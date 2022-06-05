Военный корабль США прибывает в Стокгольм для проведения военных учений и предупреждения

На борту авианосца «Кирсардж» в порту Стокгольма — если когда-либо и существовал мощный символ того, насколько сильно российское вторжение в Украину затронуло Европу, так это вид этого огромного военного корабля с 26 боевыми самолетами и 2400 морскими пехотинцами и моряками, стоящими на якоре. между прогулочными катерами и туристическими катерами, курсирующими по этому порту, вы обязательно окажетесь.
«Никто в Стокгольме не мог не заметить присутствие этого великого американского корабля здесь, в нашем городе», — сказал Микаэль Байден, Верховный главнокомандующий шведскими вооруженными силами, стоя на палубе десантного корабля в тени MV-22 Osprey. ниже. Ясное небо в субботу. «На этом корабле больше способностей, чем я могу собрать в гарнизоне».
В этой постоянно нейтральной стране, которая внезапно стала крайне беспристрастной, военный корабль США «Кирсардж», появившийся всего через две недели после того, как Швеция и Финляндия объявили о своем намерении добиваться членства в НАТО, является обещанием того, что принесет членство: защиту, если президент России Владимир Путин направит свои гнев на своих северных соседей.
Но корабль также служит предупреждением для Швеции и Финляндии об их потенциальных обязательствах в случае конфликта, заявил генерал Марк Милли, высший военный командующий США, во время субботнего визита.
«У русских есть свой Балтийский флот, — сказал генерал Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, — но после присоединения Швеции и Финляндии большое количество государств-членов НАТО будет окружено вокруг Балтийского моря. По сути, Балтийское море станет озером НАТО, за исключением Санкт-Петербурга и Калининграда.
«С точки зрения России, это было бы для них огромной проблемой с военной точки зрения», — сказал генерал Милли.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, появившись на пресс-конференции на борту корабля вместе с генералом Милли, стремилась подчеркнуть оборонительный характер НАТО.
Но военные эксперты говорят, что существует явное ожидание того, что вступление Швеции и Финляндии в альянс означает, что они будут способствовать любому военно-морскому удушению, которое НАТО может разместить в Балтийском море в случае войны с Россией, что является потенциально длительной задачей. исторически неприсоединившиеся страны.
Обе страны хотят гарантий безопасности, особенно от США и других союзников по НАТО, в этот переходный период, в то время как переговоры с Турцией нарушают их формальное членство в военном союзе. Две недели назад министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил репортерам в Вашингтоне, что Пентагон обязался принять несколько временных мер безопасности: боевые корабли ВМС США плавают в Балтийском море, воздушные бомбардировщики парят над Скандинавией, совместная подготовка вооруженных сил и американские специалисты помогают предотвратить любую возможную российскую войну. кибератаки.
Но в то время как президент Байден пообещал, что Соединенные Штаты помогут защитить Швецию и Финляндию до того, как они присоединятся к коалиции, официальные лица США отказались уточнить, в какой форме будет приниматься эта помощь, помимо того, что генерал Милли в субботу назвал «скромным увеличением» военного присутствия. упражнения.
Официальные лица Северной Европы признали, что отказ какой-либо страны НАТО направить войска в Украину показывает разницу между обещаниями военной помощи дружественным странам в обмен на обещания по договору, ратифицированному Сенатом, в котором говорится, что нападение на одного является нападением на всех. — знаменитая Статья 5.
Тем не менее, Kearsarge находится в Балтийском море для участия в учениях, направленных на обучение сил НАТО, Швеции и Финляндии проведению морских десантных атак — штурму земель, захваченных, например, Россией. Это чрезвычайно сложный тип боевых действий — вспомните о высадке в день «Д» во время Второй мировой войны, — который требует координации между воздушными, наземными и военно-морскими подразделениями в том, что военные планировщики называют «общевойсковой» миссией.
Если учения пройдут по плану, тысячи морских пехотинцев, моряков, летчиков и других сил из 16 разных стран захватят плацдарм на Стокгольмском архипелаге.
Это именно та военная операция, которую России пока не удавалось провести на Украине, и именно эта неспособность, по мнению военных экспертов, является основной причиной того, что России не удалось захватить портовый город на юге Украины. Одесса. .
Представители Пентагона отмечают, что, когда 25 февраля тысячи российских морских пехотинцев высадились на юге Украины на побережье Азовского моря, чтобы нацелиться на Мариуполь, они сделали это в 43 милях к востоку от города, избежав оспариваемого десантного десанта.
Русско-украинская война: основные события
на земле. С усилением авиаударов в районе Донбасса на востоке Украины, где находился основной фокус российского наступления, В спорном городе Северодонецке бушуют уличные бои.. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что конфликт выглядит как «война на истощение», и посоветовал союзникам готовиться к «долгосрочной перспективе».
Помимо разрушения представления о том, что российские вооруженные силы являются эффективной машиной, просьбы Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, возможно, являются самым большим непреднамеренным последствием решения Путина вторгнуться в Украину. Вместо этого г-н Путин теперь столкнулся с перспективой военного альянса НАТО не только на пороге своего дома, но и в части дома.
Вступление в 2004 году Латвии и Эстонии в НАТО расширило границы на Балтийском море с Россией до расстояния чуть более 300 миль; Вступление Финляндии в альянс добавит еще 830 миль, и Санкт-Петербург окажется примерно в пределах досягаемости артиллерии.
Между тем Швеция имеет морскую границу с Россией, как и Финляндия. Через день после того, как финские лидеры объявили, что их страна должна подать заявку на членство в НАТО, Kearsarge, названный в честь шлюпа Союза времен Гражданской войны, прославившегося тем, что потопил корабли Конфедерации, направлялся для участия в финских и шведских военно-морских силах для обучения.
На самом деле НАТО определило несколько силовых шоу со Швецией и Финляндией. «Есть целый ряд учений, которых не было в расписании тренировок», — сказал Чарли Салониус Пастернак, военный эксперт Финского института международных отношений в Хельсинки.
Зарождающееся партнерство — это улица с двусторонним движением. Для НАТО, помимо того, что альянс окружает западные границы России, вступление Швеции и Финляндии позволяет военным планировщикам переосмыслить всю систему обороны Северной Европы. В прошлом Североатлантическому союзу приходилось идти на компромисс в отношении того, где сосредоточить силы, штабы и органы управления, чтобы обеспечить наилучшее преимущество.
Все это, несомненно, приведет в ярость г-на Путина, который уже давно сетует на распространение военного альянса на то, что он считает своей сферой влияния.
«В Финляндии будет почти постоянное присутствие нефинских воинских частей», — сказал г-н Салониус Пастернак. «Являются ли они ключом к финской обороне? Нет, но это, вероятно, добавило бы к расчетам нашего восточного соседа».
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