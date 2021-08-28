Военный корабль США пересекает Тайваньский пролив после китайских наступательных учений

Эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke ВМС США USS Kidd проходит мимо авианосца USS Theodore Roosevelt во время его участия в учениях Northern Edge 2019 в заливе Аляска 16 мая 2019 года. Фотография сделана 16 мая 2019 года. Специалист по массовым коммуникациям 3-го класса Шон Линч / Раздаточный материал через Reuters. / файл изображения

ВАШИНГТОН (Рейтер) – Военный корабль США и катер береговой охраны США проплыли в пятницу через Тайваньский пролив, что стало последней операцией, которую Вашингтон называет рутинной операцией через чувствительный водный путь, отделяющий Тайвань от самоуправляемого Китая. .

Коридор проходит на фоне эскалации военной напряженности между Тайванем и Китаем за последние два года и следует за Китаем. штурмовые учения На прошлой неделе военные корабли и истребители провели учения у юго-запада и юго-востока острова.

В заявлении ВМС США говорится, что эсминец Kidd, эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke, в сопровождении береговой охраны Каттер Монро, прошел “через международные воды в соответствии с международным правом”.

«Законный транзит судов через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободе и открытости для Индо-Тихоокеанского региона. Вооруженные силы Соединенных Штатов летают, плывут и действуют там, где позволяет международное право», – говорится в заявлении.

ВМС США проводят такие операции примерно раз в месяц, Что возмущает Китай, который считает Тайвань своей территорией и никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над демократическим островом.

В субботу Китай назвал этот шаг «провокационным», заявив, что командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии организовало силы для отслеживания, наблюдения и охраны хода операций американских кораблей.

<< Соединенные Штаты часто проводят аналогичные провокационные действия очень плохого характера, полностью демонстрируя, что они являются величайшим разрушителем мира и стабильности и величайшей причиной угроз безопасности в Тайваньском проливе. Мы решительно выступаем против и решительно осуждаем Об этом », - говорится в заявлении официального представителя Минобороны Тан Кавей.

<< Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает какого-либо вмешательства извне. Мы призываем Соединенные Штаты признать ситуацию, прекратить провокации и соблюдать принцип единого Китая и его положения. из трех совместных заявлений Китая и США ".

Соединенные Штаты, как и большинство стран, не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но они являются его самым важным международным сторонником и крупным продавцом оружия на остров.

Тайвань и США в марте Произошел Соглашение о создании рабочей группы береговой охраны для координации политики после того, как Китай принял закон, разрешающий береговой охране вести огонь по иностранным судам. Подробнее

Пятница была не первым случаем, когда катер береговой охраны США прошел через Тайваньский пролив.

Но Грег Полинг, эксперт по морской безопасности из Вашингтона, сказал, что это напомнило, что теперь компания обслуживает корабли в регионе и «участвует в совместном обучении и дипломатии правоохранительных органов, чтобы помочь укрепить потенциал стран-партнеров перед лицом китайского вторжения. . ” Центр стратегических и международных исследований.

Контролируемые государством СМИ Китая использовали хаотичный уход США из Афганистана в последние недели, чтобы изобразить поддержку США Тайваня и его региональных союзников как неустойчивую.

Но администрация президента США Джо Байдена поспешила отвергнуть любое сравнение между Афганистаном и приверженностью США Индо-Тихоокеанскому региону.

Вице-президент Камала Харрис Обвиняемый Китай обвиняется в «чрезмерных издевательствах и претензиях на море» во время поездок во Вьетнам и Сингапур на этой неделе, что стало последним из серии визитов высокопоставленных официальных лиц США в Индо-Тихоокеанский регион, направленных на укрепление приверженности США этому региону.

(Репортаж Майкла Мартина и Идриса Али) Дополнительный репортаж Эмили Чоу в Шанхае. Редакция Джонатана Отиса и Уильяма Малларда

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