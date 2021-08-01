Возможно, был раскрыт новый актер Чёрной пантеры Marvel

разрушительные новости упали около года назад. Чедвик Боузман, любимый актер «Черной пантеры», умер после долгих лет тихой борьбы с раком. Дисней даже не знает о его состоянии. Ходили слухи о том, как Marvel справится с потерей. в Черная пантера Сиквел находился в разработке, хотя было ясно, что изменения потребуются.
За месяцы, прошедшие после смерти Боузмана, ходили всевозможные слухи о предстоящем актере «Черной пантеры». поклонники Marvel призвала не переделывать Т’Чаллу. Вместо этого Шури (Летиция Райт) должна стать новым лидером воинов Ваканды. Затем Marvel объявила Черная пантера: Ваканда навсегда название в декабре. В этот момент Кевин Файги подтвердил, что Marvel не заменит Босмана новым актером. В то время главный генеральный директор Marvel не сказал, кто будет играть Черную пантеру во второй части. Однако теперь новая утечка может раскрыть планы Marvel относительно Черной Пантеры в Ваканда навсегда. заметьте, Некоторые спойлеры следуют ниже.
Кандидаты
Некоторые из слухов, которые мы видели с августа прошлого года, говорят о том, что Шури может стать следующей Черной пантерой. Как и в комиксах, точно так же, как Marvel хотела, чтобы это произошло в конце. Другие говорили, что M’Baku (Winston Duke) или Nakia (Lupita Nyong’o) может быть потенциальной Черной пантерой в сиквеле. Или хотя бы достойные соперники. Мы даже видели слухи, говорящие новый актер Он будет следующей Черной пантерой. Это не было бы от Сюри, Эмбако или Накии.
Затем У нас есть отчеты Она утверждает, что Шури станет Черной пантерой, но титул ей не достанется. Ей придется проявить себя в фильме, прежде чем она заменит своего брата на посту лидера Ваканды.
Это приводит нас к Это шоу хэштегов предполагаемый совок. Черная пантера: Ваканда навсегда Вы не будете сообщать нам личность новой Черной Пантеры с самого начала. В сообщении говорится, что фильм прошел несколько переписываний. это понял. Смерть Босмана заставила Marvel переосмыслить долгожданное продолжение.
Студия Marvel
Раскрыта личность нового актера Черной пантеры
Согласно сообщению, Marvel не будет раскрывать, кто будет играть Черную пантеру в маркетинге фильма. Придется подождать, чтобы увидеть в кинотеатрах, чтобы узнать:
Мы можем поделиться с вами тем, что не стоит ожидать, что Wakanda Forever сразу ответит, кто следующая Черная пантера. Даже не ожидайте испортить маркетинговые материалы или какой-либо предварительный контент. Студия Marvel отклоняет вопрос: «Кто будет следующей Черной пантерой?» Являясь неотъемлемой частью истории, это будет основная история фильма. В фильме будут представлены некоторые претенденты и рассмотрены некоторые возможности, но к концу фильма у вас будет окончательный ответ относительно того, кто будет следующей Черной пантерой.
В сообщении говорится, что Шури действительно станет Черной пантерой. Вы возьмете мантию в третьей главе и победите главного противника. Но в отчете не объясняется, как Marvel будет бороться со смертью Боузмана. Предыдущий отчет указывал, что Т’Чалла может умереть за кадром, Может от болезни. И не стоит ожидать, что Marvel будет использовать CGI-версию Т’Чаллы в сиквеле.
Это шоу хэштегов Он также утверждает, что является главным злодеем в Ваканда навсегда Это подводная лодка «Намюр». Прочие отчеты Он сказал то же самое. В течение нескольких месяцев мы слышали, что Тенок Уэрта сыграет Намора, и этот последний отчет подтверждает это. Нет доктора Дом черная пантера 2.
Ваканда навсегда Он был выпущен 8 июля 2022 года. А пока мы услышим Боузмана в MCU в последний раз. В будущем Что если…? Телепрограмма. Он будет играть за вариант Т’Чаллы, который в итоге стал Звездным Лордом, а не Черной Пантерой.
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