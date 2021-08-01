Возможно, был раскрыт новый актер Чёрной пантеры Marvel

разрушительные новости упали около года назад. Чедвик Боузман, любимый актер «Черной пантеры», умер после долгих лет тихой борьбы с раком. Дисней даже не знает о его состоянии. Ходили слухи о том, как Marvel справится с потерей. в Черная пантера Сиквел находился в разработке, хотя было ясно, что изменения потребуются.

За месяцы, прошедшие после смерти Боузмана, ходили всевозможные слухи о предстоящем актере «Черной пантеры». поклонники Marvel призвала не переделывать Т’Чаллу. Вместо этого Шури (Летиция Райт) должна стать новым лидером воинов Ваканды. Затем Marvel объявила Черная пантера: Ваканда навсегда название в декабре. В этот момент Кевин Файги подтвердил, что Marvel не заменит Босмана новым актером. В то время главный генеральный директор Marvel не сказал, кто будет играть Черную пантеру во второй части. Однако теперь новая утечка может раскрыть планы Marvel относительно Черной Пантеры в Ваканда навсегда. заметьте, Некоторые спойлеры следуют ниже.

Кандидаты

Некоторые из слухов, которые мы видели с августа прошлого года, говорят о том, что Шури может стать следующей Черной пантерой. Как и в комиксах, точно так же, как Marvel хотела, чтобы это произошло в конце. Другие говорили, что M’Baku (Winston Duke) или Nakia (Lupita Nyong’o) может быть потенциальной Черной пантерой в сиквеле. Или хотя бы достойные соперники. Мы даже видели слухи, говорящие новый актер Он будет следующей Черной пантерой. Это не было бы от Сюри, Эмбако или Накии.

Затем У нас есть отчеты Она утверждает, что Шури станет Черной пантерой, но титул ей не достанется. Ей придется проявить себя в фильме, прежде чем она заменит своего брата на посту лидера Ваканды.

Это приводит нас к Это шоу хэштегов предполагаемый совок. Черная пантера: Ваканда навсегда Вы не будете сообщать нам личность новой Черной Пантеры с самого начала. В сообщении говорится, что фильм прошел несколько переписываний. это понял. Смерть Босмана заставила Marvel переосмыслить долгожданное продолжение.

Актриса Летиция Райт играет сестру Т’Чаллы Шури в фильмах Marvel MCU. – Предоставлено: Marvel Studios.

Студия Marvel

Раскрыта личность нового актера Черной пантеры

История продолжается

Согласно сообщению, Marvel не будет раскрывать, кто будет играть Черную пантеру в маркетинге фильма. Придется подождать, чтобы увидеть в кинотеатрах, чтобы узнать:

Мы можем поделиться с вами тем, что не стоит ожидать, что Wakanda Forever сразу ответит, кто следующая Черная пантера. Даже не ожидайте испортить маркетинговые материалы или какой-либо предварительный контент. Студия Marvel отклоняет вопрос: «Кто будет следующей Черной пантерой?» Являясь неотъемлемой частью истории, это будет основная история фильма. В фильме будут представлены некоторые претенденты и рассмотрены некоторые возможности, но к концу фильма у вас будет окончательный ответ относительно того, кто будет следующей Черной пантерой.

В сообщении говорится, что Шури действительно станет Черной пантерой. Вы возьмете мантию в третьей главе и победите главного противника. Но в отчете не объясняется, как Marvel будет бороться со смертью Боузмана. Предыдущий отчет указывал, что Т’Чалла может умереть за кадром, Может от болезни. И не стоит ожидать, что Marvel будет использовать CGI-версию Т’Чаллы в сиквеле.

Это шоу хэштегов Он также утверждает, что является главным злодеем в Ваканда навсегда Это подводная лодка «Намюр». Прочие отчеты Он сказал то же самое. В течение нескольких месяцев мы слышали, что Тенок Уэрта сыграет Намора, и этот последний отчет подтверждает это. Нет доктора Дом черная пантера 2.

Ваканда навсегда Он был выпущен 8 июля 2022 года. А пока мы услышим Боузмана в MCU в последний раз. В будущем Что если…? Телепрограмма. Он будет играть за вариант Т’Чаллы, который в итоге стал Звездным Лордом, а не Черной Пантерой.

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