Возвращение сериала «Русская кукла» с более экзистенциальными вопросами

ЛОНДОН. Актриса и писательница Наташа Лионн углубляется в экзистенциальные темы во втором сезоне своего популярного шоу «Русская кукла», на этот раз отправляя свою героиню Надю и ее парня Алана исследовать свое прошлое через временной портал в нью-йоркском метро.

После успешного побега из временного эпизода, в котором они оба умирали снова и снова в первом сезоне, Надя и Алан отправляются в новое путешествие, охватывающее разные эпохи, начиная с 20 апреля на Netflix. Однако, опять же, им нужно будет найти выход.

«Русская кукла» стала хитом среди критиков и публики после выхода в 2019 году, что, по словам Леона, одного из создателей контента, дало ей свободу для дальнейшего изучения истории.

«В основном я просто хотел делать забавные вещи. Я действительно думал — кто я? Чем я интересуюсь? Какие у нас на самом деле разговоры, понимаете?» Леон сказал Рейтер в интервью.

«И когда вы становитесь старше, мой личный опыт как бы переместился… к тому, кто действительно интересуется смертностью и конечной природой самого времени. И для меня это не связано с деталями. Это невероятно универсальный опыт».

Действие второго сезона происходит через четыре года после первого шоу, а некоторые шоу проходят в Ист-Виллидж, штат Нью-Йорк, в 1982 году. Зрители больше видят роль покойной матери Нади Норы, которую играет Хлоя Севиньи.

«Мы действительно погрузились в отношения Норы и Нади… Изучите динамику матери и дочери, и у нас будет больше подсказок о том, почему Надя такая личность, с чем она борется и как она пытается преодолеть определенные проблемы», — сказал Севиньи. .

Другие отношения, которые также были исследованы, — это дружба Нади с Пал Максин, которую играет Грета Ли.

«Она — персонаж, который очень присутствует и интересуется чем угодно, поэтому в этом сезоне это означает, что она путешествует. Она буквально в пути», — сказал он мне о Максин.

«Мне нравится изображать этот дуэт, на самом деле это изображение, которое я не думаю, что мы будем видеть очень часто. Вы думаете о классических дуэтах в кино и на телевидении, конечно, есть Бонни и Клайд, но вы видите больше мужских версий этого. Так что было приятно иметь нашу версию того, что Он может». АП/ЮБ

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