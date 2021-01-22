Возвращение в четверг: Россия против мира 2002

Конкурс нового века

Подобные встречи проводились дважды перед матчем 2002 года между сборными России и мира. Сначала в Белграде в 1970 году советская команда под руководством Бориса Спосского победила международную команду, в которой на первой доске входили Бент Ларсон и 2 Бобби Фишер. Второй такой матч был сыгран в Лондоне в 1984 году, снова выигранный Советами, когда Анатолий Карпов и Гари Каспаров были на верхних досках, лицом к лицу с командой соперников во главе с Ульфом Андерсоном и Джоном Тимманом.

Модуль лучшего попадания. 1 Найджел Шорт отправляет нас в путь электрификации к очень богатой шахматной карьере, нокаутировав менее дюжины чемпионов мира. Его опыт участия в турнирах и турнирах по всему миру – Шорт посетил в общей сложности 89 стран – с юмором и поучительными выводами можно найти в его предсоревновательных рассказах.

Третья схватка, известная как Турнир Нового Века, прошла в Москве 8-12 сентября 2002 года, когда российская команда впервые выиграла домашнее преимущество. Со времени второго матча прошло 18 лет, но снова в состав сборной России попали Каспаров и Карпов.

После распада Советского Союза в 2002 году мир представляло большое количество бывших советских солдат. Фактически, из двенадцати игроков в составе Вишванатан Ананд (Индия), Питер Лего (Венгрия), Найджел Шорт (Великобритания) и Джудит Полкер (Венгрия) не являются советскими.

Мировая Команда

Ясир Сераван, игравший на турнире 1984 года, был капитаном сборной мира, писал Замечательное заявление Потом. Вот его реакция при взгляде на ряды:

Из двадцати посевных игроков шестнадцать – русскоговорящие. Четверо солдат запаса и двадцать из двадцати четырех солдат говорят по-русски. Необычайное доминирование в нашей мысленной игре! Я напуган. Я не говорю по-русски. Мой тоже нет Кажется неправильным. Мои выступления будут на английском языке.

Это может наводить на мысль, что он является мировым фаворитом, но отсутствие двух звезд – Майкла Адамса и Веселина Топалова – сделало россиян фаворитами, хотя средний рейтинг Эло был не так уж и далек. Сераван писал:

Я снова вижу свою команду. Два наших самых больших ружья, Майкл Адамс (ENG) и Веселин Допалов (PLG), отсутствуют. Ой! Я люблю наши возможности с их участием. Без них Россия была бы явным фаворитом. Не забывайте, что Россия тоже выиграет от жилья. Это может стать очень серьезным ударом для мировой сборной.

Матч проходил на десяти досках по системе Schweinning с быстрым контролем времени – 25 минут за игру и увеличение на 10 секунд за ход.

Виши Ананд, травмированные Питер Свитлер и Джудит Полкер

Молодой Александр Крисук (тогда 19)

Россия проигрывает 48:52

Выдержки из финальной шахматной базовой статьи турнира:

Обычные СМИ проигнорируют крупные шахматные события, но если Россия, и особенно Гари Каспаров, проиграет, то это будет в новостях. The Sydney Morning Herald сообщает, что «Россия отстает в шахматах», азбуке и «шоковом поражении в шахматные банки». Третий матч Россия – Остальной мир завершился неожиданной победой сборной мира со счетом 52:48. В финальном туре мы стали свидетелями невероятной победы Тимора Радзбова над незадачливым Вадимом Сважкинцевым, у которого в Москве общий результат минус 298. Алексей Маслович обыграл Петра Свидлера и завершил матч с лучшим результатом 7: 2865, что на 168 пунктов выше его личной оценки.

Васил Ивансук против Гарри Каспарова

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Илья Смирин v Анатолий Карпов

Между тем, в итоговом отчете опубликованы лучшие Сайт Олимпа, Результаты конкурса подведены следующим образом:

Русские начали сильных фаворитов со средним рейтингом 2708 (2717 в первой десятке) выше 2695 (2699 в первой десятке), но Каспарову и Крамнику в целом удалось по крайней мере +5 (довольно консервативное число) между ними, а на самом деле – только -3. Также обеспечивает бахрому. Крупнейшие 7/10 Широ (включая его обычное поражение от Каспаро) и солидные 6/10 от Гельфанда, Ивансука и Бономарева (1 поражение Келфанду 1 из трех) были важной частью победы, набрав 5/10 баллов самого низкого рейтинга игрока в турнире, 15-летнего Тимора. Радзапов. Несмотря на то, что в мире не было Адамса и Допалова, Каспаров был прав в том, что в начале матча шансы уравнялись.

Окончательные результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего Россия 4 4.5 5.5 5.5 5 5 5 4 4.5 5 48 Мир 6 5.5 4.5 4.5 5 5 5 6 5.5 5 52

Игра дня подарки

День 1: Василь Ивансук на матч с Гарри Каспаровым

День 2: Гарри Каспаров на матч с Алексеем Шировым

День 3: Алексей Широв на матч с Александром Мотилевым

День 4: Алексей Широв на матч с Александром Крисом

Персональные результаты

И действие! – Как увенчать сценическую игру тактикой Как и у Алексея Широ, есть имена, связанные с фэнтези и влиятельными тактическими драмами. Теперь латвийский гроссмейстер выпускает DVD именно об этом элементе игры в шахматы. И кое-что по мотивам его собственных игр.

1 Shirov, Alexei g ESP 2697 7.0 /10 2865 +168 2 Bareev, Evgeny g RUS 2726 6.0 /10 2770 +44 3 Ivanchuk, Vassily g UKR 2711 6.0 /10 2785 +74 4 Morozevich, Alexander g RUS 2716 6.0 /10 2770 +54 5 Gelfand, Boris g ISR 2710 6.0 /10 2788 +78 6 Ponomariov, Ruslan g UKR 2743 6.0 /10 2785 +42 7 Leko, Peter g HUN 2722 5.5 /10 2752 +30 8 Grischuk, Alexander g RUS 2702 5.5 /10 2726 +24 9 Svidler, Peter g RUS 2690 5.0 / 9 2743 +53 10 Karpov, Anatoly g RUS 2687 5.0 / 9 2736 +49 11 Anand, Viswanathan g IND 2755 5.0 / 9 2760 +5 12 Radjabov, Teimour g AZE 2610 5.0 /10 2705 +95 13 Dreev, Alexey g RUS 2676 4.5 / 8 2728 +52 14 Smirin, Ilia g ISR 2676 4.0 / 9 2662 -14 15 Kramnik, Vladimir g RUS 2807 4.0 / 9 2665 -142 16 Kasparov, Garry g RUS 2838 4.0 /10 2626 -212 17 Khalifman, Alexander g RUS 2690 3.5 / 9 2616 -74 18 Rublevsky, Sergei g RUS 2658 3.0 / 6 2683 +25 19 Short, Nigel D g ENG 2682 2.5 / 8 2572 -110 20 Azmaiparashvili, Zurab g GEO 2676 2.0 / 4 2698 +22 21 Polgar, Judit g HUN 2681 2.0 / 7 2562 -119 22 Akopian, Vladimir g ARM 2678 1.0 / 3 2662 -16 23 Motylev, Alexander g RUS 2634 1.0 / 6 2450 -184 24 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2673 0.5 / 4 2375 -298

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