Возможно, вы пропустили космические новости за последнюю неделю.

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24 января, 2023
Marfa Fedoroa

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Новый год, новая ракета (и очень старая ракета)

На прошлой неделе на космическое побережье прибыли два ракетных ускорителя: один для ракеты нового класса, которая дебютирует в этом году, а другой стартовал с мыса Канаверал впервые более чем за 50 лет.

Спустя почти 60 лет после того, как он запустил двух астронавтов в рамках исторической миссии на околоземную орбиту, ракета-носитель Титан-2 миссии Близнецы 5 вернулась на свою стартовую площадку на мысе Канаверал.

В четверг Космические силы наблюдали за прибытием 27-футовой секции ракеты-носителя, которая запустила Гордона Купера и Пита Конрада в восьмидневную миссию в августе 1965 года, доказав, что астронавты могут оставаться в космосе достаточно долго, чтобы летать на Луну и назад. Это единственный бустер Титана, когда-либо выпущенный и восстановленный.

27-футовая секция ракеты-носителя Gemini-Titan 5 была доставлена ​​в Музей космических сил на мысе Канаверал (CCSFM) 19 января 2023 года.

«Это единственная ракета-носитель, извлеченная из всей пилотируемой космической программы США, которая привела к созданию шаттла[в1981году]», — сказал Джеймс Дрейпер, директор Музей космических сил на мысе Канаверал— сказал он, когда прибыла шрапнель. «Мы привезем его домой, на мыс Канаверал, и выставим на обозрение вместе с нашими космическими реставрациями здесь, в ангаре C».

На выходных станция космических сил «Кейп-Канаверал» получила еще одну специальную поставку в виде новой ракеты. Последние части готового к полету оборудования были доставлены на барже к первой ракете United Launch Alliance Vulcan Centaur после 3200-мильного путешествия с ракетного завода компании в Декейтере, штат Алабама.

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