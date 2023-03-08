Военный корреспондент Fox News Бенджамин Холл, потерявший ногу в результате российской ракетной атаки, делится своей историей выживания.

Бенджамин Холл

Лорен Флейшман Бенджамин Холл в своем доме в Лондоне, февраль 2023 г.

журналист Бенджамин Холл Он писал о международных конфликтах 15 лет, укореняясь в зонах боевых действий и рассказывая истории местным жителям, когда прошлой весной неожиданно оказался на другом конце заголовков: Репортер Fox News Бенджамин Холл был госпитализирован из-за травм, полученных во время репортажа в Украине.. Эти почти смертельные травмы включали потерю ноги с одной стороны и ступни с другой, а также потерю функции руки и глаза.

Спустя год и почти 30 операций отец троих детей все еще приспосабливается к своей новой жизни — с протезами и тростями, но также и с женой и маленькими дочерьми. Перед выходом своих новых мемуаров Спасено: миссия военного корреспондента вернуться домой14 марта Холл рассказывает людям о трудном пути к выздоровлению и неожиданных уроках, которые он усвоил на этом пути.

Прежде всего, говорит Холл, он чувствует себя счастливым. «Знаете, я смотрю на свои травмы и ничуть не беспокоюсь о них, потому что я здесь со своей семьей».

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Сохранился дневник Бенджамина Холла.

«Спасено: миссия военного корреспондента вернуться домой» Бенджамина Холла

Холл поехал в Украину в конце февраля 2022 года, чтобы покрыть Развивающееся русское вторжение И души, которые она уничтожала. Он знал о рисках для безопасности, но таков был характер его карьеры: «Единственный способ рассказать действительно хорошую историю — это быть там», — говорит он. Холл был в командировке чуть более двух недель, когда 14 марта 2022 года он рискнул выехать из Киева, чтобы снять кадры близлежащего разрушенного города. Возвращаясь со съемок после удачного дня в полевых условиях, в его машину попало большое количество российских ракет.

Новости о взрыве быстро распространились по всему миру: Fox News сообщила, что Холл был ранен, а подробностей мало. Чего люди не знали в то время и что они узнают вскоре после этого, так это того, что в машине с Холлом находились еще четверо, в том числе любимый фотограф Fox News. Пьер Закржевски55 лет, местный журналист Саша Кувшинова24. Взрывов уцелел только Холл.

История продолжается

«Я потерял конечность и был тяжело ранен, но они потеряли все», — сказал Холл People, размышляя о трагедии, приведшей к их годовщине. Он надеется, что сможет использовать свою новую платформу для распространения ценностей Закшевского, человека, который был его наставником: его «любви к жизни, его безудержной щедрости, его доброты и его приключений».

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Бенджамин Холл

Пьер Закжевски/Fox News Пьер Закжевски и Бенджамин Холл в Афганистане, декабрь 2020 г.

Через час после взрыва Холл застрял на обочине пустынного шоссе, где ему посчастливилось быть замеченным прохожим, свернувшим не туда. Его доставили в киевскую больницу для оказания неотложной помощи, но он нуждался в постоянном положении — вдали от опасности — чтобы начать жестокий многомесячный процесс восстановления.

Именно тогда, когда Fox News узнал о его состоянии, руководители начали переговоры с контактами по всему миру, чтобы любым возможным способом вывезти его из Украины в госпиталь армии США.

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Вернувшись домой в Лондон через все это, жена Холла, Алисия, сталкивается с трудной задачей решить, когда и как рассказать своим дочерям Хонор, Ирис и Хиро о том, что произошло. На тот момент им было всего 6, 4 и 2 года соответственно.

«Я не хотела ничего говорить девочкам, пока мы не убедимся, что с ним все будет в порядке, — сказала Алисия журналу PEOPLE, — потому что я не хотела, чтобы они волновались, что он попал в аварию, и тогда он не будет в безопасности». в состоянии дать им какие-либо ответы». В течение этих первых нескольких недель я, насколько могла, скрывала их стресс и занимала их как можно больше — школой, балетом, театром, всем, что могло отвлечь их мысли от ограниченного контакта с отцом.

Холл и Алисия не хотели, чтобы у девушек были фотографии, оплакивающие травмы Холла, поэтому они некоторое время общались с ним по телефону, пока его лицо не зажило. Алисия вспоминает, что вначале, когда Холла еще не было дома, «он пытался включить видеокамеру и поговорить с моей маленькой девочкой, потому что двое других уже уснули». Дела пошли не очень хорошо. «Я подумал: «Нельзя так разговаривать с детьми!» Вы должны остановить это. «

Бенджамин Холл

Лорен Флейшман Алисия и Бенджамин Холл

Пережив то, что врачи называют множественной травмой, Холлу понадобились лучшие специалисты — специалисты, к которым он не мог попасть в госпитале армии США в Германии, куда его первоначально доставили после побега из Украины. Ему посоветовали переехать в военно-медицинский центр Брока в Сан-Антонио, штат Техас, за тысячи миль от его семьи в Лондоне, для лечения, которое может занять до двух лет. Таким образом, вопрос заключался в том, переедут ли Алисия и их дети к нему.

«Это было очень важное решение, потому что в нем было два лагеря, — вспоминает Алисия. «Некоторые люди говорили: «Ты должен быть с ним полностью и привести семью, и вы должны пройти через это вместе». И тогда другое мнение было: «Знаете что? Мы действительно ничего не можем сделать. Это чисто врачебный сценарий».

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Опасаясь выселить девочек с корнем в то время, когда они нуждаются в стабильности больше, чем когда-либо, они решают позволить Холлу выздороветь в одиночестве в Техасе, где он будет свободен от отвлекающих факторов и еще больше мотивирован сократить свое пребывание. «Нам пришлось разделять и властвовать, — говорит Алисия.

Оглядываясь назад, они довольны этим решением.

Бенджамин Холл

вежливость Бенджамин Холл восстанавливается вдали от дома

В Техасе Холл убедил своих врачей и физиотерапевтов расширить его возможности, чтобы он мог скорее вернуться к своей семье. Столкнувшись с галлюцинациями, вызванными наркотиками, и периодическим чувством поражения, он продолжал думать о будущем.

«Когда мне было очень плохо, — говорит он, — я просто пытался найти кусочек добра, одну мелочь, которая помогла бы мне пройти через это». Его мысли всегда возвращались к семье, которая ждала его на другом конце провода.

В августе 2022 года, как раз к седьмому дню рождения его старшей дочери, его освобождают. Чувствуя огромное волнение от долгожданного воссоединения со своими детьми — и «небольшой трепет» по поводу того, как они будут взаимодействовать с его протезами правой и левой ноги — он впервые за шесть месяцев вернулся в Лондон, готовый к жизни. для «совершенно обычных, повседневных вещей».

«Я испытываю эти настоящие физические чувства так, как никогда раньше — полностью физическое чувство любви», — сказал он людям, проводя время со своей женой и дочерьми после аварии. «Каждый раз, когда я смотрю на них, я чувствую это сейчас».

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Бенджамин Холл читает дочерям сказки на ночь

Лорен Флейшман Бенджамин Холл читает дочерям сказки на ночь

Хотя ему еще предстоит пройти долгий путь — еще операции, физиотерапия и другие важные этапы в его выздоровлении («Я с нетерпением жду начала бега», — отмечает он) — он очень доволен своей сегодняшней жизнью. Наблюдать за тем, как его дочери прыгают на батуте, сидеть за столом с семьей за едой и читать сказки на ночь — это то, чего он жаждал с того момента, как пришел в сознание после бомбежки.

«Теперь я смотрю на мир гораздо увереннее, — говорит он. «Вы можете бросить в меня что угодно, и я знаю, что справлюсь».

То же самое касается его семьи. «Это путешествие, не так ли? Жизнь — это путешествие», — говорит Алисия. «Было бы эгоистично, если бы Бенджи и я погрязли в жалости к себе, когда с таким количеством людей случается гораздо худшее».