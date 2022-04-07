Возвращаясь из остановки, связанной с коронавирусом, Pittsburgh Passion откроет сезон 2022 года в эти выходные.

Как и большая часть мира, Женский футбольный альянс Он не был застрахован от беспорядков в 2020 и 2021 годах. В эти выходные WFA вернулась, как и страсть Питтсбурга.

Желание Они должны открыть свой сезон в 18:00 в субботу в Detroit Venom. Это была детройтская франшиза, с которой Passion встречался в последний раз, когда он играл в игру — 29 июня 2019 года в матче чемпионата Восточной конференции в средней школе West Allegheny.

Премьеру регулярного сезона можно будет посмотреть в субботу в общественном центре The Hawk в Фармингтон-Хиллз, штат Мичиган. Официальная страница Passion в TwitterpghpassionFB.

О Питтсбург…

мы вернулись.????

После двухлетнего перерыва мы официально вернулись и стали сильнее, чем когда-либо, готовясь к сезону WFA 2022.????

Обязательно следите за более подробной информацией о нашем расписании, билетах, новом магазине снаряжения и специальных мероприятиях!#что бы вы ни взяли, чего бы это ни стоило pic.twitter.com/WGvXeM5KoZ — Питтсбург Passion FB (@pghpassionFB) 16 января 2022 г.

Организация выиграла три национальных чемпионата, последний раз в 2015 году. Последние два года организация не играла из-за опасений по поводу пандемии коронавируса.

Дом страстей, частично принадлежащий бывшему художнику Франко Харрису, занесенному в Зал славы Питтсбурга Стилерс, должен открыться 30 апреля против Tri-State Warriors.

Регулярный сезон из шести игр продлится до последних выходных мая.