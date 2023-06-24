Военный переворот в России? Группа наемников Вагнера захватила военное здание в Ростове, Москва, в режиме повышенной готовности.

Российские власти обвинили Евгения Пригожина, главу влиятельной группы наемников «Вагнер», в попытке развязать «гражданскую войну» и приказали арестовать его после роста напряженности между соперничающими кремлевскими лагерями из-за войны на Украине. По сообщениям государственных СМИ, силы Вагнера взяли под контроль здание Южного военного округа в Ростове.

По данным агентства, силовики в Москве находятся в состоянии повышенной готовности, все важные объекты находятся под охраной. На юге Ростовской области власти призвали жителей оставаться дома.

Пригожин сказал, что его истребители Вагнера пересекли границу из Украины в Россию и вошли в Ростов. Он сказал, что его люди уничтожат любого, кто встанет у них на пути. Федеральное агентство безопасности России (ФСБ) возбудило против него уголовное дело и потребовало, чтобы частные вооруженные силы Вагнера проигнорировали его приказы и арестовали его.

«Заявления и действия Пригожина — это, по сути, призыв к началу вооруженного гражданского конфликта на территории Российской Федерации и удар в спину российским солдатам, воюющим с профашистскими украинскими формированиями», — говорится в сообщении ФСБ. . ФСБ призвала бойцов Вагнера «принять меры по его аресту». Кремль заявил, что Путин был проинформирован об обвинениях Пригожина и что «необходимые меры принимаются».