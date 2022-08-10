Военный музей Хума демонстрирует танковое столкновение с Нарвой | Новости

В музее говорят, что пока не получили ответа от городских властей Нарвы; Последний говорит, что они принимают решение о том, что делать с репликой Т-34, которая попала под пристальное внимание как потому, что она, кажется, прославляет советские вооруженные силы в то время, когда государство-правопреемник Советского Союза, Российская Федерация, иск о войне в Украине, а также потому, что его отмена может спровоцировать беспорядки.Гражданское население города в подавляющем большинстве русскоязычное.

Возвращаясь в более спокойную атмосферу Хийума, второго по величине острова Эстонии, с меньшим населением (менее 10 000 человек), чем сама Нарва, Айн Тахист, возглавляющий Хийумааское военное хозяйство и музей, расположенный в Тахуне, на северной оконечности острова. У него уже есть Т-34, сказал он, танк «Нарва» был бы желанным дополнением.

«У нас есть половина бака, но он сделан не из настоящего материала, поэтому нам нужен оригинальный бак», — сказал Тахист АК.

Нынешняя модель в Тахконе: «Создан для фильма «1944». Сделан в 2013 году, мы получили в октябре 2014. Был капитально отремонтирован, и пока мы думали, что он будет с нами месяц или два, он будет скоро десять лет».

В этом году музей обновил подборку экспозиций, добавив новые образцы, в том числе униформу исторического эстонского пограничника и раздел, посвященный конфликту на Украине, а также останки двух немецких самолетов, разбившихся у побережья острова в 1941 году. . И, если она не ухудшится слишком сильно, сказал Тахист, добавил он.

Музей открылся 15 лет назад в бывшем пограничном пункте — как и все прибрежные районы Эстонии, Хаюма находился под усиленной охраной во время советской оккупации — и, как говорят, привлекает как заядлых военных энтузиастов и любознательных туристов, так и местных жителей.

Один посетитель, Фредди, сказал АК: «Я давно интересовался военной историей с детства и изучал множество других книг по военно-морской и военной истории, но сегодня мы с женой на самом деле празднуем седьмую годовщину нашей свадьбы. здесь!»

В то время как будущее танка «Нарва» является предметом разногласий между национальным правительством, которое хочет немедленно убрать его, и местным правительством, которое говорит, что процесс займет около двух недель, танк, скорее всего, окажется в музее или где-то еще. , не оставлять в открытом общественном месте, не скрывать и не уничтожать.

«1944» — эстонский военный фильм 2015 года режиссёра Элмо Нюганена, действие которого происходит во время битвы у линии Танненберг.

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