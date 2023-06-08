Возвращение Гринер на родину в Техасе — первая игра звезды WNBA с момента российского релиза

АРЛИНГТОН, Техас (AP) — Бриттни Гринер вернулась в Техас, одна, за ужином и на поле с Фениксом Меркьюри в родном штате звезды WNBA. Через полгода после освобождения из российской тюрьмы.

Еще до первой подряд игры против «Даллас Уингз» Гринер подбадривал его, когда он ел со своими товарищами по команде. Менее чем за два часа до игры в среду вечером она наедине встретилась с членами женской баскетбольной команды из Бэйлора, кампуса протяженностью 100 миль, где она участвовала в национальном чемпионате со счетом 40-0 в 2012 году.

Как и Гренье из Хьюстона, фронтмен Mercury Брианна Тернер сказала: «Вчера мы пошли поесть, вошли и все (кричат) Бриттни Грайнер, Бриттни Грайнер». «Это было действительно захватывающе, теплый прием, который я получил, и все вышли, как удача, так рад, что ты дома».

Меркьюри был в дороге только во второй раз эта глава. Это первый раз, когда Гринер играла в своем родном штате с тех пор, как он пропустил весь прошлый сезон, когда она провела в России почти 10 месяцев по обвинению в наркотиках, которое закончилось обменом пленными в декабре.

У Гринер было 24 очка и четыре подбора в пользу Меркьюри (1-4) в проигрыше 84-79 — две команды снова играют в пятницу вечером. В этом сезоне Гринер ростом 6 футов 9 дюймов набирает в среднем 22,4 очка за игру, что выше ее среднего показателя в карьере (17,8 очка за игру).

Когда перед игрой был представлен стартовый состав, Гринер получила аплодисменты толпы, в которую также входили многие фанаты Бэйлор и игроки из ее средней школы в Хьюстоне. Гринер ответила аплодисментами толпе, а затем сделала прыжки на первом броске игры.

Тренер Mercury Ванесса Найгаард сказала: «Это восхитительное отвлечение по сравнению с тем, через что мы все прошли в прошлом году. В каждом городе в прошлом году это был матч BG, но не такой, как этот, поэтому мы очень благодарны за то, что снова принимаем гостей, мы не могу забыть чудо, что она здесь».

История продолжается

Тренер «Далласа» Латриция Трамелл сказала, что самым ярким моментом ее дня было крепкое объятие Гренье, когда Меркьюри вышел на поле для утренней стрельбы, когда «Крылья» закончили свою тренировку.

«Это был просто эмоциональный момент для всех нас», — сказал Трамелл. «Я только польщен и благословлен, что она на земле цела и здорова. И как она сказала мне, я пошел, это все счастье отныне».

Гринер также обняла игроков Wings Одиссея Симса и Калани Браун, бывших игроков Baylor. Симс был товарищем по команде Гринер в непобедимой национальной команде за титул, в то время как Брауны участвовали в национальном чемпионате Медведей в 2019 году.

Браун ходил в походы в Бэйлоре, когда там играла Гринер. «БГ не любит, когда я выкладываю эту фотографию лагеря», — сказал Браун с ухмылкой.

Теперь, когда Гринер вернулась на корт, Браун сказала, что важно знать, как сильно все поддерживали ее и молились за нее в трудное время.

«Я рад, что эта ситуация не затмила ее свет, потому что она милейшее человеческое существо. В каждой встрече, которая у нас была, у меня никогда не было негативной встречи, — сказал Браун. — Я просто как маленький девушка к ней. Но да, я так рад, что он не изменил это, потому что он мог легко это сделать. Так что я благодарю Бога за это».

Когда нынешние игроки Бэйлора встретили Гринер, они подарили ей памятную рамку с нашивкой «BG42», которую Медведи носили на своих футболках весь прошлый сезон, даже после того, как Гринер была освобождена.

Никки Каллен, которая только что закончила свой второй сезон в качестве главного тренера Бэйлора, сказала, что ее цель — отказаться от 42-й майки Гринер уже в следующем сезоне, когда школа откроет новую баскетбольную арену. Никто не носил этот номер за «Медведей» со времени старшего сезона Гринер в 2012–2013 годах, когда она в последний раз была в кампусе на игре.

«Я думаю, что одна из вещей, которых хочет Пи Джей, — это чувствовать себя действительно желанными гостями в Бэйлоре», — сказал Каллен. «Поэтому возможность соединить точки была бы очень важна для нашей программы».

___

AP Sports: https://apnews.com/hub/sports и https://twitter.com/AP_Sports