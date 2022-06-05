Военный корабль США прибывает в Стокгольм для проведения военных учений и предупреждения

На борту авианосца «Кирсардж» в порту Стокгольма — если когда-либо и существовал мощный символ того, насколько сильно российское вторжение в Украину затронуло Европу, так это вид этого огромного военного корабля с 26 боевыми самолетами и 2400 морскими пехотинцами и моряками, стоящими на якоре. между прогулочными катерами и туристическими катерами, курсирующими по этому порту, вы обязательно окажетесь.

«Никто в Стокгольме не мог не заметить присутствие этого великого американского корабля здесь, в нашем городе», — сказал Микаэль Байден, Верховный главнокомандующий шведскими вооруженными силами, стоя на палубе десантного корабля в тени MV-22 Osprey. ниже. Ясное небо в субботу. «На этом корабле больше способностей, чем я могу собрать в гарнизоне».

В этой постоянно нейтральной стране, которая внезапно стала крайне беспристрастной, военный корабль США «Кирсардж», появившийся всего через две недели после того, как Швеция и Финляндия объявили о своем намерении добиваться членства в НАТО, является обещанием того, что принесет членство: защиту, если президент России Владимир Путин направит свои гнев на своих северных соседей.

Но корабль также служит предупреждением для Швеции и Финляндии об их потенциальных обязательствах в случае конфликта, заявил генерал Марк Милли, высший военный командующий США, во время субботнего визита.