Возможно, вы пропустили космические новости за последнюю неделю.

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Добро пожаловать в выпуск 321 премьерного выпуска 2023 года, еженедельного космического информационного бюллетеня FLORIDA TODAY.

Новый год, новая ракета (и очень старая ракета)

На прошлой неделе на космическое побережье прибыли два ракетных ускорителя: один для ракеты нового класса, которая дебютирует в этом году, а другой стартовал с мыса Канаверал впервые более чем за 50 лет.

Спустя почти 60 лет после того, как он запустил двух астронавтов в рамках исторической миссии на околоземную орбиту, ракета-носитель Титан-2 миссии Близнецы 5 вернулась на свою стартовую площадку на мысе Канаверал.

В четверг Космические силы наблюдали за прибытием 27-футовой секции ракеты-носителя, которая запустила Гордона Купера и Пита Конрада в восьмидневную миссию в августе 1965 года, доказав, что астронавты могут оставаться в космосе достаточно долго, чтобы летать на Луну и назад. Это единственный бустер Титана, когда-либо выпущенный и восстановленный.

«Это единственная ракета-носитель, извлеченная из всей пилотируемой космической программы США, которая привела к созданию шаттла[в1981году]», — сказал Джеймс Дрейпер, директор Музей космических сил на мысе Канаверал— сказал он, когда прибыла шрапнель. «Мы привезем его домой, на мыс Канаверал, и выставим на обозрение вместе с нашими космическими реставрациями здесь, в ангаре C».

На выходных станция космических сил «Кейп-Канаверал» получила еще одну специальную поставку в виде новой ракеты. Последние части готового к полету оборудования были доставлены на барже к первой ракете United Launch Alliance Vulcan Centaur после 3200-мильного путешествия с ракетного завода компании в Декейтере, штат Алабама.

В воскресенье команды ULA разгрузили основную секцию ускорителя и переместили ее на перерабатывающий завод в Кейптауне. Кроме того, это была вершина Centaur V Вулкана и половина защитной полезной нагрузки.

Другие детали для первого запуска, в том числе сдвоенные твердотопливные ускорители от Northrop Grumman, были доставлены на мыс в конце прошлого года.

Его запуск запланирован на первую половину этого года.

Астронавты остаются в космосе на месяцы дольше из-за проблемы с «Союзом»

Астронавтам НАСА Фрэнку Рубио и российским космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петлину грозит продление их пребывания на борту Международной космической станции на несколько месяцев, и им потребуется новая поездка домой после утечки информации об их российском космическом корабле МС-22 «Союз» в прошлом месяце.

Трио должно было использовать этот космический корабль, чтобы вернуться на Землю в марте. В среду НАСА и российские космические чиновники обнародовали план по запуску пустой капсулы «Союз» на Международную космическую станцию ​​для транспортировки. Это означает, что трое мужчин проведут еще несколько месяцев на Международной космической станции.

Полет экипажа МС-23, как планировалось ранее, оставил бы МКС в той же ситуации, с большим количеством людей на борту, чем мест, доступных на действующих космических кораблях для эвакуации и возвращения на Землю в маловероятном случае катастрофы.

Это означает, что Рубио, Прокопьеву и Бетлину придется продлить свое пребывание в космосе до сентября или до тех пор, пока Роскосмос не сможет построить еще один космический корабль «Союз» для запуска следующего пилотируемого цикла, который теперь отложен на более длительный срок, чем ожидалось.

Джон Маккарти, ветеран FLORIDA TODAY с более чем 25-летним стажем, в настоящее время руководит командой космических и специальных проектов. Поддерживайте качество местной журналистики через Подпишитесь на ФЛОРИДА СЕГОДНЯ. Вы можете связаться с Маккарти по телефону 321-752-5018 или написать по адресу [email protected]