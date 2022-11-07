Возвышение Евгения Пригожина в России подрывает надежды на то, что преемник Путина будет еще лучше.

Россия, как и большинство современных стран, рассматривает безопасность, оборону и внешнюю политику как нечто, что должно контролироваться государством. Поэтому в соответствии с Конституцией частным компаниям запрещается управлять армиями или частным лицам участвовать в вооруженных конфликтах за границей.

На прошлой неделе самая печально известная в мире компания наемников открыла витрину в самом сердце делового района Санкт-Петербурга, в военном и технологическом центре, расположенном в 24-этажном стеклянном здании в форме корабля. Название компании выгравировано над входом. Были заявления о том, что эта «патриотическая» инициатива укрепит нацию перед аудиторией военнослужащих в форме и молодых специалистов, приглашенных почтить это событие.

Диктатура Владимира Путина всегда имела сюрреалистическую грань, где ложь, правда и искаженная реальность сталкиваются эффектным образом, как мир узнал на собственном опыте. Тем не менее, это экстраординарное корпоративное открытие ознаменовало собой последний шаг в серии значительных действий гнусного человека, который причинил невыразимые страдания всему миру с помощью тайных армий гнусных солдат и троллей по крайней мере на трех континентах.

С учетом того, что бессмысленная война России на Украине спотыкается, ставит Кремль в неловкое положение, а тщеславный лидер ни разу не терял связи за 22 года пребывания у власти, растут подозрения, что этот персонаж может даже хитрым образом заигрывать, чтобы победить на президентских выборах.

Его зовут Евгений Пригожин. он босс Группа ВагнераКомпания наемников, соучредителем которой является бывший офицер спецназа с нацистской татуировкой, названная в честь любимого композитора Адольфа Гитлера. Вы могли видеть дородного Пригожина в видео Он приглашает заключенных из исправительных колоний присоединиться к его войскам на Украинском фронте, обещая им свободу, если они переживут шесть месяцев боев.

Они показывают, как этот президент-миллиардер выходит на политическую арену. Два месяца назад он отрицал связи с организацией и подал в суд на журналистов, сделавших подобные заявления. Теперь аналитики утверждают, что он, возможно, намеренно подрывает авторитет Путина.

Посмотрите на историю жизни Пригожина, и неудивительно, что автор и эксперт по российской пропаганде Петр Померанцев назвал его книгу о путинском режиме революционной. Ничто не верно, и все возможно. Потому что этот титул носит один из ближайших помощников диктатора. Пригожин провел 10 лет лишения свободы Задушив девушку, она в подростковом возрасте теряет сознание, а затем крадет ее золотые серьги и кожаные туфли.

После освобождения Пригожин держал киоск с хот-догами, а позже открыл ресторан в Санкт-Петербурге, который имел успех. Время было выбрано правильно: клика из города, связанная с КГБ, захватила власть в стране, поэтому он использовал свои связи с коррумпированным новым президентом, который обедал там, чтобы заключить выгодные государственные контракты на питание для школ и солдат.

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Теневая группа Вагнера впервые появилась в 2014 году на востоке Украины, работая вместе со спецназом в так называемом сепаратистском повстанческом движении. Позже его наемники стали участвовать в конфликтах на Ближнем Востоке и в Африке. Они затуманивают чувство ответственности России. Их солдат регулярно обвиняют в грубых нарушениях прав человека от Судана до Сирии, в то время как они тайно контролируют нефтяные и алмазные рудники.

Журналисты, расследовавшие их деятельность, были убиты. Пригожин финансирует «фермы-призраки», которые вмешивались в выборы на Западе и разжигали недовольство в демократических странах ложью и разногласиями в социальных сетях. Излишне говорить, что он находится под санкциями США, Великобритании и ЕС.

Находящийся в заключении лидер оппозиции Алексей Навальный воспринял восхождение «повара Путина» как притчу для России. Русский журналист сравнил его с «безумным монахом» Распутиным, темной силой за царским троном. беллингейт, Исследователи из открытых источников назвали его «человеком возрождения грозных российских черных приложений».

Теперь Пригожин явно находится на маневрах, выходя из тени. Его войска часто были лучше вооружены и более сильными бойцами, чем официальная армия на Украине, признал он, руководя Вагнером. Он нападал на начальников службы безопасности за их военные действия, ему помогали националистически настроенные блоггеры под его крылом, и он выиграл битву, чтобы назначить близкого союзника командующим вторжением. И находится в открытом конфликте с другим ключевым соратником президента, губернатором Санкт-Петербурга.

Среди его последних ходов — Пригожин. ценится Президент Украины Владимир Зеленский, которого Кремль демонизирует, является «сильным, уверенным в себе, прагматичным и хорошим парнем» и объявил о планах финансировать силы безопасности на границе с Украиной. Большой вопрос заключается в том, выполняет ли он указания Путина — обеспечивает разделение кремлевского двора, когда президент уязвлен ошибками, — или готовит себя к захвату власти, если президент падет?

Российский эксперт по безопасности Марк Галиотти утверждает, что Вагнера ненавидят в капиталистической элите и что он является «бандитским политическим оппортунистом», который воспользовался ситуацией, чтобы отозвать военачальников, которые не предоставили ему достаточно кредитов или контрактов.

Я подозреваю, что он прав. Тем не менее, как выразился Уинстон Черчилль, политические махинации Кремля сравнимы с бульдогом, дерущимся под ковром. «Иноземец только слышит рев, и видит, как снизу летят кости, и ясно, кто победил».

К сожалению, нет никаких признаков того, что ненавистный российский президент уйдет от власти, а слухи о плохом здоровье остаются безосновательными. Но внезапное появление Пригожина из тени напоминает нам, что, хотя прекрасно видеть, как путинский режим скатывается в ад, которого он заслуживает, нет никакой гарантии, что его преемник будет лучше. Даже если Украина победит в своей благородной борьбе за независимость и выживание, Россия может еще долгие годы оставаться во мраке тоталитаризма.