблюдать за встречей г-на Зеленского и президента России Владимира Путина.

Лавров сказал, что Россия готова к дальнейшим переговорам, но обвинил Зеленского в том, что он «постоянно меняет свою позицию» в отношении условий встречи лидеров.

Г-н Лавров прибыл в Турцию через несколько дней после того, как члены НАТО Болгария, Северная Македония и Черногория отказались разрешить его самолету пролететь через их воздушное пространство, чтобы добраться до Сербии. Самолет г-на Лаврова смог лететь прямо в Турцию над Черным морем.

Обсуждения г-на Лаврова в турецкой столице также были сосредоточены на планах Турции начать новое трансграничное наступление на севере Сирии против сирийских курдских ополченцев, которые Анкара рассматривает как угрозу безопасности. Турции необходимо одобрение Москвы для ее дальнейшего присутствия на севере Сирии, несмотря на то, что она поддерживает противоборствующие стороны в сирийской гражданской войне. В 2020 году 37 турецких солдат были убиты в результате поддерживаемых Россией авиаударов по боевикам в удерживаемой оппозицией сирийской провинции Идлиб.

Турции очень нужно благословение России, чтобы провести эту операцию [in Syria.] «Я думаю, что они действительно попытаются добиться такой уступки от российской стороны», — сказал Мерв Тахироглу, координатор турецкой программы «Проект ближневосточной демократии».

Встреча Лаврова состоялась, когда Турция, член НАТО, выразила резкое несогласие с недавними попытками Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу. Москва также возражала против кандидатуры Северной Европы, которая, по мнению аналитиков, может сыграть роль в дискуссиях по Сирии.

Турция поддерживает тесные отношения как с Украиной, так и с Россией. Она раскритиковала вторжение России в Украину, но не присоединилась к международным санкциям против России.

Об этой истории сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.