На Четверг, 21 октября, в 18:30, по адресу Fahi 236 и через TEAMS., , Доктор Сейтон Холл, директор Программы исследований России и Восточной Европы (REESP). «Возвращение России в Африку» Максима Мацевича: профессора истории минералов, наемников и конкурса красоты.

Профессор Матушевич расскажет, как он отказался от своих прежних обязательств в Африке, когда закончилась холодная война возле Советского Союза. В течение почти двух десятилетий после распада Советского Союза Россия не проявляла особого интереса к континенту. Однако с повышением международного статуса страны и ростом русского национализма при Путине Кремль организовал возвращение, в результате которого Россия вернулась в Африку, но на этот раз сильно отличалась от советского прошлого. Это увлекательная история о наемниках и олигархии, нефти и золоте, кампаниях по дезинформации в Интернете и конкурсах красоты.

Доктор Мадхушевич является автором обширных публикаций по истории российско-советско-африканских встреч. В настоящее время он завершает новый проект длиной в книгу, посвященный историям черных путешественников в Советском Союзе.

Приходите и узнайте все подробности по этой интересной теме.

Мероприятие бесплатное! Добро пожаловать! Будут поданы славянские блюда!

И вот это Команды Ссылка!