Воздух, Ракетная почта, Фольклор на аукционе Kelleher 16-17 марта

Чарльз Санни

С 16 по 17 марта в выставочном зале компании в Данбери, штат Коннектикут, на аукционах Дэниела Ф. Келлехера будут продаваться воздух-воздух, ракетная почта и астрономия. Каждая сессия начинается в 10 часов утра по восточному времени.

Продаются знаменитые коллекции Иоганна Штрауса и Лео А. Мальса.

В начале своего продающего каталога Келлехер предоставляет основную информацию о коллекциях Штрауса и Мальца.

По словам Келлехера, любовная интрига Штрауса была связана с почтовыми отправлениями. Его коллекция авиапочтовых конвертов, многие из которых перемежаются огромными альбомами для вырезок, посвященных полету, оставалась нетронутой до тех пор, пока не была выставлена ​​на этой распродаже. Она представляет собой редкую возможность познакомиться с известными публикациями, путешествиями через океан и т. Д. и ослепить зрителей в полете “.

Келлехер сказал, что Мальц «гордился тем, что называл себя единственным космическим торговцем, работающим полный рабочий день. Его астрофильные владения представляют собой редкую возможность для коллекционеров космических событий, и торговцы намерены продолжить позиционную космическую службу Лео, чтобы найти отличные материалы».

Полеты самолетов, от первых авиапочтовых рейсов до ракетных и космических полетов США, будут в центре внимания сессии 16 марта.

Космическая программа “Аполлона” 1967-72 годов хорошо представлена ​​рядом обложек полетов, подписанных астронавтами, которые участвовали в миссиях, впервые высадивших людей на Луну.

Среди самых желанных каверов – подписанные заранее. Аполлон-11 Астронавты Нил А. Армстронг, Эдвин Э. Базз, Олдрин-младший и Майкл Коллинз.

Обложка первого дня, сделанная ArtCraft для США в 1969 г. 10 ¢ Первый человек на Луне, марка авиапочты (Scott C76) с жирными фиолетовыми подписями для всех трех Аполлон-11 Астронавты находятся прямо справа от кольца, Армстронг наверху обложки, затем подпись Коллинза, а затем Олдрин.

На обложке нанесены почтовые бирки «Посадка на Луну» и «Вашингтон, округ Колумбия», датированные 20 июля 1969 года (день высадки Армстронга и Олдрина на Луну) и 9 сентября 1969 года (первый официальный день выпуска «10 человек на Луне». ), Соответственно.

Описывая обложку, Киллер обращает внимание на «жирные подписи на культовом конверте» и отмечает, что «ключевые персонажи сопровождали астронавтов на поверхность Луны».

Келлехер предлагает это привлекательное место Аполлон-11 Крышка полета со вступительной ставкой в ​​1000 долларов и оценкой от 2000 до 3000 долларов.

На сессии 17 марта были показаны различные почетные обложки для советских космических полетов и Российской Федерации и их экипажей, многие из которых были подписаны.

Одна из этих обложек – запечатанный советский конверт, подписанный в 1975 году командой. Союз 19 В рамках рекламного тура тестового проекта «Аполлон Союз».

Помимо подписей космонавтов А. Леонов и Ф. Кобасофф, обложку подписали американские астронавты Вэнс Брэнд, Дональд Слейтон и Том Стаффорд.

По словам Киллера, «специалисту будет сложно найти обложку этого тура со штампом в Глубокой России».

Для начальной ставки в 130 долларов Келлехер перечисляет обложку подписанного тура «Аполлон-Союз» с рейтингом от 250 до 350 долларов.

Распродажа завершается различными космическими полетами, марками и коллекциями со всего мира.

Разнообразные обложки 600-750 для стран Азии, Японии и Вьетнама, которые Келлехер охарактеризовал как «облегченные копии», предлагаются с начальной ставкой в ​​150 долларов и оценкой от 300 до 400 долларов.

Келлехер создал 1 каталог по продаже авиапочты и ракетной почты, рассчитанный на два дня. Доступно для просмотра на сайте Kelleher, Доступны варианты онлайн-торгов.

За дополнительной информацией обращайтесь к Daniel F. Kelleher Auctions, 22 Shelter Rock Lane, Unit 53, Danbury, CT 06810.

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