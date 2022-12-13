Возвращение Бритни Гренье в WNBA: «Финикс Меркьюри» сохранили свое место после российского релиза

Поскольку Бритни Гринер вернулась в Штаты после адского года в России, Phoenix Mercury говорит, что они оставили для нее место. Захочет ли она играть – вопрос более сложный.

Босс Phoenix Mercury Ванесса Найгаард была в восторге, когда самолет Бритни Гренье приземлился в Сан-Антонио на прошлой неделе, что ознаменовало конец 10-месячной саги о задержании Гринер в России.

«С ее возвращением возникает коллективное чувство облегчения, но самое главное — радость и любовь», — сказал Найгаард в интервью.

Но вскоре Гринер и ее бывшая команда столкнутся с практическим вопросом, никогда ранее не встречавшимся в американском спорте: как и хочет ли она возобновить свою баскетбольную карьеру после ужасающего ареста за границей.

«У нас были спортсмены, которые были задержаны по разным причинам, но ничего подобного», — сказал Хэп Дэвис, психолог, который более двух десятилетий работал с канадскими национальными и профессиональными командами, а также изучал психологические последствия травм. среди жертв. преследований и пыток.

Найгаард, которая возглавила «Меркьюри» в январе 2022 года и на самом деле не тренировала звездного игрока своей франшизы, еще не разговаривала с Гринер, ссылаясь на более насущные проблемы, связанные с медицинским обследованием и воссоединением с семьей.

«Ее психическое и физическое здоровье являются приоритетами», — сказал Найгаард. «Если она снова захочет играть в баскетбол, мы поддержим ее в любом случае».

Однако планы команды на следующий сезон, который заканчивается в мае, позволяют ей вернуться. Гринер технически является свободным агентом, и ее последний контракт действовал только до сезона 2022 года, сказал президент команды Винс Козар, но организация сохранит место в составе, ожидая, что возвращение вернет ее в «Меркьюри». «Нет такой чрезвычайной ситуации, когда у нас не останется места для него», — сказал Козар.

С прошлого сезона Найгаард готовился по-другому. «У меня на айфоне есть заметка, — сказала она, — о (играх), которые я буду играть, когда БГ вернется».

История ареста Грейнера затронула несколько вопросов: напряженную геополитику, связанную с вторжением России в Украину, сложные расчеты, стоящие за обменом пленными, и часто партийную линию, которая разделяет сторонников и противников чернокожих, геев, гетеросексуалов и профессиональных спортсменок. Эксперты говорят, что история его возвращения откроет новые горизонты в мире большого профессионального спорта и покажет, насколько стадион может быть убежищем или убежищем.

Были редкие подробности повседневной жизни Грейнер, пока она находилась под стражей в течение нескольких месяцев, сначала в подмосковном следственном изоляторе, затем в исправительной колонии в 350 милях отсюда в Мордовии. Ее перевод в исправительную колонию в ноябре сопровождался сообщениями о том, что от нее могут потребовать там изнурительный физический труд, риск заражения респираторными инфекциями и душевных мук.

Дэвис сказал, что, хотя степень физических страданий Гринер неизвестна, «она, безусловно, была бы напугана, и это может быть долгосрочной проблемой для большинства людей, возвращающихся из этого обстоятельства».

Мастерство Гринер на корте неоспоримо. В 2012 году в Бэйлоре Гринер привела свою команду к рекорду 40-0 и национальному титулу. Ее карьера была отмечена двумя результативными титулами, двумя наградами «Лучший защитник года», одним чемпионством и одним выходом в финал в ее последнем сезоне за «Меркьюри». В международной игре Гренье помог Соединенным Штатам завоевать две золотые олимпийские медали.

На выходных в военном центре в Сан-Антонио, где она проходила курс лечения, Гренье потренировалась на баскетбольной площадке, что не удивило Козар, которая сказала, что думает о баскетболе.

«Мы смогли переписываться, пока ее не было, и все письма, которые я получаю от нее, касаются баскетбола», — сказал Козар. «Она проверяла свою команду, говорила о том, как сильно она хочет играть, говорила о том, как сильно она скучала по игре в обруч».

Однако он не ждет от нее быстрых решений. «Это было на 100 процентов о том, что она приняла это решение самостоятельно», — сказал он. «Нет расписания, нет спешки».

Дэвис сказала, что любое возвращение к соревнованиям должно быть полностью инициировано игроком, а не ее клубом. «Это может отбить у нее охоту даже думать о том, чтобы снова играть», — сказал Дэвис. «Подожди, пока она это скажет, озвучь это сама».

Признавая уникальность обстоятельств, в которых оказался Грейнер, психологи поверили знакомой концепции в напряженном мире профессионального спорта: игра и сопутствующие ей ритуалы как безопасное убежище.

«Мы рассматриваем спортивную психологию как психологию, влияющую на спорт, но здесь есть улица с двусторонним движением. Спорт определенно может влиять на психическое здоровье и благополучие», — сказал Скотт Голдман, психолог по результатам команд НБА, который работал в различных профессиональных видах спорта. .».

Голдман, который утверждал, что не работал с Гринер, описал профессиональную раздевалку как потенциально мощный катализатор. «Речь идет о чувстве принадлежности и связи с людьми, а также о чувстве удовлетворения», — сказал Голдман.

Возвращение к игре с Гринер также может вызвать дискомфорт. Она снова предстанет перед публикой как гораздо более популярная и, в некоторых кругах, более противоречивая фигура, чем была до ареста. Игры принесут с собой обязательства перед СМИ, риск разочаровать отсутствием строк статистики — Грейнер провела год с момента своего дебюта, в конце концов, сидя в камере — и напоминания о ее заключении даже от благонамеренных фанатов.

«Это все равно, что ковырять корку, которую вы сосредотачиваетесь на лечении», — сказал Голдман.

Найгаард сказал, что WNBA и NBA были в авангарде разговоров о приоритизации психического здоровья в профессиональном спорте, оставляя лиги в хорошем положении, чтобы помочь вернуть Гринер в Соединенные Штаты и, при желании, в баскетбол.

Дэвис сказал, что очень важно, чтобы психологическая поддержка не была привязана к спортивной форме или зависела от нее.

«Я думаю, что лучший подход был бы вне командной среды», — сказал Дэвис. «Я бы не рекомендовал спортивному психологу выполнять эту работу, даже если бы он имел соответствующую квалификацию».

История спорта иллюстрируется примерами возвращения спортсменов после длительных перерывов, но ни один из этих случаев не является реальным прецедентом.

«Простые вещи, такие как тайминг, осознание тела, движения на корте, будут зависеть от травмы, и это невозможно обойти», — сказал Дэвис. Он добавил: «Я не думаю, что на данный момент кто-либо из нас может предсказать, вернется ли она к тому же уровню игры».

До ареста Гренье в России цели Меркьюри были ясны. Они только что проиграли Chicago Sky в финале WNBA 2021 года и были готовы к еще одному выступлению на чемпионате, построенном вокруг звездного трио Гринер, Дайаны Таурази и Скайлар Диггинс-Смит.

Теперь то, что Гринер делает для своего спорта, значит меньше, чем то, что она делает для себя. «Баскетбол очень важен для нее, — сказал Козар. «Означает ли это, что она будет играть через пять месяцев? Я не знаю этого ответа. Но, зная ее так хорошо, как я, и получая переписку, которая у нас есть, я чувствую себя очень оптимистично».

— Уолл Стрит Джорнал