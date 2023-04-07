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Возможные изменения в Музее русской иконы Клинтона

8 апреля, 2023
Apollinariya Soloveva

Когда голландский искусствовед и бунтарь Саймон Морсинк прибыл в Клинтон в сентябре в качестве нового исполнительного директора Музей русской иконыОн знал, что изменения происходили более чем на одном уровне.

Некоммерческий Музей русской иконы (Юнион-стрит, 203, Клинтон) — единственный в стране музей, посвященный русской иконе, в котором хранится самая большая коллекция икон за пределами России. Он был основан в 2006 году промышленником и коллекционером произведений искусства Гордоном Б. Ланктоном, инженером по пластмассам и бывшим президентом и генеральным директором Nypro, Inc. , компания, специализирующаяся на точном литье под давлением. Музеем более 16 лет руководит директор-основатель Кент Дор Рассел. Лэнктон умер в 2021 году, а Рассел ушел на пенсию в мае прошлого года.

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