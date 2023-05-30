Возможный визит Путина находится в центре внимания, поскольку он собирается встретиться с министрами иностранных дел Китая и России в Южной Африке.

ЙОХАННЕСБУРГ (AP) — Ожидается, что министры иностранных дел России и Китая встретятся со своими коллегами из экономического блока БРИКС в Кейптауне в четверг в рамках подготовки к более крупному саммиту лидеров развивающихся стран в Южной Африке в августе, который проведет президент России Владимир Путин. Он может появиться, пока есть обвинительный акт Международного уголовного суда.

Южная Африка предложила это, не говоря об этом прямо Путина не арестуютесли он решит поехать на главный саммит БРИКС в Йоханнесбург, даже если он обязан сделать это как сторона, подписавшая Римский договор Международного уголовного суда.

Группа БРИКС представляет собой блок развивающихся экономик, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, лидеры которого, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, приглашены на саммит 22-24 августа.

Любая поездка Путина — а Кремль не сообщил, будет ли он присутствовать на ней — будет привлекать больше внимания к отношениям Южной Африки с Москвой. На Западе существуют очевидные опасения, что более развитая экономика Африки присоединится к России и увлечет за собой другие развивающиеся страны во время роста глобальной напряженности.

Эти опасения стали очевидными ранее в этом месяце, когда посол США в Южной Африке созвал пресс-конференцию в Претории и обвинил страну в Поставки оружия в Россию за войну на Украине. Правительство ЮАР отвергло обвинения, но визит российского грузового корабля на самую высокогорную военно-морскую базу ЮАР близ Кейптауна в декабре. под следствием.

Хотя Южная Африка еще не объявила о своей официальной позиции в отношении ордера на арест Путина, ее министерство иностранных дел заявило во вторник, что те, кто поедет на встречу министров иностранных дел и лидеров стран БРИКС в четверг, которые примут участие в главном саммите через три месяца, поедут. Предоставляется стандартный дипломатический иммунитет.

Представитель Госдепартамента Клейсон Моньела сказал, косвенно ссылаясь на Путина, что уступки «не отменяют никаких ордеров, которые какой-либо международный трибунал мог бы выдать в отношении любого лица, присутствовавшего на конференции».

История продолжается

Это означает, что ордер МУС на арест все еще будет действовать, если Путин приедет в августе, даже если Южная Африка вряд ли его арестует.

С тех пор российский президент не выезжал ни в одну страну, входящую в международный судебный договор. Ему было предъявлено обвинение в марте За военные преступления, связанные с похищением детей из Украины.

Аналитики говорят, что главный саммит лидеров БРИКС вдали от Путина может стать одним из самых важных в короткой истории блока. Возможны подвижки по двум ключевым вопросам: БРИКС может быть расширен за счет новых членов, таких как Саудовская Аравия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Блок также может принять решение о создании валюты БРИКС.

Эти шаги внутри группы, в которую входят Россия и Китай, могут рассматриваться как «прямой экономический вызов Соединенным Штатам», сказал Уильям Гумед, доцент Школы управления Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге и аналитик БРИКС.

«БРИКС может выглядеть совсем иначе… и это только изменит глобальную динамику сил», — сказал Гумед.

В апреле представители БРИКС заявили, что по меньшей мере 19 стран, в том числе крупные производители нефти Саудовская Аравия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, подали заявки на вступление. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор также подтвердила, что будет обсуждаться валюта БРИКС.

Обсуждения могут начаться на этой неделе, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Чен Ган встретятся с Пандором и другими коллегами из Бразилии и Индии.

Хотя существуют сложности с введением единой валюты в странах с совершенно разными экономическими структурами, Гумеде сказал, что официальное решение ввести ее можно рассматривать как серьезное «политическое заявление» и попытку начать «дедолларизацию» частей мира. .

Гумеде сказал, что США «должны так или иначе отреагировать».

Встречи БРИКС проходят сразу после саммита G7 в Японии, на котором доминировали США и другие страны с развитой экономикой. Продление санкций против России В наказание за его масштабное вторжение в Украину и найти способы Чтобы противостоять экономической политике Китая.

Обвиняя Южную Африку в вооружении России и нарушении объявленного ею нейтралитета в войне на Украине, посол США Робин Бригетти также указал на то, что страна принимает у себя предстоящие встречи БРИКС, и на то, что некоторые члены блока представляют это как «конфронтацию» с G7, встреча другой стороны.

Бригетти уведомил, что Соединенные Штаты наблюдают.

«Наши официальные лица выразили серьезную озабоченность в связи с явным выражением состава БРИКС в качестве противовеса G7», — сказал Бригетти. «Конечно, Южная Африка свободна выбирать своих дипломатических и экономических партнеров по своему усмотрению, как и Соединенные Штаты Америки».

«Это не вопрос запугивания, как я часто слышу в этом контексте. Это не вопрос угрозы. Так работают любые отношения».

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Джеральд Имрей сообщил в Кейптауне.

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Могомоци Магоме и Джеральд Имрей, Associated Press