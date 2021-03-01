Воздух, Ракетная почта, Фольклор на аукционе Kelleher 16-17 марта

Чарльз Санни
С 16 по 17 марта в выставочном зале компании в Данбери, штат Коннектикут, на аукционах Дэниела Ф. Келлехера будут продаваться воздух-воздух, ракетная почта и астрономия. Каждая сессия начинается в 10 часов утра по восточному времени.
Продаются знаменитые коллекции Иоганна Штрауса и Лео А. Мальса.
В начале своего продающего каталога Келлехер предоставляет основную информацию о коллекциях Штрауса и Мальца.
По словам Келлехера, любовная интрига Штрауса была связана с почтовыми отправлениями. Его коллекция авиапочтовых конвертов, многие из которых перемежаются огромными альбомами для вырезок, посвященных полету, оставалась нетронутой до тех пор, пока не была выставлена на этой распродаже. Она представляет собой редкую возможность познакомиться с известными публикациями, путешествиями через океан и т. Д. и ослепить зрителей в полете “.
Келлехер сказал, что Мальц «гордился тем, что называл себя единственным космическим торговцем, работающим полный рабочий день. Его астрофильные владения представляют собой редкую возможность для коллекционеров космических событий, и торговцы намерены продолжить позиционную космическую службу Лео, чтобы найти отличные материалы».
Полеты самолетов, от первых авиапочтовых рейсов до ракетных и космических полетов США, будут в центре внимания сессии 16 марта.
Космическая программа “Аполлона” 1967-72 годов хорошо представлена рядом обложек полетов, подписанных астронавтами, которые участвовали в миссиях, впервые высадивших людей на Луну.
Среди самых желанных каверов – подписанные заранее. Аполлон-11 Астронавты Нил А. Армстронг, Эдвин Э. Базз, Олдрин-младший и Майкл Коллинз.
Обложка первого дня, сделанная ArtCraft для США в 1969 г. 10 ¢ Первый человек на Луне, марка авиапочты (Scott C76) с жирными фиолетовыми подписями для всех трех Аполлон-11 Астронавты находятся прямо справа от кольца, Армстронг наверху обложки, затем подпись Коллинза, а затем Олдрин.
На обложке нанесены почтовые бирки «Посадка на Луну» и «Вашингтон, округ Колумбия», датированные 20 июля 1969 года (день высадки Армстронга и Олдрина на Луну) и 9 сентября 1969 года (первый официальный день выпуска «10 человек на Луне». ), Соответственно.
Описывая обложку, Киллер обращает внимание на «жирные подписи на культовом конверте» и отмечает, что «ключевые персонажи сопровождали астронавтов на поверхность Луны».
Келлехер предлагает это привлекательное место Аполлон-11 Крышка полета со вступительной ставкой в 1000 долларов и оценкой от 2000 до 3000 долларов.
На сессии 17 марта были показаны различные почетные обложки для советских космических полетов и Российской Федерации и их экипажей, многие из которых были подписаны.
Одна из этих обложек – запечатанный советский конверт, подписанный в 1975 году командой. Союз 19 В рамках рекламного тура тестового проекта «Аполлон Союз».
Помимо подписей космонавтов А. Леонов и Ф. Кобасофф, обложку подписали американские астронавты Вэнс Брэнд, Дональд Слейтон и Том Стаффорд.
По словам Киллера, «специалисту будет сложно найти обложку этого тура со штампом в Глубокой России».
Для начальной ставки в 130 долларов Келлехер перечисляет обложку подписанного тура «Аполлон-Союз» с рейтингом от 250 до 350 долларов.
Распродажа завершается различными космическими полетами, марками и коллекциями со всего мира.
Разнообразные обложки 600-750 для стран Азии, Японии и Вьетнама, которые Келлехер охарактеризовал как «облегченные копии», предлагаются с начальной ставкой в 150 долларов и оценкой от 300 до 400 долларов.
Келлехер создал 1 каталог по продаже авиапочты и ракетной почты, рассчитанный на два дня. Доступно для просмотра на сайте Kelleher, Доступны варианты онлайн-торгов.
За дополнительной информацией обращайтесь к Daniel F. Kelleher Auctions, 22 Shelter Rock Lane, Unit 53, Danbury, CT 06810.
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