Участие российских стрелков в азиатских соревнованиях вскоре может стать реальностью, так как Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) намерена в ближайшие дни провести переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) по доработке курса на возвращение спортсменов из изгнания нация.

Хотя дорога может быть сложной, президент ФИФА Лучано Росси сказал The Indian Express, что он не хочет, чтобы спортсмены «оплачивали счета», добавив, что «МОК хочет медленно и медленно открывать двери для квалификации (для Олимпийских игр в Париже). ) для российских и белорусских спортсменов».

На вопрос, может ли это означать, что стрелки из этих двух стран могут участвовать в азиатских соревнованиях, включая Азиатские игры, и бороться за олимпийские квоты на континентальных соревнованиях, Росси ответил: «(Им) очень сложно играть в Европе». Знайте, что олимпийский дух — это дружба, уважение и мир, но политическая ситуация иная. Я поговорю с (президентом МОК) Томасом Бахом, и мы узнаем, что произойдет в ближайшее время».

В частности, отношения России с европейскими странами стали напряженными после того, как в феврале прошлого года она вторглась в Украину. Сейчас, когда дорога в Париж набирает обороты, а в Европе запланировано несколько турниров, включение в эти соревнования российских спортсменов кажется неопределенным. В связи с этим в январе Олимпийский совет Азии предоставил им спасательный круг, предоставив им возможность участвовать в его мероприятиях, включая чемпионаты Азии и Азиатские игры.

Хотя его условия еще не раскрыты, включение лучников в азиатские соревнования, в том числе в олимпийские отборочные, не будет столь очевидным. Одним из условий МОК для допуска российских и белорусских спортсменов является фактор нейтралитета, то есть они никоим образом не должны были поддерживать войну.

Росси признал, что это может быть проблемой, учитывая, что многие российские стрелки служат в их вооруженных силах. «Тенденция постепенно открываться, потому что спортсменам невыгодно платить по этому счету. Но, конечно, если есть какие-то солдаты и полиция… Надеюсь, какое-то решение решит эту проблему. Мы с нашими братьями из Украины которые подверглись этой агрессии», — сказал он.

Загнали в угол

То, как это повлияет на азиатских стрелков с точки зрения квалификационных мест, также будет фактором в играх, где стрельба уже отодвинута в «угол».

Стрельба, которая борется за важность в развивающейся олимпийской программе, стартовала из города-организатора и будет проходить в 300 километрах от него, в Шатору. Это означает, что у участвующих стрелков будет мало возможностей погрузиться в суету принимающего города Парижа, а также потенциально пропустить церемонию открытия, поскольку стрельба начнется в первый день Игр.

Росси, который был избран президентом федерации в конце прошлого года после победы над российским олигархом Владимиром Лисиным на ожесточенных выборах, сказал, что спорт движется в «опасном направлении».

«Мы понимаем, что на Олимпийских играх стрельба не за горами. Впервые в истории стрельбы не забывайте, что отец современной Олимпиады Пьер де Кубертен был стрелком из пистолета, мы вышли из олимпийского (город). Было очень плохо быть за городом. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать Париж 2024. Но эта тенденция была опасной.

Он описывает ситуацию как опасную, потому что он не был в изоляции. Это произошло сразу после Олимпийских игр в Токио, говорит итальянец, где результативность стрельбы по нескольким критериям, установленным Международным олимпийским комитетом, была «катастрофой». «Я видел репортаж в Лозанне (штаб-квартира МОК) о том, что произошло в Токио — это была катастрофа, потому что не было ни зрителей, ни продажи билетов, ни хорошей радиопродукции, ни социальных сетей. Теперь мы должны быть другими. У нас есть спорт», — сказал он. Красиво».

Росси сказал, что сделал телевизионное производство и социальные сети своим главным приоритетом. Но высокие затраты на строительство стрельбища и ограниченные возможности устойчивого развития означают, что, хотя стрельба, скорее всего, будет проходить в черте города на Играх в Лос-Анджелесе, она может быть размещена во временном месте. Совместное использование места может, в свою очередь, изменить программу.

В настоящее время стрельба из лука является одним из самых медальных видов спорта на Олимпийских играх, предлагая 15 золотых медалей. На вопрос, могут ли быть какие-либо сокращения на мероприятиях в Лос-Анджелесе, Росси сказал, что «надеется», что этого не будет. «Важно, чтобы стрельба велась в одних и тех же видах спорта. Но нам нужно найти какие-то решения, чтобы использовать стрельбища для других видов спорта».