В одном из последних Видеозаписи Из Украины, ВВС России (ВКС) Су-57 Реактивный истребитель, вероятно, впервые был сфотографирован во время боевого задания в Европе 9 марта во время продолжающегося вторжения.

Очевидец смог заснять силуэт пролетающего над головой самолета, а также момент удара по мосту в Житомире. Предполагается, что это был Бердичевский мост через реку Тетерев.

По комментариям человека, снявшего видео, самолет успел задеть мост, но был ли он полностью разрушен, неизвестно.

Анализ видео показывает, что самолет не использовал для выполнения задания ракеты — пилот мог сбросить две неуправляемые бомбы или управляемое орудие.

Информация о том, что Су-57 могут находиться в боевых действиях на Украине, подтверждается также неподтвержденными сообщениями о том, что некоторые летчики-испытатели Су-57 из Сухого недавно были направлены в оперативные силы ВКС.

ВКС могут захотеть испытать Су-57 в более продвинутых боевых условиях в реальных условиях, чем ранее сталкивались в Сирии, где у противника почти не было системы ПВО.

В то же время даже теоретическая возможность украинской сети ПВО сбить такой современный самолет представляет собой очень большой политический и престижный риск для России.