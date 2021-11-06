Возвращение экипажа SpaceX застряло в подгузниках из-за сломанного туалета

КЕЙП-КАНАВЕРАЛ, Флорида (AP). Астронавты, которые покинут Международную космическую станцию ​​в воскресенье, по дороге домой все равно будут застрять в подгузниках из-за поломки капсульного туалета.

Астронавт НАСА Меган Макартур назвала ситуацию в пятницу «субоптимальной», но управляемой. Она и трое ее коллег проведут в капсуле SpaceX 20 часов с момента закрытия ворот до запланированного запуска в понедельник утром.

«Космическое путешествие наполнено множеством мелких проблем», – сказала она во время пресс-конференции с орбиты. «Это просто еще одна проблема, с которой мы столкнемся и о которой мы позаботимся в нашей миссии. Так что нас это не слишком беспокоит».

После серии встреч в пятницу руководители задач решили привезти МакАртура и остальных членов ее команды домой, прежде чем выпустить их замену. Запуск SpaceX уже отложен более чем на неделю из-за плохой погоды и нераскрытой медицинской проблемы с участием члена экипажа.

SpaceX теперь нацелена на взлет не ранее в среду вечером.

Французский астронавт Томас Песке, который вернется с Макартуром, сказал репортерам, что последние шесть месяцев там были напряженными. Космонавты провели серию выходов в открытый космос для модернизации энергосистемы станции, испытали непреднамеренные удары молнии пристыкованных российских транспортных средств, которые отправили станцию ​​на короткие курсы, и приняли у себя специальную российскую съемочную группу – сначала космическую станцию.

Им также пришлось столкнуться с утечкой в ​​туалете, вытащив пластины из капсулы SpaceX и обнаружив лужи мочи. Проблема была впервые замечена во время частного полета SpaceX в сентябре, когда от клея оторвалась трубка, и моча пролилась под половицы. SpaceX установила унитаз на капсуле в ожидании старта, но сочла, что туалет на орбите непригоден для использования.

Инженеры определили, что у капсулы нет структурных повреждений из-за мочи и ее можно безопасно вернуть. Астронавтам придется полагаться на то, что НАСА описывает как абсорбирующее «нижнее белье».

С точки зрения кулинарии астронавты вырастили в космосе первые перцы чили – «хороший моральный импульс», – сказал Макартур. На прошлой неделе они экспериментировали со своим урожаем, добавляя в тако кусочки зеленого и красного перца.

«У них есть приятная специя и немного постоянного ожога», – сказала она. «Некоторых это раздражало больше, чем других».

Они также вернутся с МакАртуром и Песке: астронавт НАСА Шин Кимбро и японский астронавт Акихико Хошиед. SpaceX стартовал на космическую станцию ​​23 апреля. Их капсула была сертифицирована максимум на 210 дней в космосе, и с пятницей, отмечающей их 196-й день полета, НАСА стремится вернуть их как можно скорее.

Американец и Русан останутся на космической станции после своего отъезда. Хотя было бы лучше, если бы сначала появились их альтернативы – чтобы поделиться советами о жизни в космосе – Кимбра сказал, что оставшийся астронавт НАСА заменит новичков.