Возможно, вернем Apple MagSafe на MacBook. Вот почему это плохая идея

Сара Тео / Cnet



Раскапывать слухи о Mac может быть бессмысленной задачей. Он, как правило, наполнен пустыми размышлениями и исполнением ожидаемых желаний, как настоящая информация. Но стоит отметить некоторые слухи и утечки относительно Mac. На прошлой неделе, как и Выставка CES 2021 Он закутывал их обоих Блумберг, Марк Горман И Аналитик Мин-Чи Куо утверждал Новые ноутбуки MacBook Pro появятся в 2021 году.



А теперь играй:

Смотри:

Почему Apple не должна вернуть MagSafe на MacBook

4:25



Новая идея для 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей с Чипы Apple M1 на базе Arm Это не должно никого шокировать, равно как и то, что второй дисплей Apple Touch Bar может скоро исчезнуть.

Но наиболее важным, по крайней мере для давних последователей Mac, является слух о возвращении разъема MagSafe – собственной магнитной розетки, которая была частью линейки MacBook. С момента запуска в 2006 году.

Сара Тео / Cnet



Поэтапный отказ от MagSafe начался с 12-дюймовый MacBook В 2015 году его заменили разъемом питания USB-C, но до недавнего времени оставались на своих местах несколько более старых моделей. мы получили Он жаловался на свою потерю И Я пытался прийти С участием Решения

мне замени это.

Затем Apple начала Использование имени MagSafe Еще в 2020 году появилась серия магнитных аксессуаров для зарядки телефонов, но есть несколько общих черт, кроме названия.

Классический MagSafe был отличным дизайном, и он безопасно отключается, когда вы на него натыкаетесь. Вероятно, это уберегло каждый MacBook от стола хотя бы несколько раз. Но были и проблемы. Поскольку они были проприетарными, потеря старого блока питания MacBook (или почти любого блока питания для ноутбуков до эпохи USB-C) означала поиск замены, и вашими вариантами обычно были дорогие официальные модели или зачастую ненадежные.

Сара Тео / Cnet



Все современные MacBook используют для зарядки порты USB-C, которые не позволяют безопасно отсоединять кабель (по крайней мере, не по дизайну). Но у них есть одно неоспоримое преимущество перед MagSafe: независимо от того, какой из основных современных ноутбуков я использую – Dell XPS 13, HP Spectre, Acer Swift, Lenovo ThinkPad, Asus ZenBook и т. Д. – велика вероятность, что собственный кабель питания USB-C будет работать. С MacBook и наоборот.

Зарядные устройства для ноутбуков Apple мощностью 30, 61 и 96 Вт. Большинство зарядных устройств для ноутбуков имеют мощность 45 Вт или 60 Вт, и в последние несколько лет от них отказались. Попробуйте достаточно сильно, и вы можете в конечном итоге найти высококачественный корпус, в котором зарядное устройство A не работает с ноутбуком B, но в отличие от таких устройств, как игровые ноутбуки (которые Недавно он начал поддерживать зарядку USB-CПроблема возникает редко.

Джеймс Мартин / Cnet



Для меня это означает, что я в основном проведу один год, работая дома, и мне не нужно беспокоиться о блоке питания ноутбука в любой комнате. Он был честно освобожден.

IPad Pro и Air USB-C теперь заряжаются, как и все, от Nintendo Switch до Oculus Quest. Иметь его в MacBook всегда было неожиданно чужим ходом, и, вероятно, это было слишком хорошо, чтобы длиться долго.

Если Apple сможет найти способ снова подключить MagSafe без потери стандартного подключения USB-C к розетке, то я полностью это поддерживаю. Если это означает возврат к запатентованным блокам питания, MagSafe, скорее всего, все равно будет мертв.