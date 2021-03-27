Военный совет Мьянмы проводит военный парад в присутствии России

БАНГКОК. Армия Мьянмы, захватившая власть в результате переворота 1 февраля, провела парад в Нейпитао, чтобы отпраздновать ежегодный День вооруженных сил, но помпезность и обстоятельства этого события не позволят игнорировать множество проблем, с которыми она сталкивается.

Субботнее мероприятие, которое проходило в рамках марша прошлого, транслировалось по телевидению в надежде, что демонстрация силы оттолкнет жителей от протестов против переворота.

На церемонии присутствовал заместитель министра обороны России Александр Фомин, а в пятницу он встретился с главнокомандующим сухопутными войсками генералом Мин Аунг Хлаингом.

Во время субботней церемонии генерал Мин Аунг Хлаинг выступил с речью и повторил обещание провести выборы, не упомянув расписания. Он также приветствовал присутствие россиян на церемонии и сказал: «Россия – настоящий друг».

Военные пытаются оправдать захват власти усилиями по восстановлению экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавируса. Но беспорядки после переворота не утихают, поскольку протестующие продолжают сопротивляться военному правлению. Кампания, которой не видно конца, начинает наносить ущерб компаниям частного сектора и вызывать беспокойство инвесторов.

День вооруженных сил Мьянмы, самое важное ежегодное мероприятие вооруженных сил, отмечает восстание армии 1945 года против японской оккупации. Перед этим событием армия ужесточала репрессии против протестующих. Церемония была отменена в 2020 году из-за пандемии. Обычно зарубежные страны направляют на мероприятие двух военных атташе, но в этом году многие страны, особенно западные демократии, воздержались от участия.

Никки узнал, что восемь стран – Россия, Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Лаос и Таиланд – направили своих представителей на парад в честь Дня вооруженных сил в Нейпьито. Делегаты – военные атташе, а также заместитель министра обороны РФ Фомин..

В Янгоне спорадические демонстрации проходили рано утром и ночью, когда у протестующих было меньше шансов быть арестованным силами безопасности. Массовые собрания в центрах городов были подавлены полицией, и, по данным некоммерческой ассоциации политических заключенных Бирмы, во время протестов было убито не менее 328 человек.

Несмотря на свои безжалостные методы, хунта борется за контроль. Все большее число государственных служащих, банкиров и служащих в других крупных отраслях промышленности массово бросают свои рабочие места в рамках движения гражданского неповиновения, требуя освобождения государственного советника Аунг Сан Су Чжи.

Во время «тихой забастовки» в среду протестующие остались дома, а улицы Янгона опустели. Власти за ночь задержали около 100 протестующих, в том числе сотрудников City Mart Holding, крупнейшего в Мьянме супермаркета и оператора мини-маркетов, который закрыл все свои магазины, и Aeon Orange, частично принадлежащей японской компании Aeon.

В четверг местные СМИ Myanmar Now сообщили, что арестованы также «высокопоставленные должностные лица нескольких частных банков».

Учитывая это сопротивление, попытки СКАФ возродить частный сектор откатываются. Сразу после переворота Мин Аунг Хлаинг вызвал руководителей крупных деловых организаций в Нейпитаве, чтобы заверить их, что хунта не изменит экономическую политику страны.

Совет государственного управления, созданный военным советом в феврале, направлен на восстановление экономики, включая стабилизацию рынков, привлечение иностранного капитала и улучшение медицинских услуг, а также образования.

Однако сейчас большинство больниц закрыто, так как врачи возглавили движение гражданского неповиновения. Школы также закрываются из-за пандемии, и неясно, когда они снова откроются.

Перед лицом таких волнений хунта по-прежнему сталкивается с затяжной борьбой с вооруженными группами этнических меньшинств. ВАС подчеркнул свою приверженность поиску прочного мира с ними, но многие вооруженные группы поддерживают протестующих.

По крайней мере, одну из этих групп обвиняют в укрывательстве продемократических активистов, бежавших от хунты. Некоторые активисты, как полагают, бежали в районы вдоль границы Мьянмы с Таиландом в поисках убежища в районе, контролируемом Каренским национальным союзом. Высокопоставленный армейский офицер сказал, что более тысячи человек бежали к границе на юго-востоке, чтобы избежать ареста или задержания.

В северных частях страны армия подвергается интенсивным атакам Армии независимости Качина.

Субботние мероприятия – это возможность для военных продемонстрировать свое мастерство, но СМИ и аналитики будут внимательно следить за тем, какие страны демонстрируют свою дружбу с режимом, отправляя туда своих дипломатов.

Кажется, что до нормальности еще далеко. Армия борется с неспокойной ситуацией, из которой у нее нет четкой стратегии выхода.

Глава местного офиса японского бизнес-центра мрачно оценивает ситуацию. «Мьянму называют последней экономической границей Юго-Восточной Азии, но ее будущее стало очень неопределенным».