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Военный корреспондент Fox News Бенджамин Холл, потерявший ногу в результате российской ракетной атаки, делится своей историей выживания.

9 марта, 2023
Boleslava Sokolova

Бенджамин Холл

Лорен Флейшман Бенджамин Холл в своем доме в Лондоне, февраль 2023 г.

журналист Бенджамин Холл Он писал о международных конфликтах 15 лет, укореняясь в зонах боевых действий и рассказывая истории местным жителям, когда прошлой весной неожиданно оказался на другом конце заголовков: Репортер Fox News Бенджамин Холл был госпитализирован из-за травм, полученных во время репортажа в Украине.. Эти почти смертельные травмы включали потерю ноги с одной стороны и ступни с другой, а также потерю функции руки и глаза.

Спустя год и почти 30 операций отец троих детей все еще приспосабливается к своей новой жизни — с протезами и тростями, но также и с женой и маленькими дочерьми. Перед выходом своих новых мемуаров Спасено: миссия военного корреспондента вернуться домой14 марта Холл рассказывает людям о трудном пути к выздоровлению и неожиданных уроках, которые он усвоил на этом пути.

Прежде всего, говорит Холл, он чувствует себя счастливым. «Знаете, я смотрю на свои травмы и ничуть не беспокоюсь о них, потому что я здесь со своей семьей».

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Сохранился дневник Бенджамина Холла.

Сохранился дневник Бенджамина Холла.

«Спасено: миссия военного корреспондента вернуться домой» Бенджамина Холла

Холл поехал в Украину в конце февраля 2022 года, чтобы покрыть Развивающееся русское вторжение И души, которые она уничтожала. Он знал о рисках для безопасности, но таков был характер его карьеры: «Единственный способ рассказать действительно хорошую историю — это быть там», — говорит он. Холл был в командировке чуть более двух недель, когда 14 марта 2022 года он рискнул выехать из Киева, чтобы снять кадры близлежащего разрушенного города. Возвращаясь со съемок после удачного дня в полевых условиях, в его машину попало большое количество российских ракет.

Новости о взрыве быстро распространились по всему миру: Fox News сообщила, что Холл был ранен, а подробностей мало. Чего люди не знали в то время и что они узнают вскоре после этого, так это того, что в машине с Холлом находились еще четверо, в том числе любимый фотограф Fox News. Пьер Закржевски55 лет, местный журналист Саша Кувшинова24. Взрывов уцелел только Холл.

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«Я потерял конечность и был тяжело ранен, но они потеряли все», — сказал Холл People, размышляя о трагедии, приведшей к их годовщине. Он надеется, что сможет использовать свою новую платформу для распространения ценностей Закшевского, человека, который был его наставником: его «любви к жизни, его безудержной щедрости, его доброты и его приключений».

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Бенджамин Холл

Бенджамин Холл

Пьер Закжевски/Fox News Пьер Закжевски и Бенджамин Холл в Афганистане, декабрь 2020 г.

Через час после взрыва Холл застрял на обочине пустынного шоссе, где ему посчастливилось быть замеченным прохожим, свернувшим не туда. Его доставили в киевскую больницу для оказания неотложной помощи, но он нуждался в постоянном положении — вдали от опасности — чтобы начать жестокий многомесячный процесс восстановления.

Именно тогда, когда Fox News узнал о его состоянии, руководители начали переговоры с контактами по всему миру, чтобы любым возможным способом вывезти его из Украины в госпиталь армии США.

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Вернувшись домой в Лондон через все это, жена Холла, Алисия, сталкивается с трудной задачей решить, когда и как рассказать своим дочерям Хонор, Ирис и Хиро о том, что произошло. На тот момент им было всего 6, 4 и 2 года соответственно.

«Я не хотела ничего говорить девочкам, пока мы не убедимся, что с ним все будет в порядке, — сказала Алисия журналу PEOPLE, — потому что я не хотела, чтобы они волновались, что он попал в аварию, и тогда он не будет в безопасности». в состоянии дать им какие-либо ответы». В течение этих первых нескольких недель я, насколько могла, скрывала их стресс и занимала их как можно больше — школой, балетом, театром, всем, что могло отвлечь их мысли от ограниченного контакта с отцом.

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Холл и Алисия не хотели, чтобы у девушек были фотографии, оплакивающие травмы Холла, поэтому они некоторое время общались с ним по телефону, пока его лицо не зажило. Алисия вспоминает, что вначале, когда Холла еще не было дома, «он пытался включить видеокамеру и поговорить с моей маленькой девочкой, потому что двое других уже уснули». Дела пошли не очень хорошо. «Я подумал: «Нельзя так разговаривать с детьми!» Вы должны остановить это. «

Бенджамин Холл

Бенджамин Холл

Лорен Флейшман Алисия и Бенджамин Холл

Пережив то, что врачи называют множественной травмой, Холлу понадобились лучшие специалисты — специалисты, к которым он не мог попасть в госпитале армии США в Германии, куда его первоначально доставили после побега из Украины. Ему посоветовали переехать в военно-медицинский центр Брока в Сан-Антонио, штат Техас, за тысячи миль от его семьи в Лондоне, для лечения, которое может занять до двух лет. Таким образом, вопрос заключался в том, переедут ли Алисия и их дети к нему.

«Это было очень важное решение, потому что в нем было два лагеря, — вспоминает Алисия. «Некоторые люди говорили: «Ты должен быть с ним полностью и привести семью, и вы должны пройти через это вместе». И тогда другое мнение было: «Знаете что? Мы действительно ничего не можем сделать. Это чисто врачебный сценарий».

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Опасаясь выселить девочек с корнем в то время, когда они нуждаются в стабильности больше, чем когда-либо, они решают позволить Холлу выздороветь в одиночестве в Техасе, где он будет свободен от отвлекающих факторов и еще больше мотивирован сократить свое пребывание. «Нам пришлось разделять и властвовать, — говорит Алисия.

Оглядываясь назад, они довольны этим решением.

Бенджамин Холл

Бенджамин Холл

вежливость Бенджамин Холл восстанавливается вдали от дома

В Техасе Холл убедил своих врачей и физиотерапевтов расширить его возможности, чтобы он мог скорее вернуться к своей семье. Столкнувшись с галлюцинациями, вызванными наркотиками, и периодическим чувством поражения, он продолжал думать о будущем.

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«Когда мне было очень плохо, — говорит он, — я просто пытался найти кусочек добра, одну мелочь, которая помогла бы мне пройти через это». Его мысли всегда возвращались к семье, которая ждала его на другом конце провода.

В августе 2022 года, как раз к седьмому дню рождения его старшей дочери, его освобождают. Чувствуя огромное волнение от долгожданного воссоединения со своими детьми — и «небольшой трепет» по поводу того, как они будут взаимодействовать с его протезами правой и левой ноги — он впервые за шесть месяцев вернулся в Лондон, готовый к жизни. для «совершенно обычных, повседневных вещей».

«Я испытываю эти настоящие физические чувства так, как никогда раньше — полностью физическое чувство любви», — сказал он людям, проводя время со своей женой и дочерьми после аварии. «Каждый раз, когда я смотрю на них, я чувствую это сейчас».

Чтобы узнать больше о жизни Бенджамина Холла после того, как он пережил нападение на Украине, перейдите по ссылке Подпишитесь сейчас на людей Или возьмите номер этой недели в газетных киосках в пятницу.

Бенджамин Холл читает своим дочерям сказки на ночь

Бенджамин Холл читает дочерям сказки на ночь

Лорен Флейшман Бенджамин Холл читает дочерям сказки на ночь

Хотя ему еще предстоит пройти долгий путь — еще операции, физиотерапия и другие важные этапы в его выздоровлении («Я с нетерпением жду начала бега», — отмечает он) — он очень доволен своей сегодняшней жизнью. Наблюдать за тем, как его дочери прыгают на батуте, сидеть за столом с семьей за едой и читать сказки на ночь — это то, чего он жаждал с того момента, как пришел в сознание после бомбежки.

«Теперь я смотрю на мир гораздо увереннее, — говорит он. «Вы можете бросить в меня что угодно, и я знаю, что справлюсь».

То же самое касается его семьи. «Это путешествие, не так ли? Жизнь — это путешествие», — говорит Алисия. «Было бы эгоистично, если бы Бенджи и я погрязли в жалости к себе, когда с таким количеством людей случается гораздо худшее».

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