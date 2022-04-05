Нередко в любом обществе ощущается естественное недоверие к полиции. Однако короткометражный документальный фильм Николая Великанова, Нет пути назад: русская жара в Западном Сакраментодемонстрирует важность того, чтобы сообщества активно участвовали в правоохранительных органах и были представлены их членами.

Как следует из названия, Великанов оказывается в небольшой славянской общине Северной Калифорнии в западном Сакраменто. В фильме показаны четыре славянских полицейских: сержант Евгений Симирук и офицеры Алексей Венников из России, Андрей Кинда из Беларуси и Низари Якимчук из Украины.

«…Объясните важность сообществ Активно участвовать в правоохранительных органах…»

Обратного пути нет Двадцатиминутное время выполнения делится на установление связи между этими офицерами и их сообществом, а также на снимки мужчин в действии. Каждый офицер рассказывает о том, как они пришли к власти и что для них значит защита своего сообщества. Фильм предоставляет уникальную возможность представить способы улучшения отношений между обществом и полицией.

Моя единственная критика заключается в том, что он слишком много внимания уделяет работе полиции и полицейским историям, которые мы видели в бесчисленных эпизодах полицейских. Я думаю, что последующий фильм должен быть о том, каково быть славянским служащим, служа своим общинам. Я хочу услышать истории о проблемах, с которыми сталкивается это конкретное сообщество, и о том, что это значит для членов этого сообщества, находящихся на переднем крае их защиты.

Нет пути назад: русская жара в Западном Сакраменто Это добротный документальный фильм, в котором режиссер Николай Великанов снял добротный фильм. Теперь пришло время прокачать историю и вывести ее на новый уровень.

Для получения дополнительной информации посетите Обратного пути нет директор Николай Великановофициальный веб-сайт.