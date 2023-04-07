Возможные изменения в Музее русской иконы Клинтона

Когда голландский искусствовед и бунтарь Саймон Морсинк прибыл в Клинтон в сентябре в качестве нового исполнительного директора Музей русской иконыОн знал, что изменения происходили более чем на одном уровне.

Некоммерческий Музей русской иконы (Юнион-стрит, 203, Клинтон) — единственный в стране музей, посвященный русской иконе, в котором хранится самая большая коллекция икон за пределами России. Он был основан в 2006 году промышленником и коллекционером произведений искусства Гордоном Б. Ланктоном, инженером по пластмассам и бывшим президентом и генеральным директором Nypro, Inc. , компания, специализирующаяся на точном литье под давлением. Музеем более 16 лет руководит директор-основатель Кент Дор Рассел. Лэнктон умер в 2021 году, а Рассел ушел на пенсию в мае прошлого года.

«Это новая глава для музея», — сказал Морсинк.

Морсинк, ведущий специалист по русским символам, греческой иконографии, эфиопскому и византийскому искусству, официально присоединился к нему 1 июля 2022 года, но первые два месяца ему пришлось дистанционно руководить музеем, пока его американские документы сортировались.

Он также сказал перед своим приездом: «Произошло еще одно большое событие. Нам, так сказать, есть о чем подумать».

Местонахождение Музея русских икон времен российского вторжения в Украину сомнений не вызывает.

Первое сообщение, которое вы увидите на их сайте: «Музей русской иконы решительно осуждает военную агрессию против суверенного государства Украина. Мы поддерживаем смелых граждан Украины и России, которые выступают против этой бессмысленной войны».

Морсинк отметил, что перед зданием музея в Клинтоне висел большой флаг Украины.

«Война затронула и наш музей, — сказал Морсинк. «Это трагедия, которая в то же время не имеет ничего общего с той культурой, которую мы изучаем и показываем в музее. Думаю, наши посетители понимают разницу. И это хорошо», — сказал он.

Тем не менее, музей рассматривает возможность расширения своей художественной сферы с русскими иконами, по-прежнему лежащими в его основе, и теперь это объединяется в форме нового пятилетнего стратегического плана, который может даже привести к смене названия, сказал Морсинк.

По словам Морсинка, новый пятилетний стратегический план должен официально начать действовать 1 июня, но в некотором смысле он действует «сегодня».

В Музее русской иконы хранится более 1000 икон и связанных с ними артефактов, охватывающих шесть столетий, включая искусство, созданное сегодня. В музее регулярно проводятся новые выставки, а также программы, мероприятия, фильмы и беседы, а также проводятся научные исследования.

«Мы решили расширить наши перспективы и интегрировать этот удивительный мир русской иконографии в более широкий контекст христианской иконографии», — сказал Морсинк.

Морсинк сказал: «В России прекрасный мир икон и мир искусства, который может рассказать нам всем. Это то, что мы хотим донести до наших поклонников».

«Я думаю, главное, что мы расширимся до других православных культур. Русские иконы — это ядро ​​нашего музея, но этот мир намного больше».

Морсинк сказал, что искусство православного христианства насчитывает более 2000 лет.

«Болгария, Грузия, Греция, элементы Крита… Есть что исследовать и показать нашей аудитории. И мы хотим показать русское искусство и русскую иконопись как часть этого искусства. красота раннехристианского искусства».

Кроме того, «Мы думаем о названии музея. Мы собираемся сохранить название? Мы собираемся его изменить?»

Во время этого интервью несколько дней назад решение еще не было принято.

«Это все на столе», — сказал Морсинк.

Он сказал, что музей нанял агентство для изучения «возможного переименования».

Недавние выставки и программы показали смесь русской и другой иконописи и религиозного искусства. С ноября по февраль в музее проходила выставка «Художники для Украины: Превращение ящиков с боеприпасами в иконы», на которой в основном были представлены три украинские иконы, написанные на панелях ящиков с боеприпасами Александром Клименко и Софьей Атлантовой, супружеской художественной командой из Киева.

Выставка «Иконы и Retaplus: портреты преданности» в настоящее время демонстрируется в сотрудничестве с Университетом штата Нью-Мексико до 27 августа. Выставка исследует красоту и духовность православной иконографии и мексиканских ретабло, религиозных произведений искусства с похожими, но разными темами, материалами, стилями и иконографией. Все тексты и материалы выставки доступны на английском и испанском языках.

«У нас потрясающая галерея», — сказал Морсинк о Icons и Retaplus.

В 1989 году Lancton впервые поехал в Россию, чтобы открыть там завод Nipro. Во время этого визита, узнав больше об иконах, Лэнктон начал свою коллекцию, начав с иконы, которую он нашел на блошином рынке. За эти годы Ланктон собрал несколько сотен икон, и идея музея выросла. Музей включает в себя три этажа галерей, чайную комнату и зрительный зал.

Рассел считался неотъемлемой частью основания, строительства и расширения музея и руководил учреждением на протяжении многих лет динамичного роста.

«Я думаю, что все идет хорошо», — сказал Морсинк о своем пребывании здесь.

Бывшая Галерея икон Морсинка была основана в Амстердаме, Нидерланды, в 1977 году отцом Морсинка, Яном Морсинком, и специализировалась на иконах, созданных между 15 и 19 веками.

«Я вырос на иконах, — сказал Саймон Морсинк. Он думает, что уловил энтузиазм отца.

«Я думаю, что это очень красиво и может что-то сказать нам на Западе. Оно уходит своими корнями в раннее христианство. Иконы сохраняют то, что мы потеряли в западном искусстве. Это интересная форма искусства», — сказал он.

Образы раннего православного искусства могут показаться более простым выражением веры, но «проще» — это не то слово, которое волнует Морсинка в этом споре.

«Это не самое простое. Это как бы суть христианства в нем как-то сохранена. Очень сфокусированные и глубокие образы. Нужно немного времени. Нужно смотреть и еще раз смотреть. Простота? Наверное, все наоборот. может показаться простым, когда вы впервые посмотрите на него». Но когда вы изучаете его, вы обнаруживаете, что за ним стоит целый мир, который чрезвычайно богат. Этому миру более 2000 лет, так что он абсолютно прекрасен».

Морсинк изучал историю искусств и славистику в Лейдене (Нидерланды) и Левене (Бельгия). Он также несколько месяцев учился в Москве. Будучи арт-дилером и экспертом по иконам, Морсинк установил прочные отношения с частными коллекционерами икон по всему миру, а также с соответствующими кураторами крупных музеев в России, Европе, Великобритании и США.

Морсинк также работал старшим консультантом по русским и греческим иконам на Sotheby’s в Лондоне с 2007 по 2020 год. Он написал статьи для двух изданий Музея русской иконы и выступил с докладом на международной конференции музея 2021 года «Коллекционирование православного искусства: A История и взгляд в будущее».

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Саймон Морсинк и его брат Хьюго управляли галереей Морсинк с 1994 года, пока она не закрылась в прошлом году после того, как Саймон Морсинк занял должность в Музее русской иконы. «Это был конец эпохи, — сказал он.

И начало нового.

«Конечно, для меня это было большим приключением. Я не торопился, чтобы познакомиться с сообществом — Вустером, а также с людьми из музеев Бостона и Массачусетса … Это абсолютная честь быть в окружении иконы весь день. Как у арт-дилера, у вас есть клиенты. Сейчас я работаю в Музее. Я обслуживаю гораздо более широкую аудиторию».

Музей русских икон, сказал Морсинк, «замечательный музей. Это уникальный музей. Это единственный музей икон в Соединенных Штатах, и я думаю, что это нечто особенное, что у нас есть этот музей в Массачусетсе. как у нас». .

В том же духе, отметил он, «для нас сейчас интересные времена».

На вопрос, будет ли расширение музея включать в себя дополнительные приобретения, Морсинк ответил: «Да. У нас есть фонд приобретения. Люди также могут делать пожертвования в этот фонд».Фонд коллекции Гордона Б. Ланктона). «

Музей стремится «улучшить нашу коллекцию. Мы действительно над этим работаем. Улучшать ее. Улучшать ее. Как арт-дилер, специализирующийся на русских и греческих иконах, я очень хорошо знаю этот мир. мир», — сказал он.

Он сделает это в другом мире, так сказать.

«Америка — это совершенно другой мир, — сказал он.

Но Морсинк рад, что его жена приехала к нему из Голландии. Пара живет в Конкорде.

«Это другое общество, чем европейское, но я нахожу его очаровательным». — сказал Морсинк. «Я авантюрный человек».

Музей русской иконы, Юнион-стрит, 203, Клинтон. Время работы музея: четверг, пятница, суббота и воскресенье с 10:00 до 16:00, с понедельника по среду выходной. Вход в музей $12; пожилые люди (59+), 10 долларов; Студенты и дети (13–17 лет) — 5 долларов; дети до 13 лет бесплатно; Museumofrussianicons.org.