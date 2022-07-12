science

Возможно, вы пропустили космические новости за последнюю неделю.

12 июля, 2022
Marfa Fedoroa

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Добро пожаловать на 321 Launch, Флорида Сегодняшняя подведение итогов всего нового пространства, которое вы могли пропустить на прошлой неделе.

Десятилетия назад было получено первое изображение с космического телескопа Уэбба.

НАСА представило первое изображение с космического телескопа Джеймса Т. Уэбба, работа над которым началась в 1990-х годах и стоимостью 10 миллиардов долларов, на праздновании в Белом доме под руководством президента Байдена в понедельник вечером.

На изображении показаны тысячи далеких галактик на краю Вселенной. Из-за времени, которое требуется свету, чтобы пройти через Вселенную, на изображении запечатлен свет, который исходил от этих галактик около 13 миллиардов лет назад.

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