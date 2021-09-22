Возвращение российской съемочной группы из космоса намечено на 17 октября – Новости

Съемки фильма с рабочим названием «Вызов» (или «Вызов») намечены на октябрь 2021 года. Это совместный проект Государственного космического агентства России, Роскосмоса, Первого канала и киностудии «Желтое, черное и белое». Запуск пилотируемого корабля “Союз МС-19” запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Основной экипаж – космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко, дублирующий экипаж – актриса-космонавт Олег Артемьев. Алена Мордовина и фотограф Алексей Дудин. Фильм основан на истории женщины-врача, которая не имела ничего общего с космосом и никогда не думала о космической деятельности, но в какой-то момент ее попросили отправиться на Международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавта. Это означает, что ей приходится делать то, что она делает на суше, но в среде, которая еще не подходит для этой цели », – подчеркнул режиссер фильма. В первой части фильма показаны упражнения, которые выполняет героиня в исполнении Юлии Пересильд. перед полетом, а вторая часть посвящена ее миссии по спасению космонавта ». Работая над концепцией проекта, я решил, что это должен быть фильм, который мог бы каждый – особенно большинство из нас, никогда не побывавших в космосе – понимать и относиться к », – добавил Шпенко.

Пересильд, в свою очередь, указал, что Шипенко должна быть кинорежиссером, фотографом и светотехником, а она – актрисой, гримером и управляющим казначейством.

Шкаплеров отметил, что Шипенко и Пересильд будут снимать движение в течение десяти из 12 дней, которые они, как ожидается, проведут на борту Международной космической станции. По его словам, съемочная группа хорошо относится к съемкам. «Почему бы и нет? Космическая станция похожа на большой дом из более чем 15 единиц. Всегда остается не менее семи человек, а когда мы приедем, их будет еще трое». Артемьев отметил, что фотография на Международной космической станции не новость. Станция давно стала местом съемок. Мы снимаем много вещей о нашей жизни на орбите, о жизни в космосе, но до сих пор документальные фильмы были в основном документальными, а это будет первый опыт создания художественного фильма », – сказал он. Актриса сказала, что изменила свой распорядок дня. было для нее самым тяжелым во время подготовки к съемкам в космосе ». Мы, кинорежиссеры, привыкли быть свободными: здесь немного опаздывают, а там – вовремя. У меня были психологические трудности с приспособлением к другому распорядку, совершенно военному и трудному, без места для улыбки. Мне было тяжело, я чувствовала постоянную потребность пошутить », – призналась она. Что касается режиссера, то упражнения в космическом корабле были для него тяжелее всего.« Людям моего роста немного тесновато, когда у вас есть сидеть четыре часа – иногда до семи или восьми часов – каждый день », – сказал он.

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