Возле российской авиабазы ​​в Крыму раздались взрывы, на место выехали экстренные службы.

Этот контент был создан в России, где закон ограничивает освещение российских военных операций в Украине.

МОСКВА (Рейтер) — Трое местных свидетелей сообщили Рейтер, что во вторник слышали взрывы и видели клубы черного дыма со стороны российской военной авиабазы ​​в Новофедоровке на аннексированном полуострове Крым.

На видео, якобы снятых на месте происшествия, некоторые из которых были размещены в социальных сетях и сняты с близлежащих туристических пляжей, виден столб дыма. Видео нельзя проверить сразу.

Двое свидетелей заявили, что в течение минуты около 15:30 по местному времени (12:30 по Гринвичу) было слышно не менее 12 взрывов разной силы. Звук трех из них был особенно громким, вызывая искры и дым.

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Примерно через 30 минут произошел еще один взрыв, который, по словам свидетелей, был самым громким за всю историю, вызвав клубы дыма и пыли. В соседнем городе Саке завыли сирены.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что выехал в регион и что «состояния находятся в процессе».

Российские информационные агентства сообщили, что советник Аксенова подтвердил взрывы, но отказался комментировать возможную причину.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения сообщило о развертывании экстренных служб.

Местные жители сообщают о пробках на дорогах, ведущих в сторону от побережья.

Россия на протяжении десятилетий арендовала у Киева морской порт Севастополь, где базируется ее Черноморский флот, но в 2014 году аннексировала весь полуостров у Украины, что большинство других стран не признало.

Крым до сих пор избегал интенсивных бомбардировок и артиллерийских боев, которые происходили в других районах востока и юга Украины с 24 февраля, когда президент Владимир Путин приказал российским вооруженным силам войти в Украину, в том числе на полуострове.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Кевина Леви

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