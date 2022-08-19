Возвращение «Распутицы» и что это значит для войны России на Украине

На протяжении веков Россия зависела от суровой зимней погоды, чтобы отражать захватчиков. Но с наступлением лета в Украине российские войска окажутся на проигравшей стороне «Расбудицы» — влажного и грязного сезона, вызванного таянием снега весной и проливными дождями осенью.

Распутица, также известная как «Генерал Матт» или «Маршал Матт», более известна военным историкам. Когда Наполеон вторгся в Россию в 1812 году, французские солдаты не могли эффективно отступать по раскисшим проселочным дорогам. Более века назад, во время Второй мировой войны, танки и грузовики Адольфа Гитлера были по пояс в грязи, когда они пытались наступать на Москву. Джейсон Лайалл, профессор государственного управления в Дартмуте, говорит, что в начале вторжения Распутица была «Четыре всадника украинской армии», с переносными противотанковыми ракетами и ракетами класса «земля-воздух».

Украинские военные проводят учения с боевой стрельбой под Харьковом, 10 февраля 2022 года. (Сергей Попок/AFP через Getty Images)

Когда в феврале Кремль начал свое жестокое вторжение, горячей темой было то, как «Распутица» повлияет на военные планы вторгшейся российской армии. Рэнд Корп. Алисса Демус, старший политический аналитик, заявила Yahoo News в марте, что доступ российских военных к украинским дорогам будет более сложным, чем они предполагали.

«Это либо грунтовые дороги, либо невероятно изрытые выбоинами», — сказал Демус об украинских дорогах. «Говоря о перемещении тяжелой инфраструктуры или тяжелой техники на такие большие расстояния, важно напомнить людям, что танк может разрушить хорошо построенную западную дорогу в зависимости от его веса, протектора и других факторов».

И многие фотографии распространяются в социальных сетях Брошенные российские танки Шесть месяцев после вторжения. По данным разведывательной организации Oryx из открытых источников, на данный момент брошено 315 танков, хотя в некоторых случаях причина отказа неизвестна.

Но что происходит, когда распутица приходит осенью? Yahoo News поговорила с военным стратегом и генерал-майором австралийской армии в отставке Миком Райаном и аналитиками оборонной разведки Jane’s об угрозе прибытия Распутиды.

История продолжается

Солдаты Донецкой Народной Республики обстреливают позиции противника возле Красноровки, Украина. (Getty Images через агентство Леона Кляйна/Анадолу)

«Я не думаю, что осенью это окажет такое же влияние, как весной», — сказал Райан. «Посмотрев на климат там, кажется — особенно в Украине, весной [sees] Снег тает — это имеет большее влияние, чем, скажем, осень. Я не думаю, что это было возможно осенью, это могло быть весной.

Аналитик Jane’s сказал Yahoo News, что осенняя погода «замедлит битву», но они согласились, что она не будет иметь «драматического эффекта, который был прошлой весной».

«Прямо сейчас русские и украинцы могут конкурировать за территорию в надежде, что любая территория, которую они захватят до конца лета, будет защищена от повторного захвата в течение всей зимы», — сказал аналитик Jane’s.

«С наступлением осени жизнь пехоты становится трудной, и перегруппировка последней мили в сельской местности становится более трудной, а артиллерии становится труднее прибегать к тактике «стреляй и убегай», что делает использование артиллерии более опасным для обеих сторон. сторон», — сказал он.

Украинский солдат стоит у подбитого российского танка на окраине села Нова Басан. (Нарцисо Контрерас/Агентство Анатолу через Getty Images)

Что касается застревания транспортных средств, аналитики заявили, что украинские и российские военные будут более осторожно управлять транспортными средствами на дороге и предпочтут оставаться на месте, а не рисковать потерять транспортные средства в грязи.

Но поскольку до осени осталось всего несколько недель, обе стороны готовятся к Распутице? Они «воюют и действуют здесь сотни и сотни лет», — говорит Райан.

«До грузовиков были телеги, запряженные лошадьми, и люди, и у всех у них были проблемы с грязью», — сказал он, добавив: «Это не значит, что это легко, но есть способы справиться с этим».