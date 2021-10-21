Возвращение российской съемочной группы из космоса намечено на 17 октября – наука и космос

Москва, 22 сентября. / ТАСС /. Пилотируемый корабль “Союз МС-19” с российской съемочной группой на борту должен приземлиться 17 октября, согласно программе полета Международной космической станции, сообщил ТАСС в среду представитель Ракетно-космической корпорации “Энергия” (входит в Роскосмос).

«Корабль« Союз МС-18 »должен отделиться от Международной космической станции в 4:11:30 по московскому времени и приземлиться в 07:36:44 по московскому времени», – говорится в сообщении. На борту корабля будут космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Съемки фильма с рабочим названием «Вызов» (или «Вызов») намечены на октябрь 2021 года. Это совместный проект Государственного космического агентства России, Роскосмоса, Первого канала и киностудии «Желтое, черное и белое». Запуск пилотируемого корабля “Союз МС-19” запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Основной экипаж – космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко, дублирующий экипаж – актриса-космонавт Олег Артемьев. Алена Мордовина и фотограф Алексей Дудин.

«Фильм основан на истории женщины-врача, которая никогда не имела ничего общего с космосом и никогда не думала о космической деятельности, но в какой-то момент ее просят отправиться на Международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь человека. космонавт. Она должна делать то, что она делает на Земле, но в среде, которая еще не подходит для этой цели “. В первой части фильма рассказывается о тренировке, которую героиня в исполнении Юлии Пересильд проходит перед полетом, а во второй части рассказывается о ее миссии по спасению космонавта. «Работая над концепцией проекта, я решил, что это должен быть фильм, который каждый – особенно большинство из нас, никогда не побывавших в космосе – мог понять и понять», – добавил Шепенко.

Пересильд, в свою очередь, указал, что Шипенко должна быть кинорежиссером, фотографом и светотехником, а актриса, гример и управляющий казначейством.

Актриса рассказала, что самым сложным для нее было изменение распорядка во время подготовки к съемкам в космосе. «Мы, кино, привыкли быть свободными: здесь немного опаздывают, а там вовремя. У меня были психологические трудности с приспособлением к другому распорядку, полностью военному и тяжелому распорядку, не было места для улыбки. призываю рассказывать анекдоты “, – признался. Что касается режиссера, то упражнения в космическом корабле для него были самыми сложными. «Это немного сложно для людей моего роста, когда вам приходится сидеть четыре часа, иногда до семи или восьми часов, каждый день», – отметил он.

Шкаплеров отметил, что Шипенко и Пересильд будут снимать движение в течение десяти из 12 дней, которые они, как ожидается, проведут на борту Международной космической станции. По его словам, члены съемочной группы хорошо относятся к съемкам. «Почему бы и нет? Космическая станция похожа на большой дом из более чем 15 единиц. Всегда остается не менее семи человек, а когда мы приедем, будет еще трое», – добавил Шкаплеров. Артемьев отметил, что фотография на Международной космической станции не новость. «Станция уже давно является местом съемок. Мы снимаем много вещей о нашей жизни на орбите, о жизни в космосе, но пока что фильмы в основном документальные, а это будет первый опыт создания художественный фильм “, – сказал он.