Возможно, вы пропустили космические новости за последнюю неделю.

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Добро пожаловать на 321 Launch, Флорида Сегодняшняя подведение итогов всего нового пространства, которое вы могли пропустить на прошлой неделе.

Десятилетия назад было получено первое изображение с космического телескопа Уэбба.

НАСА представило первое изображение с космического телескопа Джеймса Т. Уэбба, работа над которым началась в 1990-х годах и стоимостью 10 миллиардов долларов, на праздновании в Белом доме под руководством президента Байдена в понедельник вечером.

На изображении показаны тысячи далеких галактик на краю Вселенной. Из-за времени, которое требуется свету, чтобы пройти через Вселенную, на изображении запечатлен свет, который исходил от этих галактик около 13 миллиардов лет назад.

Уэбб размером с теннисный корт и высотой в три этажа является самым большим телескопом, когда-либо отправленным в космос. Он также в 100 раз мощнее знаменитого, но старого космического телескопа Хаббл, которому сейчас 32 года.

Сегодня утром (во вторник) выйдут новые фотографии, так что не забудьте проверить последние фотографии на сайте floridatoday.com.

Более 2500 интернет-спутников Starlink теперь находятся на низкой околоземной орбите

Еще неделя, еще один запуск Starlink.

Однако именно так это выглядит, поскольку SpaceX продолжает быстрыми темпами добавлять свои растущие спутники для интернет-вещания.

В прошлый четверг SpaceX подняла еще 53 самолета на орбиту ракеты Falcon 9, запущенной со станции космических сил на мысе Канаверал. Это была 50-я миссия Илона Маска Starlink.

В сообщении, опубликованном в четверг, общее количество спутников Starlink на орбите превысило 2500 с момента запуска первой миссии в 2019 году. Если SpaceX сохранит темпы, к концу года это число вырастет до более чем 3000.

NASA объявило выговор астронавтам за политический парад на Международной космической станции

4 июля российское космическое агентство «Роскосмос» опубликовало две фотографии трех российских космонавтов на Международной космической станции с флагами отколовшихся пророссийских регионов Украины.

Фотографии, размещенные в социальных сетях, сопровождались пророссийскими комментариями.

Россия и Украина ведут ожесточенные бои с тех пор, как российские военные впервые напали на соседнюю страну в феврале, и большая часть мира осудила действия России.

«НАСА решительно осуждает использование Россией Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины», — говорится в заявлении НАСА, опубликованном в четверг. «(Это) в корне несовместимо с основной функцией станции среди 15 международных стран-участниц по развитию науки и технологий в мирных целях».

Следующий запуск: в четверг вечером пополнение запасов космической станции.

НАСА и SpaceX планируют в четверг в 20:44 выполнить миссию по доставке 25-го груза компании на Международную космическую станцию.

Обязательно ознакомьтесь с календарем запусков FLORIDA TODAY, чтобы узнать о последних предстоящих полетах из Космического центра Кеннеди и станции космических сил на мысе Канаверал.

Джон Маккарти, ветеран FLORIDA TODAY с более чем 25-летним стажем, в настоящее время руководит командой космических и специальных проектов. Поддерживайте качество местной журналистики через Подпишитесь на ФЛОРИДА СЕГОДНЯ. Вы можете связаться с McCarthy по телефону 321-752-5018 или написать по адресу [email protected]